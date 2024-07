اگر آپ بھی چھپکلی سے پریشان ہیں تو اپنائیں یہ چار ترکیب - How to Get Rid of Lizards

ETV Bharat / health

اگر آپ بھی چھپکلی سے پریشان ہیں تو اپنائیں یہ چار ترکیب - How to Get Rid of Lizards

By ETV Bharat Urdu Team Published : Jun 28, 2024, 5:20 PM IST

اگر آپ بھی ہیں چھپکلی سے پریشان تو اپنائیں یہ چار ترکیب ( Getty Images )

حیدرآباد: طویل انتظار کے بعد مانسون کا آغاز ہوگیا ہے اور ہر طرف موسم خوشگوار ہوتا جارہا ہے۔ لیکن اس خوشگوار موسم کے ساتھ ساتھ برسات کی وجہ سے بہت سے موسمی کیڑے مکوڑے اور مچھر آپ کے گھروں میں آنے شروع ہوجاتے ہیں، جن کو کھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مخلوق چھپکلی بھی آنے لگتی ہے۔ لوگ اکثر اس کو دیکھ کر چہرے بنانے لگتے ہیں اور قریب آنے پر خوفزدہ بھی ہوجاتے ہیں۔ لیکن لوگ چھپکلی کو بھگانے کی گھریلو ترکیب سے واقف نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ہم اس اسٹوری میں آپ کو اس چھوٹی سے مخلوق کو گھر سے دور رکھنے کا ایک بہت ہی آسان طریقہ بتانے جارہے ہیں۔ ٹھنڈا پانی: آپ کو معلوم ہوگا کہ سردیوں میں چھپکلی نظر نہیں آتی، لیکن ایسا کیوں ہے؟ دراصل چھپکلی ایک ایسی جاندار شئے ہے جس کا خون ٹھنڈا ہوتا ہے اس وجہ سے اسے گرمی حاصل کرنے کے لیے گرم ماحول سے حرارت لینی پڑتی ہے۔ ایسی صورت حال میں سردی کے موسم میں درجہ حرارت کم ہونے کی وجہ سے وہ باہر نہیں آتے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں چھپکلی آتی ہے تو آپ اسے بھگانے کے لیے اس پر ٹھنڈا پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ انڈے کے چھلکے: آپ کے گھر میں رہنے والی چھپکلی کو آپ انڈے کے چھلکوں کو استعمال کرکے گھر سے دور رکھ سکتے ہیں۔کیونکہ چھپکلی انڈوں کی بُو پسند نہیں کرتی۔ اس لیے اگر آپ چھپکلی کے راستے پر انڈے کے چھلکے رکھ دیں گے تو آپ اسے اپنے گھر میں داخل ہونے سے روک سکتے ہیں۔ لہسن اور پیاز: اگر آپ اپنے کچن میں رکھی پیاز اور لہسن کی کلیوں کو گھر کی کھڑکیوں اور دروازوں پر لٹکا دیں تو بھی چھپکلی گھر میں داخل نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چھپکلیوں کو پیاز اور لہسن کی بُو پسند نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ گھر میں نہیں آتیں۔ نیفتھلین بالز: نیفتھلین بالز جنہیں فینائل کی گولی بھی کہا جاتا ہے، اکثر چھوٹے کیڑوں کو گھر سے دور رکھنے کے لیے اس گولی کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ان کا استعمال چھپکلیوں کو گھر سے دور رکھنے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ چھپکلیوں کو نیفتھلین بالز کی انوکھی بو پسند نہیں آتی، جس کی وجہ سے وہ بھاگ جاتی ہیں۔