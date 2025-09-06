کیوں ہوتا ہے پائلس فسٹولا؟ آیوروید میں جڑ سے ہے علاج، چیر پھاڑ کی نہیں ہے ضرورت!

مریضوں کو آیوروید کے شارکرما، شار سوتر سے پائلس-فسٹولا جیسی بیماریوں میں فائدہ ہوتا ہے۔ غیر ملکی بھی یہاں علاج کے لیے آرہے ہیں۔
Published : September 6, 2025 at 5:13 PM IST
حیدرآباد، تلنگانہ: بواسیر، نالورن-بھگندر ایک عام مسئلہ ہے جس سے بہت سے لوگ شکار ہوتے ہیں۔ اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ سنگین شکل اختیار کر سکتا ہے۔ بواسیر میں مقعد کے حصے میں مسے بنتے ہیں اور ان سے بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔
آیوروید میں بواسیر کا صحیح علاج ہے: بعض اوقات ان سے خون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بیماری آپ کو یا آپ کے کسی جاننے والے کو پریشان کر رہی ہے تو ہم آپ کو اس کا صحیح علاج بتا رہے ہیں، جو آیوروید میں موجود ہے۔
بواسیر-فسٹولا کے مریض کیوں بڑھ رہے ہیں: بنگلور کے آیوروید سرجن ڈاکٹر پی رمیش بھٹ نے لکھنؤ کے ٹوڈیا گنج میں واقع گورنمنٹ آیوروید کالج کے شعبہ سرجری کے زیر اہتمام ایک لیکچر میں بتایا کہ ان دنوں مقعد کی بیماریاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔
ان میں فشر، پائلس، فسٹولا شامل ہیں۔ یہ خراب طرز زندگی اور کھانے کی خراب عادات کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ قبض، کھانے میں فائبر کی کمی، پانی کم پینا، پیٹ کے امراض، حمل اور زیادہ تناؤ اس کی عام وجوہات ہیں۔
بواسیر-بھگندر کی علامات
- مقعد سے خون بہنا
- رفع حاجت کے دوران درد
- مقعد میں بار بار پھوڑے
- بخار، سردی لگنا اور تھکاوٹ
- قبض، پاخانہ گزرنے میں ناکامی
- مقعد کے ارد گرد درد اور سوجن
- مقعد کے آس پاس کی جلد میں جلن
- مقعد کے قریب سے بدبودار اور خونی پیپ نکلنا
اسے کیسے روکا جائے؟
- زیادہ مائعات کا استعمال کریں
- الکحل اور کیفین پینے سے پرہیز کریں
- قبض یا خشک پاخانہ کی صورت میں مناسب مقدار میں فائبر لیں
- پاخانے کے لیے کافی وقت لگائیں۔ جلدی نہ کریں اور زیادہ دیر تک نہ بیٹھیں
- نظام ہاضمہ کو درست رکھنے کے لیے روزانہ کم از کم 30 منٹ ورزش کریں
- مقعد کو صاف اور خشک رکھیں۔ رفع حاجت کے بعد اچھی طرح صاف کریں
- پاخانے کی حرکت کو نہ روکیں، چاہے یہ بہت ضروری ہو، اسے زیادہ دیر تک نہ روکیں
بواسیر کا آیورویدک علاج کروانے کے لیے بیرون ملک سے بھی آتے ہیں مریض
ڈاکٹر پی رمیش بھٹ نے کہا کہ مریضوں کو ان بیماریوں میں آیوروید کے کشر کرما، کشر سوتر سے کافی فائدہ ہوتا ہے۔ بیرون ملک سے بھی بہت سے مریض ہندوستان آکر کشر سترا سے علاج کروا رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر پی رمیش بھٹ کو اسرائیلی اور امریکی حکومتوں نے سرجری کے لیے اعزاز سے نوازا ہے۔
آملہ-ہلدی شوگر کے مریضوں کے زخموں کو بھرنے میں مدد دیتی ہے
لیکچر میں آئے ڈاکٹر گیان چند نے بتایا کہ ذیابیطس کے تقریباً 9 فیصد مریضوں کے پاؤں میں زخم ہوتے ہیں جو جلد ٹھیک نہیں ہوتے۔ آملہ، ہلدی وغیرہ کی پٹی سے زخم جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔
ریڑھ کی ہڈی کی سرجری میں اینڈوسکوپی طریقہ کارآمد ہے
نیورو اینڈ اینڈوسکوپک اسپائن سرجن ڈاکٹر اچل گپتا نے کہا کہ اینڈوسکوپک تکنیک کمر کے درد کو دور کرنے میں کارگر ہے۔ مقامی اینستھیزیا کی مدد سے آپریشن صرف ایک سینٹی میٹر کا چیرا بنا کر کیا جاتا ہے۔
مریض آپریشن کے چھ گھنٹے کے اندر اپنے روزمرہ کے کام پر واپس آ سکتا ہے۔ یہ تکنیک کافی محفوظ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اینڈوسکوپک تکنیک کے ساتھ سرجری عام اوپن سرجری کے مقابلے میں بہت زیادہ موثر ہے۔ لیکن ماہر ڈاکٹروں کی کمی کی وجہ سے اس تکنیک کو بڑے پیمانے پر استعمال نہیں کیا جا رہا۔
فاسد طرز زندگی کی وجہ سے نوجوانوں میں کمر کا درد بڑھ رہا ہے
اسپائن سرجن ڈاکٹر سائی دلیپ نے کہا کہ بے قاعدہ طرز زندگی کی وجہ سے نوجوانوں میں کمر درد کا مسئلہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ دراصل کام کے دباؤ کی وجہ سے نوجوان ورزش نہیں کر پاتے۔ وہ گھنٹوں اسکرین کے سامنے بیٹھ کر کام کر رہے ہیں۔