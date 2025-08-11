اگر آپ کو ذیابیطس ہے تو کچھ علامات سب سے پہلے آپ کی آنکھوں میں ظاہر ہوں گی، جانیں کیا؟

ایک بار جب آپ کو ذیابیطس ہو جائے تو آپ کو ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنا پڑتا ہے۔ یہ ایک موروثی مسئلہ ہے جو روز بروز بڑھتا جاتا ہے۔ ایک بار جب یہ مسئلہ ہو جائے تو جسم میں کئی اور مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ذیابیطس ریٹینوپیتھی ان میں سے ایک ہے۔ لہذا، اس کی شناخت اور بروقت کنٹرول کیا جانا چاہئے۔
نیچر ہیلتھ کے مطابق ذیابیطس ریٹینوپیتھی آنکھوں کا مسئلہ ہے جو شوگر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں ریٹنا کی خون کی نالیوں میں مسائل شامل ہیں۔ (ریٹنا جو کہ روشنی کے لیے حساس تہہ ہے جو آنکھ کے پچھلے حصے میں واقع ہوتی ہے۔ یہ بصارت کے لیے انتہائی ضروری ہے) جب یہ مسئلہ ہوتا ہے تو فوری طور پر علامات ظاہر نہیں ہوتیں۔ تاہم جوں جوں مسئلہ بڑھتا ہے، کچھ علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں، روشنی کے مسائل ان میں سے ایک ہیں، اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ بینائی کے مسائل اور اندھے پن کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو نظر انداز کیے بغیر مناسب طریقے سے چیک کروانا ضروری ہے۔ اگر اس کا بروقت پتہ چل جائے تو اس کا علاج آسان ہے۔
ذیابیطس کا تعلق عموماً شوگر لیول سے ہوتا ہے لیکن اس کی ابتدائی علامات آنکھوں میں بھی ظاہر ہو سکتی ہیں اور یہ ذیابیطس کے اعصاب کو نقصان اور گردے کے مسائل کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ جیسے جیسے ذیابیطس بڑھتا ہے، آنکھوں میں کچھ علامات ظاہر ہو سکتی ہیں جو ذیابیطس ریٹینوپیتھی کی نشاندہی کر سکتی ہیں۔
ذیابیطس ریٹینوپیتھی
نیشنل آئی انسٹی ٹیوٹ کے مطابق، آنکھ کی اندرونی استر، جسے عام طور پر ریٹنا کہا جاتا ہے، بہت نازک خون کی نالیوں سے بنا ہوتا ہے۔ جب خون میں شکر کی سطح بڑھ جاتی ہے، تو خون کی شریانیں پھول سکتی ہیں، لیک ہو سکتی ہیں یا بلاک ہو سکتی ہیں۔ اسے ذیابیطس ریٹینوپیتھی کہا جاتا ہے۔ بیماری باقاعدگی سے کچھ دردناک علامات کا سبب بنتی ہے، بشمول:
فلوٹرز
نیشنل آئی انسٹی ٹیوٹ کے مطابق، فلوٹر دھبے یا لکیریں ہیں جو آنکھوں کے اندر تیرتی ہیں۔ یہ آنکھوں کے اندر جل میں ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ عمر کے ساتھ، یہ جل مائع ہو جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتا ہے جو روشنی کو روکتے ہیں۔ پھر فلوٹرز ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے ہماری آنکھوں میں تیر رہے ہوں۔ وہ چھوٹے اور ہلکے ہیں۔ لیکن بعض اوقات وہ بڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ بینائی کے مسائل بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ جب شوگر کی سطح بڑھ جاتی ہے تو یہ فلوٹرز ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔
آنکھوں کے سامنے اندھیرا
کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاگیا ہو، ایسا تب ہوتا ہے جب ہم تھک جاتے ہیں۔ لیکن آنکھوں کے سامنے اندھیرا ریٹنا میں سوجن اور خون بہنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایسی کوئی علامت ظاہر ہو تو بلا تاخیر فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ یہ بینائی کے مسائل کو بڑھنے سے روک سکتا ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ مسئلے کی جلد شناخت کرنا بہتر ہے۔
بصارت کا دھندلا پن
خون میں شوگر کی سطح میں اتار چڑھاؤ بینائی کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے، جس کی وجہ سے بینائی دھندلی ہوتی ہے۔ بلڈ شوگر کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے آنکھ کا لینس پھول سکتا ہے جس سے توجہ مرکوز کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ جب خون میں شوگر کی سطح معمول پر آجاتی ہے تو بینائی معمول پر آجاتی ہے، لیکن اگر خون میں شوگر کی سطح مسلسل بلند رہے تو یہ بینائی کے مستقل نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔
اندھا پن
اگر آپ کی بینائی کمزور ہو گئی ہے یا آپ ٹھیک سے نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو اسے ذیابیطس ریٹینوپیتھی کی ایک اور اہم علامت بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے اسے کبھی ہلکے میں نہ لیں۔ اس کے علاوہ، آپ رات کو واضح طور پر نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ اگر آپ کی بینائی دن بہ دن کمزور ہوتی جارہی ہے تو سمجھ لیں کہ مسئلہ بہت بڑھ گیا ہے۔
جس کو زیادہ خطرہ ہے۔
ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ذیابیطس میں مبتلا افراد میں یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے میں انہیں بہت محتاط رہنا چاہیے۔
جن لوگوں کا بلڈ شوگر لیول کنٹرول میں نہیں ہے انہیں بھی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔
جن لوگوں کو 5 سے 10 سال یا اس سے زیادہ ذیابیطس ہے انہیں بہت محتاط رہنا چاہئے۔
حمل کے دوران ذیابیطس ہونے والے افراد کو بھی محتاط رہنا چاہئے۔
ہائی بلڈ پریشر اور ہائی کولیسٹرول والے افراد کو بھی اضافی احتیاط کرنی چاہیے۔