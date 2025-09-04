نہانا ہمارے روزمرہ کے معمولات کا حصہ ہے اور نہانا جسم کے لیے بہت آرام دہ ہے۔ کچھ لوگ صبح نہانا پسند کرتے ہیں، کچھ رات کو۔ ساتھ ہی ہم میں سے کچھ لوگ گرم پانی سے نہانا پسند کرتے ہیں تو کچھ ٹھنڈے پانی سے نہانا پسند کرتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے آپ کو تازگی محسوس ہوتی ہے اور ٹھنڈے پانی سے نہانے کے بہت سے فائدے بھی ہیں۔
دراصل ٹھنڈے پانی سے نہانے سے اچھی نیند آتی ہے۔ یہ سر میں خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے۔ یہ مدافعتی نظام کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے باقاعدگی سے نہانے سے جسم میں اینڈورفن ہارمون کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ اس سے تناؤ کم ہوتا ہے۔ اس سے دماغی صحت بہتر ہوتی ہے۔ تاہم ٹھنڈے پانی سے نہانا ہر کسی کے لیے موزوں نہیں ہے۔ ماہرین کے مطابق ٹھنڈے پانی سے نہانا صحت کے مسائل میں مبتلا افراد کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس سے صحت کے مسائل کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی سے کس کو نہانا چاہیے؟
کس کو ٹھنڈے پانی سے نہیں نہانا چاہیے؟
ریناڈس بیماری (Raynaud's Disease): اس مسئلے میں مبتلا افراد کو کسی بھی حالت میں ٹھنڈے پانی سے نہیں نہانا چاہیے۔ Raynaud کی بیماری میں مبتلا افراد کی انگلیوں اور پیر کی انگلیوں میں خون کی چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں جو سردی یا دباؤ کی وجہ سے تنگ ہو جاتی ہیں۔ اس سے خون کے بہاؤ میں خلل پڑتا ہے۔ اس لیے ایسے مسائل میں مبتلا افراد کو ٹھنڈے پانی سے نہیں نہانا چاہیے۔ کیونکہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے یہ حالت خراب ہو سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے بے حسی، شدید درد، سردی کا احساس اور تکلیف جیسے مسائل پیدا ہوسکتے ہیں۔
دل کی بیماری: امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق دل کے امراض میں مبتلا افراد کو ٹھنڈے پانی سے نہانے سے گریز کرنا چاہیے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے دل کے امراض میں مبتلا افراد کی خون کی شریانیں سکڑ جاتی ہیں۔ یہ بات کئی مطالعات میں سامنے آئی ہے۔ اس کے ساتھ ٹھنڈا پانی بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن کو بڑھاتا ہے۔ دل کی بیماری اور کورونری شریان کی بیماری میں مبتلا افراد کو ٹھنڈے پانی سے نہانے پر ان علامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے دل کے امراض میں مبتلا افراد کو ٹھنڈے پانی سے نہانے سے گریز کرنا چاہیے۔
ہائی بلڈ پریشر: نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق آج کل بہت سے لوگ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں۔ ایسی حالت میں انہیں ٹھنڈے پانی سے نہیں نہانا چاہیے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ فالج اور ہارٹ اٹیک جیسی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہائی بلڈ پریشر والے افراد کو ٹھنڈے پانی سے نہانے سے گریز کرنا چاہیے۔
دمہ: دمہ کے مرض میں مبتلا افراد کو اس معاملے میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ سردی ایک ایسی حالت کا سبب بن سکتی ہے جسے برونکاسپازم کہتے ہیں۔ یہ سانس کی نالی کو تنگ کرتا ہے۔ نتیجے کے طور پر، سانس لینے میں مشکل ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ دمہ کے مریضوں کی حالت مزید خراب ہو سکتی ہے۔
کم قوت مدافعت: کمزور قوت مدافعت والے افراد کو ٹھنڈے پانی سے نہیں نہانا چاہیے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے زکام اور فلو جیسی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ پہلے ہی نزلہ اور زکام میں مبتلا ہیں انہیں بھی ٹھنڈے پانی سے نہانے سے گریز کرنا چاہیے۔ جو لوگ کسی بیماری سے صحت یاب ہو رہے ہیں یا کیموتھراپی جیسے علاج سے گزر رہے ہیں انہیں بھی ٹھنڈے پانی سے نہانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس سے قوت مدافعت پر دباؤ پڑتا ہے۔
ہائپو تھائروڈسم: ہائپو تھائروڈسم میں مبتلا افراد کو بھی ٹھنڈے پانی سے نہانے سے گریز کرنا چاہیے۔ وہ عام طور پر سردی کے لیے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ اس لیے ٹھنڈے پانی میں نہانے سے جسم کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے۔ اس سے تھکاوٹ اور سردی کو برداشت نہ کرنے جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔
( ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں آپ کو دی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف عام معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی فراہم کر رہے ہیں۔ آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہیے اور اگر آپ یہ طریقہ یا عمل اپنانا چاہتے ہیں، تو بہتر ہوگا کہ کسی مستند طبی پیشہ ور سے مشورہ کریں۔)
