قد، وزن اور عمر کے حساب سے ایک دن میں کتنا پانی پینا چاہیے؟ - How Much Water in a Day

قد، وزن اور عمر کے حساب سے ایک دن میں کتنا پانی پینا چاہیے؟

By ETV Bharat Urdu Team Published : Aug 20, 2024, 7:14 PM IST

حیدرآباد: پانی ہماری اہم ضرورتوں میں سے ایک ہے۔ ہمارے جسم کا 60 فیصد سے زیادہ حصہ پانی پر مشتمل ہے، اس لیے ہمیں روزانہ مناسب مقدار میں پانی پینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دن بھر جسم میں پانی کی مسلسل کمی ہوتی رہتی ہے۔ پانی بھاپ کی شکل میں ہمارے جسم سے نکلتا ہے، بنیادی طور پر پیشاب اور پسینے کے ذریعے، بلکہ سانس لینے جیسے باقاعدہ جسمانی اعمال کے ذریعے بھی۔ آٹھ گلاس پانی پینے کا مشورہ: ایسی صورت حال میں جسم کو پانی کی کمی سے بچانے کے لیے آپ کو روزانہ پینے اور کھانے کے ذریعے وافر مقدار میں پانی پینا چاہیے۔ تاہم ماہرین کے درمیان اب بھی اس حوالے سے بحث جاری ہے کہ انسان کو روزانہ کتنا پانی پینا چاہیے۔ ڈاکٹر عام طور پر روزانہ آٹھ گلاس پانی پینے کا مشورہ دیتے ہیں، جو کہ تقریباً 2 لیٹر ہے۔ اس کے ساتھ ہی کئی ماہرین کا کہنا ہے کہ انسان کو دن بھر مسلسل پانی پیتے رہنا چاہیے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ، اگر آپ ضرورت سے زیادہ پانی پیتے ہیں تو آپ کو اوور ہائیڈریشن کا مسئلہ ہونے لگتا ہے۔ اسے پانی کا نشہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں متلی، قے، سردرد، کسی قسم کی الجھن جیسی علامات نظر آتی ہیں۔ اگر معاملہ سنگین ہو جائے تو دورے، کوما یا موت کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ہر انسان کو اپنی عمر کے مطابق پانی پینا چاہیے۔ پانی کی مقدار مرد اور خواتین کے لیے مختلف ہے: درحقیقت ہر شخص کے لیے پینے والے پانی کی مقدار مختلف ہوتی ہے۔ سائز اور توانائی کے اخراجات میں فرق کی وجہ سے نر اور مادہ میں بھی تھوڑا سا فرق ہے۔ مردوں کو شاید روزانہ ساڑھے تین سے چار لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین کو روزانہ ڈھائی سے تین لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر آپ ماہواری، حاملہ یا دودھ پلا رہی ہیں تو آپ کو زیادہ پانی پینے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے ساتھ آپ کو کتنے پانی کی ضرورت ہے یہ بھی بہت سی چیزوں پر منحصر ہے۔ یو ایس نیشنل اکیڈمی آف سائنسز، انجینئرنگ اینڈ میڈیسن کی ایک رپورٹ کے مطابق مرد و خواتین دونوں کے لیے پانی پینے کی مقدار درج ذیل ہے۔ رپورٹ کے مطابق خواتین کو روزانہ 2.7 لیٹر پانی پینا چاہیے جبکہ مردوں کو روزانہ 3.7 لیٹر پانی پینا چاہیے۔ پانی کے ذرائع میں عام پانی، مشروبات جیسے چائے اور جوس، اور کھانے کے سیال شامل ہیں۔ اوسطاً، آپ کو اپنے کھانے سے 20 فیصد پانی ملتا ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آپ کو کسی اور سے زیادہ پانی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ آپ کو کتنے پانی کی ضرورت ہے اس کا انحصار اس بات پر بھی ہے کہ آپ کتنا پانی پینے کے عادی ہیں۔ قد، وزن اور عمر کے حساب سے ایک دن میں کتنا پانی پینا چاہیے؟ (ETV Bharat) وزن کا حساب:

ایک صحت مند نوجوان کو روزانہ تقریباً 35 ملی لیٹر پانی فی کلوگرام جسمانی وزن کی ضرورت ہوتی ہے۔ کم از کم سائنسی تنظیموں کے عمومی رہنما خطوط کے مطابق، 50 کلوگرام وزنی شخص کے لیے 1.7 لیٹر، 60 کلوگرام کے لیے 2.1 لیٹر، 70 کلوگرام کے لیے 2.4 لیٹر، اور 80 کلوگرام وزنی شخص کے لیے 2.8 لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مختصراً، مساوات آپ کو بتاتی ہے کہ آپ اپنے جسم کا آدھا وزن لیں اور اس مقدار کو اونس پانی میں پی لیں۔ مثال کے طور پر، آپ کو آٹھ نہیں بلکہ 12 گلاس سے زیادہ پانی پینا چاہیے۔ ورزش کے لیے پانی کا حساب کتاب: آپ کی ورزش کی عادات آپ کے پینے والے پانی کی مقدار کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ امریکن کالج آف اسپورٹس میڈیسن کے مطابق جب آپ ورزش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہر 30 منٹ میں 12 اونس پانی پینا چاہیے۔ قد، وزن اور عمر کے حساب سے ایک دن میں کتنا پانی پینا چاہیے؟ (ETV Bharat) صحت مند ہائیڈریشن کی سطح کو برقرار رکھنا: صحت مند ہائیڈریشن کی سطح کو برقرار رکھنے کے لیے کئی خاص تحفظات ہیں۔ اس میں، اگر آپ حاملہ ہیں یا دودھ پلا رہی ہیں، امریکن پریگننسی ایسوسی ایشن کے مطابق، آپ کو اپنے وزن کے لحاظ سے اپنے سیال کی مقدار کو 24 سے 32 اونس تک بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کو وافر مقدار میں ہائیڈریشن ملے۔ اگر آپ بنیادی طور پر سوڈا یا کافی یا چائے جیسے کیفین والے مشروبات پیتے ہیں، تو آپ کو مائعات جیسا فائدہ نہیں ملتا (یعنی ان کا شمار زیادہ نہیں ہوتا)۔ رول آف تھمب: اچھی خبر یہ ہے کہ جب ہائیڈریشن کی بات آتی ہے تو اس پر عمل کرنے کے لیے کچھ آسان اصول ہیں۔ ان اہم اصولوں میں سے ایک پری ہائیڈریٹ کرنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں پیاس لگنے سے پہلے یا کوئی بھی سرگرمی کرنے سے پہلے پانی پی لیں۔ جیسے، دوڑ لگانا ہے، تو شروع کرنے سے پہلے کئی گلاس پانی پی لیں۔ پیاس پانی کی کمی کی علامت ہے، لہذا اگر آپ کو پیاس لگتی ہے، تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے پیشاب پر نظر رکھیں: اگر آپ مناسب طور پر ہائیڈریٹڈ ہیں، تو آپ کو ہر دو سے چار گھنٹے میں ایک بار پیشاب کرنا چاہیے، اور آپ کا پیشاب بے رنگ یا بہت ہلکا پیلا ہونا چاہیے (گھاس یا ہلکے رنگ کا)۔ اگر اس سے زیادہ گہرا ہے، تو آپ نے کافی سیال نہیں لیا ہے۔ سر درد اور چکر آنا پانی کی کمی کے بعد کی علامات ہیں۔ اگر آپ ان کا تجربہ کرنا شروع کرتے ہیں، تو جلد از جلد آپ کو اپنے پانی کی مقدار میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی پڑھیں: ہر ہندوستانی، نمک اور چینی کے ساتھ مائیکرو پلاسٹک کھا رہا ہے، نئی تحقیق میں انکشاف