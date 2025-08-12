تھائیرائیڈ خواتین میں سب سے زیادہ عام مسائل میں سے ایک ہے۔ یہ مسئلہ ہارمون کے عدم توازن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ ہائپر تھائیرائیڈزم یا ہائپوتھائیرائیڈزم کا شکار ہیں۔ اگر تھائیرائیڈ ہارمون زیادہ خارج ہو تو اسے ہائپر کہتے ہیں اور اگر کم ہو تو اسے ہائپو کہتے ہیں۔ اس بیماری کو کم کرنے کے لیے مارکیٹ میں بہت سی دوائیں دستیاب ہیں لیکن ان ادویات سے بیماری کو مکمل طور پر ٹھیک نہیں کیا جا سکتا تاہم علامات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا بیماری کے بڑھنے کو سست کیا جا سکتا ہے۔
تاہم ادویات کے بہت سے ضمنی اثرات بھی ہیں. اس لیے اس بیماری کو قابو میں رکھنے کے لیے لوگوں کو قدرتی ادویات کا استعمال کرنا چاہیے۔ یعنی آیوروید کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آیوروید کے پاس تمام مسائل کا حل ہے۔ اگر آپ کو تھائرائیڈ ہے تو اسے صرف ایک چیز سے کم کیا جا سکتا ہے اور وہ ہے کچنار کا پودا۔ جی ہاں، اس پودے کے پتے، پھول اور تنے کو آیوروید میں صدیوں سے مختلف بیماریوں پر قابو پانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔اس آرٹیکل میں جانئے کچنار کا پودا تھائرائیڈ کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہے...
تھائیرائیڈ کیا ہے؟
تھائرائڈ ایک چھوٹا، تتلی کی شکل کا غدود ہے جو گردن کے سامنے، آدم کے سیب کے بالکل نیچے واقع ہے۔ یہ جسم کے اینڈوکرائن سسٹم کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ یہ ہارمونز پیدا کرتا ہے جو میٹابولزم، نشوونما اور نشوونما کو منظم کرتے ہیں۔ تھائیرائیڈ کا پہلا اور اہم کام جسم کی میٹابولک ریٹ کو کنٹرول کرنا ہے۔ اسے میٹابولزم کا ماسٹر گلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ جسم کی میٹابولک ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ T4 (thyroxine) اور T3 (triiodothyronine) ہارمونز تیار کرتا ہے۔
اگر آپ کو تھائرائیڈ ہے تو یہ آسانی سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو وقت پر دوا لینا ہوگی اور اپنی خوراک کا خیال رکھنا ہوگا۔ جب ہارمونز میں گڑبڑ ہوتی ہے تو تھائرائیڈ کی بیماری ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اس مسئلے میں مبتلا افراد کو چاہیے کہ وہ اپنے ہارمونل توازن کو برقرار رکھیں۔
کچنار تھائیرائیڈ کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہے۔
کچنار تھائیرائیڈ کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت کے لیے جانا جاتا ہے۔ آیوروید کے مطابق اس بیماری پر قابو پانے کے لیے کچنار کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے کوئی ضمنی اثرات نہیں ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کے پتوں کو دیکھیں تو یہ تھائیرائیڈ گلینڈ کی شکل سے ملتے جلتے نظر آئیں گے، درحقیقت ان کی شکل تھائیرائیڈ گلینڈ سے بہت ملتی جلتی ہے، یعنی آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بالواسطہ طور پر یہ تھائرائیڈ کے لیے دوا کا کام کرتا ہے۔
یہ تھائیرائیڈ ہارمونز کی پیداوار کو تحریک دے کر ہائپوٹائرائیڈزم (غیر فعال تھائیرائیڈ) کو متوازن کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یعنی تھائیرائیڈ کو کم کرنے میں یہ خاص طور پر موثر ہے۔ آیوروید میں، 'کچنار' جسم میں تھائیرائیڈ اور گانٹھوں کو کم کرنے کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ رکتا پٹہ اور اس سے متعلقہ مسائل کے علاج میں بھی اسے فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔
کچنار کے پودے کے دیگر فوائد
خواتین میں ہارمونل مسائل، ماہواری کے مسائل، PCOS وغیرہ کو کم کرنے میں یہ بہت موثر ہے۔ یہ جلد کے مسائل کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ اگر کسی عورت کو ماہواری کے دوران پیٹ میں بہت درد ہو تو وہ اس کے پھول کا کاڑھا بنا کر بھی پی سکتی ہے۔ یہ درد کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جسم میں جمع چربی کو آسانی سے پگھلا دیتا ہے۔ یعنی وزن کم کرنے میں بھی مفید ہے۔ یہ جلد میں جمع ہونے والی نجاست کو دور کرنے میں بھی مدد کرتا ہے اور جسم کو detoxify کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔
اس پودے کا تذکرہ آیوروید، سدھا، یونانی اور روایتی چینی طب میں بھی کیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل جرنل آف فارماسیوٹیکل سائنسز میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق یہ پودا ذیابیطس، سوزش، سانس کے مسائل اور جلد کی بیماریوں جیسی کئی بیماریوں کے علاج میں کارگر ثابت ہوا ہے۔ کچنار کے پتوں کے عرق کو ذیابیطس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے پھولوں کا پیسٹ جلد سے متعلق مسائل جیسے ایگزیما، داد اور خارش میں آرام فراہم کرتا ہے۔
اس کا استعمال کیسے کریں۔
کچنار کو 'گگلو' نامی گولی بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو پی سی او ایس، سسٹ، کینسر، لیپوما، فائبرائڈز، جلد کی بیماریوں اور اندرونی بیرونی ٹیومر جیسی سنگین اور جان لیوا بیماریوں سے نجات دلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ دوا صرف گولی کی شکل میں لینی چاہیے۔ یہ تمام آیورویدک دکانوں پر دستیاب ہیں۔ انہیں کسی اور طریقے سے استعمال کرنے سے مسائل پیدا ہوسکتے ہیں، خاص طور پر تھائرائیڈ کے مریضوں کے لیے۔
آیورویدک ماہرین کے مطابق ان گولیوں کو صحیح مقدار میں لینا چاہیے، روزانہ ایک گولی کھانے سے پہلے کھانی چاہیے۔ اسے دن میں دو یا تین بار استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر بار صرف ایک گولی لینی چاہیے۔ انہیں براہ راست لینا درست نہیں۔ مناسب طریقے سے کام کرنے کے لیے، ان گولیوں کو نیم گرم پانی کے ساتھ لینا چاہیے۔
(ڈسکلیمر: یہاں دی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور ہدایات صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ تاہم ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)