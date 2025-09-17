حمل کے دوران گیس کے مسائل سے کیسے بچا جائے؟ ڈاکٹر سے جانیں
زیادہ فائبروالی غذائیں پیٹ کے مسائل کا سبب بن سکتی ہیں،جو حاملہ خواتین میں پھولنے کا باعث بنتی ہیں۔ اس سے بچنے کا طریقہ سیکھیں۔
معدے کے مسائل حاملہ خواتین میں سب سے زیادہ عام اور پریشان کن مسائل میں سے ایک ہیں۔ تقریباً تمام حاملہ خواتین میں اپھارہ، گیس، تکلیف اور پیٹ بھرا رہنا محسوس ہونا عام ہے۔ یہ مسائل ہارمونل تبدیلیوں سے لے کر غذائی تبدیلیوں تک مختلف عوامل کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔
ڈاکٹر سیتھنا جین، ڈائرکٹر اوبسٹیٹرکس اینڈ گائناکالوجی، کلاؤڈ 9 گروپ آف ہاسپٹلس، گروگرام کا کہنا ہے کہ حمل کے دوران خواتین میں ہونے والی مختلف جسمانی اور ہارمونل تبدیلیوں کی وجہ سے پیٹ کا خراب ہونا عام بات ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ حمل کے دوران پیٹ خراب ہونے کی بنیادی وجوہات اور اس مسئلے سے نمٹنے کے طریقے کے بارے میں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں...
حاملہ خواتین میں پیٹ کے مسائل کی وجوہات
ہارمونل تبدیلیاں: حمل کے دوران پروجیسٹرون کی سطح نمایاں طور پر بڑھ جاتی ہے۔ اس سے نظام انہضام کے پٹھے ڈھیلے ہوجاتے ہیں۔ یہ عمل انہضام کو سست کرتا ہے اور گیس کی پیداوار میں اضافہ کرتا ہے، جو اپھارہ کا سبب بن سکتا ہے۔
بچہ دانی سے دباؤ: جیسے جیسے بچہ دانی بڑھتی ہے، یہ آنتوں پر دباؤ ڈالتا ہے۔ یہ گیس کے لیے ہاضمے کے راستے سے گزرنا مشکل بنا سکتا ہے۔ اس سے پیٹ کی مختلف تکلیفیں بھی ہو سکتی ہیں۔
نظام ہضم میں تبدیلیاں: حمل کے بعد، نظام ہضم کے معمول کے کام میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں۔ اس سے قبض اور اپھارہ جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔
غذا میں تبدیلیاں: کچھ غذائیں جن میں فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے یا پیٹ کے مسائل کا باعث بنتے ہیں ان کا بہت زیادہ کھانا اپھارہ کا باعث بن سکتا ہے۔
سیال برقرار رکھنا: حاملہ خواتین اکثر سیال برقرار رکھنے کا تجربہ کرتی ہیں، جو اپھارہ اور گیس کا باعث بن سکتی ہے۔
ہوا نگلنا: جلدی کھانا، کھاتے وقت باتیں کرنا، یا اسٹرا کے ذریعے پانی پینا زیادہ ہوا نگلنے کا سبب بن سکتا ہے، جو اپھارہ کا باعث بن سکتا ہے۔
حمل کے دوران ہاضمے کے مسائل خواتین کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنتے ہیں اور روزمرہ کی سرگرمیوں کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ ان مسائل کے علاج اور روک تھام کے لیے کچھ نکات یہ ہیں!
دن میں کئی بار کھانا کھائیں: ایک بار پیٹ بھر کر کھانے سے پرہیز کریں۔ تھوڑا تھوڑا دن میں کئ بار کھائیں،۔ یہ گیس کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔
گیس پیدا کرنے والی غذاؤں سے پرہیز کریں: پھلیاں، گوبھی، کاربونیٹیڈ مشروبات اور زیادہ چکنائی والی غذاؤں کا استعمال محدود کریں، کیونکہ یہ گیس اور پھولنے کا سبب بن سکتے ہیں۔
ہائیڈریٹڈ رہیں: روزانہ وافر مقدار میں پانی پیئے۔ یہ قبض کو روکے گا اور ہاضمہ بہتر کرے گا۔
باقاعدگی سے ورزش کریں: ہاضمے میں مدد اور اپھارہ کو روکنے کے لیے چہل قدمی اور یوگا جیسی مشقیں کریں۔
زیادہ فائبر والی غذاؤں کے استعمال کو محدود کریں: بہت زیادہ فائبر والی غذائیں کھانے سے پھولنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر آپ زیادہ فائبر والی غذائیں کھاتے ہیں تو آپ کو وافر مقدار میں پانی پینا چاہیے۔
کاربونیٹیڈ مشروبات سے پرہیز کریں: کاربونیٹیڈ مشروبات گیس اور پیٹ میں درد جیسے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ اس لیے ایسے مشروبات سے پرہیز کریں۔ اس کے بجائے، جڑی بوٹیوں والی چائے یا ہربل مشروبات پیئے۔
(یہ ہدایات طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ تاہم، ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)