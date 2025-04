ETV Bharat / health

ان آسان گھریلو ٹوٹکوں سے جلد کی رنگت اور داغ دھبوں سے چھٹکارا پائیں، جانیے ٹوٹکے - HOW TO GET RID OF SKIN PIGMENTATION

Published : April 25, 2025

چہرے پر رنگت میلانین کی ضرورت سے زیادہ پیداوار کی وجہ سے ہوتی ہے، جو اکثر اوقات حمل کے دوران سورج کی روشنی یا ہارمونل تبدیلیوں جیسے عوامل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ان وجوہات کی بناء پر، سیاہ دھبوں کو ہٹانا مشکل ہو سکتا ہے۔ ایسے میں اس خبر میں پگمنٹیشن کو قدرتی طور پر کم کرنے کے لیے کچھ ٹوٹکے بتائے گئے ہیں جن کے استعمال سے پگمنٹیشن کی وجہ سے ہونے والے سیاہ دھبوں کو دور کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ جانئے وہ ٹپس کیا ہیں ماہر جلد ڈاکٹر مرتیونجے کمار سنگھ سے... یہ آسان گھریلو ٹوٹکا اس طرح آزمائیں... سرخ پیاز کا رس سرخ پیاز جلد کو چمکدار بنانے کے لیے بہت فائدہ مند سمجھی جاتی ہے۔ بہت سے مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں اضافی روغن کو روکنے کی صلاحیت ہے۔ اس کے لیے پہلے سرخ پیاز کو باریک کاٹ لیں،پھر کٹی ہوئی پیاز کو خالی ٹی بیگ میں بھر لیں۔ اب بیگ کو ہائپر پگمنٹڈ جگہ پر آہستہ سے لگائیں، پھر اسے 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، اور اب پانی سے چہرہ دھو لیں۔ یہ ہفتے میں 2-3 بار کریں۔اگر آپ چاہیں تو پیاز کو اچھی طرح پیس کر اس کا رس نکال کر روئی سے جلد پر لگا سکتے ہیں۔ چہرے پر دہی یا دودھ کا استعمال کریں۔ ہائپر پگمنٹیشن کے لیے قدرتی کیمیکل کے طور پر لیکٹک ایسڈ کا استعمال بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے لیے آپ کو مہنگے ماسک کی ضرورت نہیں پڑے گی۔آپ نامیاتی دہی یا دودھ کا استعمال کرکے اپنے چہرے کی رنگت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے 1 سے 2 چمچ دودھ یا دہی لیں، پھر اسے روئی کی مدد سے روغن والی جگہ پر لگائیں اور 5 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ پھر اپنے چہرے کو صاف پانی سے دھو لیں۔اپنا چہرہ دھونے کے بعد کوئی بھی موئسچرائزر لگائیں۔ بہتر نتائج کے لیے، اسے دن میں دو بار دہرائیں، جیسے صبح اور رات سونے سے پہلے۔ اس سے چہرے کی رنگت کو کم کرنے میں مدد ملے گی اور چہرے پر چمک بھی آئے گی۔ شہتوت کے پتے پیس کر لگائیں۔ شہتوت کے پتے قدرتی طور پر پگمنٹیشن کو کم کرنے میں انتہائی مفید سمجھے جاتے ہیں۔ ان پتوں کا رس یا عرق روغن کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسے روزانہ لگانے سے بہتر نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ چہرے پر ایلو ویرا جیل کا استعمال کریں۔ ایلو ویرا جیل ہماری جلد کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ایلو ویرا جیل میں پایا جانے والا ایلوین یا ایلوین قدرتی طور پر پگمنٹیشن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کا روزانہ استعمال چہرے کے سیاہ دھبوں کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ایپل سائڈر سرکہ ایپل سائڈر سرکہ ایسٹک ایسڈ کے ساتھ ہائپر پگمنٹیشن کا مقابلہ کرتا ہے، جو جلد کو سفید کرنے والا ایجنٹ ہے۔ یہ ایک اینٹی آکسیڈینٹ کے طور پر بھی کام کرتا ہے، اس طرح خلیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تاہم، اگر آپ کو جلد سے متعلق کوئی اور پریشانی ہے تو محتاط رہیں۔ سیب کا سرکہ اس طرح استعمال کریں۔

سیب کا سرکہ اور صاف پانی برابر مقدار میں مکس کریں۔ پھر اسے سیاہ دھبوں پر لگائیں اور 2-3 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ اب اسے نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ اسے روزانہ دو بار دہرائیں۔ SPF 30 یا اس سے زیادہ والی سن اسکرین استعمال کریں۔ سیاہ دھبوں کو ہلکا ہونے میں وقت لگتا ہے، عام طور پر 6-12 ماہ۔ سن اسکرین کا روزانہ استعمال رنگت کو کم کرنے اور جلد کو نکھارنے میں مدد دے سکتا ہے۔ ایسی سن اسکرین کا انتخاب کریں جس میں زنک آکسائیڈ یا ٹائٹینیم ڈائی آکسائیڈ کے ساتھ SPF 30+ ہو۔ اس کے علاوہ، تیل والی جلد کے لیے، ایک سن اسکرین کا انتخاب کریں جو کہ "نان کامیڈوجینک" اور "نان پور کلاگنگ" ہو۔ ریٹینول استعمال کریں۔ ریٹینول جلد کے بہت سے مسائل کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، بشمول جھریوں کی ظاہری شکل کو کم کرنا، مہاسوں کو بہتر بنانا، اور ہائپر پگمنٹیشن کو کم کرنا۔یہ سیل ٹرن اوور کو بڑھا کر، کولیجن کی پیداوار کو زیاد کر کے اور سوراخوں کو بند کرنے میں مدد کرتا ہے۔تاہم یہ جلد میں جلن اور خشکی کا باعث بھی بن سکتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کا صحیح استعمال کریں اور ضرورت پڑنے پر ماہر امراض جلد سے رجوع کریں۔ جلد کو گورا کرنے والی مصنوعات سے پرہیز کریں جن میں مرکری ہو۔ اپنی جلد پر مرکری پر مشتمل مصنوعات لگاتے وقت محتاط رہیں۔ کچھ فیئرنس کریم یا ماسک میں مرکری ہوتا ہے۔ لہذا، ایسی مصنوعات کو استعمال کرنے سے پہلے احتیاط سے چیک کریں.مرکری پر مشتمل بیوٹی پروڈکٹس سے پرہیز کریں کیونکہ وہ پتلی، نازک جلد یا خراب مستقل رنگت کا باعث بن سکتے ہیں۔ وٹامن سی سے بھرپور غذائیں کھائیں۔ ماہرین امراض جلد کے مشورے کے مطابق وٹامن سی بے عیب جلد میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ فوری نتائج کے لیے اپنی خوراک میں وٹامن سی شامل کریں۔ (ڈس کلیمر: یہاں دی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور ماہرین صحت کی طرف سے دیے گئے مشوروں کی بنیاد پر فراہم کی گئی ہیں۔ تاہم، آپ کو ان پر عمل کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔