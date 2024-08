ETV Bharat / health

اگر دودھ پسند نہیں تو ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے ان چیزوں کو خوراک میں شامل کریں - what to eat for calcium

Aug 22, 2024, 11:52 AM IST

اگر آپ کو دودھ پسند نہیں تو ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے ان چیزوں کو اپنی خوراک میں شامل کریں

حیدرآباد: ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے کیلشیم ضروری ہے۔ دودھ ایک مکمل غذائیت ہے لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ کچھ غذائیں ایسی ہیں جن میں دودھ سے زیادہ کیلشیم ہوتا ہے۔ کچھ لوگ دودھ اور دودھ سے بنی اشیاء لینا پسند نہیں کرتے۔ کچھ لوگ دودھ نہیں پیتے کیونکہ اس میں ملاوٹ ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں میں کیلشیم کی کمی قدرتی طور پر دیکھی جاتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے لوگ کیلشیم کی کمی کو دوسری غذائیں کھا کر پورا کر سکتے ہیں۔ آئیے کیلشیم سے بھرپور غذاؤں کے بارے میں جانتے ہیں۔ پھلی اور پتوں کا کئی طریقوں سے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مونگا یا ڈرم اسٹک جسے عام زبان میں سوجنی کی پھلی بھی کہا جاتا ہے، مشہور ماہر غذائیت ڈاکٹر انجلی کا کہنا ہے کہ اس میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو لوگ ڈیری مصنوعات کو پسند نہیں کرتے وہ مونگا یا ڈرم اسٹک کھاتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ اسے کیسے بناتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے گھٹنوں کے درد اور جوڑوں کے درد سے بہت آرام ملتا ہے۔ گھروں کے آس پاس اس پھلی کے کے درخت نظر آتے ہیں اکثر سوجنی کی پھلی اوراس پتے کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ راگی: ڈاکٹر انجلی دیوی کہتی ہیں کہ اگر آپ کو دودھ پسند نہیں ہے تو آپ راگی کو اپنی خوراک میں شامل کرکے کافی کیلشیم حاصل کرسکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 100 گرام راگ میں 300 ملی گرام کیلشیم ہوتا ہے۔ لہذا راگی کا استعمال (نیشنل لائبریری آف میڈیسن رپورٹس) میں کیلشیم کی وافر مقدار ہوتی ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔

کدو کے بیج: اگر آپ گھٹنوں اور جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں تو کدو کے بیجوں کا استعمال فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ دودھ پسند نہیں کرتے اگر وہ اسے اپنی خوراک میں شامل کریں تو انہیں زیادہ کیلشیم ملے گا اور یہ ہڈیوں کی صحت میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مزید پڑھیں: گھریلو کام یا ورزش! فٹ رہنے کا بہترین طریقہ کون سا ہے، پانچ اہم ٹپس خش خش : ڈاکٹر انجلی کہتی ہیں کہ ایک کھانے کا چمچ (20 گرام) خش خش ایک گلاس دودھ پینے کے مترادف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 300 ملی گرام کیلشیم کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ یہ کیلشیم، مینگنیج، پروٹین، کاپر اور فائبر سے بھی بھرپور ہوتے ہیں۔ یہ ہڈیوں کو صحت مند رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ڈس کلیمر: یہاں دی گئی معلومات اور تجاویز صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ بہتر ہو گا کہ آپ ان پر عمل کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ لیں۔