اگر آپ کی عمر 30 سال ہے تو یہ ٹیسٹ ضرور کروائیں، آپ کو کئی خطرناک بیماریوں سے نجات مل جائے گی
تیس سال کی عمر کے بعد بعض بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے کچھ ٹیسٹ کروانا ضروری ہے۔
Published : September 29, 2025 at 10:19 AM IST
کہا جاتا ہے کہ صحت ایک قیمتی نعمت ہے۔ تاہم آج کل کے طرز زندگی کی وجہ سے اکثر لوگوں کو صحت کے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 30 سال کی عمر ہر ایک کی زندگی کا ایک اہم مرحلہ ہے۔ یہ کیریئر اور ذاتی زندگی کے لیے بہت مصروف وقت ہے۔ مصروف طرز زندگی کی وجہ سے بہت سے لوگ اس عمر میں صحت کے بارے میں نہیں سوچتے۔ وہ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب جسم میں کچھ تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں۔
اس لیے اس عمر میں اپنی صحت کے بارے میں آگاہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر ترنگ کرشنا کے مطابق اس عمر میں کچھ اہم طبی ٹیسٹ باقاعدگی سے کروانے چاہئیں۔ 30 سال کی عمر کے بعد ہر ایک کو کچھ اہم ٹیسٹ کروانے چاہئیں۔ یہ مستقبل میں سنگین بیماریوں سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔
بلڈ پریشر اور کولیسٹرول ٹیسٹ: بلڈ پریشر اور کولیسٹرول دو مسائل ہیں جو ان دنوں بہت سے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ دونوں کو خاموش قاتل کہا جاتا ہے۔ وہ کوئی ابتدائی علامات نہیں دکھا سکتے ہیں۔ تاہم دونوں جان لیوا امراض جیسے ہارٹ اٹیک اور فالج کا باعث بن سکتے ہیں۔ تیس سال کی عمر کے بعد تناؤ، ناقص خوراک اور جسمانی سرگرمی کی کمی کی وجہ سے دونوں مسائل تیزی سے بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کو اپنا بلڈ پریشر باقاعدگی سے چیک کروانا چاہیے۔ مزید برآں، ہر ایک کو اپنے کولیسٹرول کی سطح کا تعین کرنے کے لیے لپڈ پروفائل ٹیسٹ کروانا چاہیے۔
ذیابیطس کا ٹیسٹ: ان دنوں بہت سے لوگ ذیابیطس میں مبتلا ہیں۔ بہت سے لوگ چھوٹی عمر میں ہی اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تناؤ بھرا طرز زندگی اور غیر صحت بخش کھانے کی عادت اس بیماری کا خطرہ بڑھا دیتی ہے۔ اگر آپ کے خاندان کا کوئی فرد ذیابیطس میں مبتلا ہے یا آپ کا وزن زیادہ ہے تو آپ کو یقینی طور پر اپنی شوگر لیول کی جانچ کرانی چاہیے۔ خاص طور پر، آپ کو اپنے خون کی شکر کی سطح کی جانچ پڑتال کرنی چاہئے. یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے خون میں شکر کی سطح کو خالی پیٹ ( بلڈ شوگر ٹیسٹ) اور کھانے کے بعد چیک کریں۔ یہ ٹیسٹ نہ صرف آپ کو پہلے سے ذیابیطس کا پتہ لگانے میں مدد دیتے ہیں بلکہ وقت میں ضروری تبدیلیاں کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں۔
جگر اور گردے کے ٹیسٹ: جگر اور گردے انسانی جسم کے دو اہم اعضاء ہیں۔ وہ جسم سے زہریلے مادوں کو نکالنے کا کام کرتے ہیں۔ الکحل، ناقص خوراک اور ضرورت سے زیادہ ادویات جگر اور گردوں کو بری طرح متاثر کر سکتی ہیں۔ اس لیے جگر اور گردے کے ٹیسٹ ضروری ہیں۔ لیور فنکشن ٹیسٹ (LFT) اور کڈنی فنکشن ٹیسٹ (KFT) کروانا یقینی بنائیں۔ اس سے گردوں اور جگر کی صحت کا تعین کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اگر کسی قسم کی پریشانی کا پتہ چل جائے تو کم عمری میں ہی علاج شروع کیا جا سکتا ہے۔
وٹامن ڈی اور بی 12 ٹیسٹ: وٹامن ڈی اور بی 12 جسم کے لیے ضروری وٹامنز ہیں۔ تاہم ہندوستان میں بہت سے لوگ وٹامن ڈی اور بی 12 کی کمی کا شکار ہیں۔ وٹامن ڈی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ وٹامن B12 اعصابی نظام اور خون کے سرخ خلیات کے لیے اہم ہے۔ دونوں میں کمی تھکاوٹ، ہڈیوں میں درد اور اعصابی مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ ڈاکٹر ترنگ کا مشورہ ہے کہ ان وٹامنز کا تجربہ صرف ڈاکٹر کے مشورے پر ہی کیا جانا چاہیے۔
کینسر کی اسکریننگ: اگر کینسر کا جلد پتہ چل جائے تو صحت یاب ہونے کے امکانات نمایاں طور پر زیادہ ہوتے ہیں۔ لہذا، 30 سال کی عمر کے بعد کینسر کی کچھ اسکریننگ کروانا ضروری ہے۔
خواتین کے لیے
پاپ اسمیئر: یہ ٹیسٹ سروائیکل کینسر کا پتہ لگانے کے لیے کیا جاتا ہے۔
چھاتی کا معائنہ: اپنے ڈاکٹر سے باقاعدگی سے چھاتی کا معائنہ کروائیں۔ اپنے سینوں میں گانٹھوں کی جانچ کرنا بھی ضروری ہے۔
مردوں کے لیے
پی ایس اے: یہ پروسٹیٹ کینسر کی جانچ کے لیے کیا جاتا ہے۔
یہ تمام ٹیسٹ کسی شخص کی صحت کی حالت، خاندانی تاریخ اور طرز زندگی پر منحصر ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ٹیسٹ کروانے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اپنی صحت کو ترجیح دیں۔
(ڈسکلیمر: اس ویب سائٹ پر آپ کو فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور طبی مشورے صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشوروں کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں، لیکن بہتر ہو گا کہ آپ ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)