ETV Bharat / health

روزانہ اخروٹ کھانے سے دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہوسکتا ہے: تحقیق - WHAT ARE THE BENEFITS OF AKHROT

روزانہ اخروٹ کھانے سے دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہوسکتا ہے: تحقیق ( (CANVA) )

By ETV Bharat Urdu Team Published : 3 hours ago

آج کل بدلے ہوئے طرز زندگی اور کھانے پینے کی عادات کی وجہ سے بہت سے لوگ کم عمری میں ہی صحت کے کئی سنگین مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر آج کل لوگوں کو دل سے متعلق امراض کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے چاہے عمر کچھ بھی ہو۔ اچانک دل کا دورہ پڑنے سے کئی لوگوں کی جانیں جانے کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اچھی صحت کے لیے اپنی روزمرہ کی خوراک میں مختلف قسم کے پھل اور خشک میوہ جات اور گری دار میوے شامل کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ لوگ اخروٹ کو اپنی خوراک میں شامل کریں، یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوسکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق روزانہ اخروٹ کا استعمال صحت کے لیے بہت سے فوائد کا حامل ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اخروٹ کھانے سے دل کی صحت کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ ایک حالیہ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اخروٹ کھانے سے بالغ افراد میں دل کی بیماری کا خطرہ کم ہوسکتا ہے۔ اخروٹ میں کون سے غذائی اجزاء ہوتے ہیں؟ دل کے لیے یہ کھانے کے کیا فائدے ہیں؟ جانیے تحقیق کی بنیاد پر مکمل معلومات... تحقیق یہی کہتی ہے۔ سالوں کے دوران، بہت سے مطالعہ کئے گئے ہیں کہ آیا اخروٹ کا استعمال دل کی بیماری کے خطرے کے عوامل کو کم کر سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو بتاتے چلیں کہ 2019 کی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اخروٹ امراض قلب اور اموات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ جس کے بعد اس حوالے سے ایک اور تحقیق کی گئی جو جرنل آف دی امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن میں شائع ہوئی۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اخروٹ پر شائع ہونے والی اس نئی تحقیق میں اس بات کا جائزہ لیا گیا کہ کیا 2 سال تک روزانہ کی خوراک میں اخروٹ کو شامل کرنے سے کولیسٹرول کی سطح پر اثر پڑتا ہے یا نہیں، اور اس تحقیق میں بڑی عمر کے افراد پر زیادہ توجہ مرکوز کی گئی۔ جس کے بعد اس تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اخروٹ کو خوراک میں شامل کرنا جسم میں کل کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور ایل ڈی ایل نامی خراب کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتا ہے۔ اخروٹ پر کی گئی اس تحقیق میں 63 سے 79 سال کی عمر کے 636 شرکاء شامل تھے۔ شرکاء میں سے 67 فیصد خواتین تھیں جن میں سے نصف افراد ہائی بلڈ پریشر یا ہائپرکولیسٹرولیمیا کی ادویات لے رہے تھے۔ محققین نے شرکاء کے ایک گروپ کو اخروٹ نہ کھانے کی ہدایت کی۔ ایک اور گروپ کو ہدایت کی گئی کہ وہ اپنی روزانہ کی خوراک میں آدھا کپ اخروٹ شامل کریں۔ محققین ہر ماہ شرکاء کا جائزہ لیتے رہے اور ان کی نگرانی کرتے رہے کہ وہ اپنی خوراک پر کس حد تک عمل کر رہے ہیں اور کیا ان کے جسمانی وزن میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ مزید برآں، شرکاء کے کولیسٹرول کی سطح کو جانچا اور تجزیہ کیا گیا۔ تحقیق میں چونکا دینے والا نتیجہ سامنے آگیا

مطالعہ کے مطابق اخروٹ کا استعمال کرنے والے شرکاء نے اپنے ایل ڈی ایل کولیسٹرول کی سطح کو اوسطاً 4.3 ملی گرام فی ڈیسی لیٹر اور ان کے کل کولیسٹرول کی سطح کو اوسطاً 8.5 ملی گرام تک کم کیا۔ دریں اثنا اخروٹ کھانے والے شرکاء میں، LDL کولیسٹرول میں تبدیلی جنس کے لحاظ سے مختلف تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ خراب کولیسٹرول میں کمی مردوں میں 7.9 فیصد اور خواتین میں 2.6 فیصد دیکھی گئی۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جن افراد کو دل کی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے وہ اپنی خوراک میں اخروٹ کو شامل کرکے دل کی بیماری کے خطرے کو کم کرسکتے ہیں۔ مزید پڑھیں: بھنے ہوئے السی کے بیج ذیابیطس، ہائی کولیسٹرول سمیت کئی بیماریوں میں فائدہ مند ہیں مختلف مسائل کا علاج اخروٹ مختلف اینٹی آکسیڈنٹ بھی فراہم کرتے ہیں، بشمول پولیفینول۔ محققین کا کہنا ہے کہ اس لیے اسے روزانہ استعمال کرنے سے جوانی اور جوانی کے دوران دل کی بیماری سمیت کئی صحت کے مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ اس تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اخروٹ کا استعمال کینسر، موٹاپے، ذیابیطس اور دماغ سے متعلق مسائل سے بھی نجات دلاتا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ اخروٹ صحت مند غذائیت اور طرز زندگی کی اچھی عادات پیدا کرنے میں مدد دینے کے لیے ایک اچھی خوراک کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کے ممبران کی ایک ٹیم کی جانب سے کی گئی تحقیق میں بتایا گیا کہ اخروٹ کھانے سے بالغ افراد میں دل کی بیماری کے خطرے کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔