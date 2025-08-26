ہندوستان کے میٹروز میں مکانات کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے اپنا گھر خریدنا ایک ادھورا خواب بن گیا ہے۔ اس کے علاوہ، کرایہ کی شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں شہر میں رہنے کے لیے اکیلے رہنا یا چھوٹے فلیٹ سے قدرے بڑے فلیٹ میں جانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس مالی بحران اور شہر کے تنہا طرز زندگی کے درمیان، سوشل میڈیا اور نیوز پلیٹ فارمز پر کچھ نئے رجحانات تیزی سے ابھر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ رشتوں کے معنی بھی بدل گئے ہیں۔ اب لوگ اپنی ضرورت کے مطابق رشتے بنا رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک رشتہ Hobosexuality ہے، جس کا ذکر ان دنوں بہت زیادہ ہے۔ یہ لفظ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے لیکن یہ ایک حقیقی سماجی اور معاشی رویے کا نام ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے۔
Hobosexuality کیا ہے؟
ڈاکٹر میرا ساہ کلینیکل سائیکالوجی کہتی ہیں کہ Hobosexuality دو الفاظ (Hobo اور Sexuality) سے مل کر بنتے ہیں۔ یہاں ہوبو سے مراد وہ شخص ہے جو وقتی یا مالی طور پر محروم ہو، اور جنسیت کا مطلب رومانوی یا جسمانی تعلق ہے۔ سادہ الفاظ میں، Hobosexuality کا مطلب ہے کسی کے ساتھ رومانوی یا جسمانی تعلق صرف معاشی ضروریات یا زندگی کی ضروریات کے لیے، محبت یا جذباتی لگاؤ کے لیے نہیں۔ یعنی کسی کے ساتھ تعلق رکھنا جب آپ کو لگے کہ اس کے ساتھ رہنے سے آپ کو پناہ ملے گی اور وہ کھانے پینے کا بھی انتظام کرے گا۔ اس میں دونوں شراکت داروں کو ایک قسم کا سودا کرنا پڑتا ہے۔ ایک کو جذباتی یا جسمانی اطمینان ملتا ہے اور دوسرے کو معاشی یا پناہ گاہ کا فائدہ ملتا ہے۔
شہروں میں یہ رجحان بڑھ رہا ہے
شہروں میں رہنے کا مطلب مہنگا طرز زندگی، مکان کا زیادہ کرایہ، مہنگا کھانا اور اس سے بھی زیادہ نقل و حمل کے اخراجات ہیں۔ ایسے میں آج کا نوجوان اس نئے راستے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہاسٹلز، پی جی یا چھوٹے اپارٹمنٹس میں رہنے والے نوجوان اپنے اخراجات کم کرنے کے لیے اکثر ایسے رشتے بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا اور ایپس نے بھی اس رجحان کو مزید آسان بنا دیا ہے۔ ان ایپس کے ذریعے لوگوں کو آسانی سے ایسے پارٹنرز مل جاتے ہیں جو اس طرح کے رشتے بنانے میں دلچپسی رکھتے ہوں۔
اس رجحان کے پیچھے کیا وجہ ہے؟
'hobosexual' کی اصطلاح اصل میں مغربی انٹرنیٹ ثقافت میں ابھری تھی، جو بنیادی طور پر پناہ کے لیے آنے والے شخص کو بیان کرنے کے لیے بول چال میں استعمال ہوتی ہے۔ بھارت میں، رجحان مقبول ہو رہا ہے، آپ پوچھیں گے کہ کیوں، یقیناً، کرائے آسمان کو چھو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم hobosexuals کے حق میں بحث کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے؟ ممبئی، دہلی اور بنگلورو جیسے شہروں میں، جہاں مکان مہنگا ہے، ڈیٹنگ تیزی بڑھ رہی ہے۔
سماجی اور نفسیاتی اثرات
ڈاکٹر میرا ساہ، کلینیکل سائیکالوجی کہتی ہیں کہ یہ عمل مالی ضروریات کو پورا کرنے کا ذریعہ ضرور ہے، لیکن طویل مدت میں جذباتی اطمینان نہیں دیتی۔ کئی بار، یہ ذہنی دباؤ، کشیدگی اور تعلقات میں عدم استحکام کو بھی بڑھا سکتا ہے۔ ایسے رشتوں میں پڑنے سے پہلے اپنی جذباتی اور ذہنی صحت کو ترجیح دیں۔اگر آپ کی مالی حالت خراب ہے تو، متبادل انتظامات جیسے روم میٹ یا مشترکہ اپارٹمنٹ تلاش کریں۔
تعلقات میں صرف مالی فائدے کے بارے میں سوچنے سے گریز کریں کیونکہ یہ مستقبل میں تناؤ اور تنہائی کا باعث بن سکتا ہے۔
