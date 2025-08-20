کھانے کے کتنے منٹ بعد پانی پینا چاہیے؟ جانئے آیوروید کیا کہتا ہے

آج کل کی مصروف زندگی میں لوگ اکثر اپنی کھانے کی عادات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہاضمے کے مسائل آہستہ آہستہ سنگین بیماریوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں آیوش کی وزارت نے حال ہی میں آیوروید پر مبنی کچھ اصول شیئر کیے ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ طرز زندگی میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کے ذریعے آپ نہ صرف ہاضمے کو بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔
آیوش کی وزارت کے مطابق، آیوروید نہ صرف یہ بتاتا ہے کہ کیا کھانا چاہیے، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ کیسے اور کب کھانا ہے۔ کھانے کے دوران پرسکون ماحول، مثبت خیالات اور اچھی صحبت کا ہونا ضروری ہے۔ غصہ، خوف اور تناؤ جیسے منفی جذبات ہاضمے پر منفی اثر ڈالتے ہیں۔
پانی پینے کا صحیح طریقہ
کھانا آہستہ آہستہ چبانے سے نہ صرف اس کا ذائقہ بہتر ہوتا ہے بلکہ ہاضمے کے انزائمز بھی فعال ہوتے ہیں۔ یہ کھانے کے صحیح ہضم ہونے میں مدد کرتا ہے اور پیٹ کے مسائل جیسے گیس اور بدہضمی سے بچاتا ہے۔ آیوروید کے مطابق کھانا کھاتے وقت پانی پینا فائدہ مند ہے لیکن کھانے کے فوراً بعد پانی پینا ہاضمے کے عمل کو متاثر کرتا ہے۔ نظام ہاضمہ کو صحت مند رکھنے کے لیے کھانا کھانے کے 40 سے 45 منٹ بعد پانی پینا چاہیے۔
کیا کھانے کے درمیان پانی پینا درست ہے؟
ہم میں سے اکثر ایک گلاس پانی کے بغیر نہیں کھا سکتے۔ ساتھ ہی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت پانی نہیں پینا چاہیے۔ لیکن ےہ چسْٓ رہی کہ کھانے کے درمیان پانی کے چند گھونٹ پینا بہت فائدہ مند ہے۔ تاہم کھانا کھاتے وقت زیادہ پانی پینا درست نہیں ہے۔ ساتھ ہی کھانا کھانے کے 40 سے 45 منٹ بعد پانی پینا بھی فائدہ مند ہے۔
کھانے کے فوراً بعد پانی پینا ان مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔۔۔
کھانے کے فوراً بعد بہت زیادہ پانی پینا معدے میں تیزابیت اور ہاضمے کے خامروں کو کمزور کر کے ہاضمہ صحت کو متاثر کر سکتا ہے۔ ہاضمے کے عمل میں خلل سے بچنے کے لیے کھانے کے فوراً بعد زیادہ پانی نہ پییں۔
پانی بہت جلدی پینا پیٹ میں سوجن اور دیگر کئی مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ اس سے الیکٹرولائٹس کا توازن بھی بگڑ سکتا ہے۔ اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ پانی آہستہ آہستہ پیا جائے تاکہ جسم اسے آسانی سے جذب کر سکے۔
کھانے کے فوراً بعد فریج یا بہت ٹھنڈا پانی پینا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایسا کرنے سے چربی جمع ہو جاتی ہے اور ہاضمے کے خامرے سست ہو جاتے ہیں۔ یہ پیٹ کے درد کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس کے لیے کمرے کے درجہ حرارت یا نیم گرم پانی کا انتخاب کریں، اس سے نظام ہاضمہ بہتر ہوگا۔ کھانے کے دوران پانی پینے کے یہ غلط طریقے ہیں۔
موسمی غذائیں زیادہ کھائیں:
آیوروید اس بات پر زور دیتا ہے کہ کھانا تازہ اور موسمی ہونا چاہیے۔ کھانے کا انتخاب کرتے وقت جسم کی نوعیت کو بھی مدنظر رکھنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ رات کا کھانا ہلکا ہونا چاہیے اور رات 8 بجے تک کھا لینا چاہیے۔ تاکہ جسم کو سونے سے پہلے ہضم ہونے کے لیے کافی وقت مل سکے۔
بھاری کھانا کھانے سے پرہیز کریں:
تیل والا کھانا کھانے سے نظام انہضام پر زیادہ دباؤ پڑتا ہے جس سے گیس، تیزابیت اور دیگر مسائل پیدا ہوسکتے ہیں۔ لہذا، آیورویدک ماہرین کا کہنا ہے کہ بہتر ہے کہ دن کا کھانا دوپہر کو اور رات کو ہلکا کھانا چاہئے۔