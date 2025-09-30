لال چیونٹی کی چٹنی کھانا کئی بیماریوں میں فائدہ مند، جانیں اس کا ذائقہ اور بنانے کا طریقہ
سرخ چیونٹیوں کا استعمال فائدہ مند سمجھا جاتا ہے لیکن انہیں صحیح طریقے سے نہ پکانے سے الرجی یا دیگرمسائل ہو سکتے ہیں۔ رپورٹ پڑھیں
Published : September 30, 2025 at 10:49 AM IST
زیادہ تر لوگ چیونٹیوں کے ساتھ رابطے سے گریز کرتے ہیں۔ تاہم آندھرا پردیش کے پاروتی پورم مینیم ضلع کی پہاڑیوں میں رہنے والی ایک قبائلی برادری لال چیونٹی کی چٹنی بناتے اور کھاتے ہے۔ یہ سرخ چیونٹیاں اپریل اور جون کے دوران آم اور کاجو کے درختوں پر بکثرت پائی جاتی ہیں۔رہائشی لمبے درختوں پر چڑھتے ہیں اور پتوں کے گھونسلوں سے سرخ چیونٹیاں جمع کرتے ہیں۔پھر وہ چیونٹیوں کو صاف کرتے ہیں اور پیسنے والے پتھر پر چیونٹی کی چٹنی بناتے ہیں۔ اس کے بعد اسے لکڑی کے چولہے پر گرم کرکے پین میں پکایا جاتا ہے۔
چیونٹی کی چٹنی ملک کے کئی حصوں میں کھائی جاتی ہے، لیکن ان قبائلی برادریوں کے لیے، یہ صرف ایک کھانا نہیں ہے، بلکہ ایک قابل فخر روایت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ چیونٹیاں صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہیں۔ انہیں کھانے سے بینائی بہتر ہوتی ہے اور کئی بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ ڈاکٹر بھی سرخ چیونٹیوں کے استعمال کو فائدہ مند سمجھتے ہیں لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر انہیں صحیح طریقے سے نہ پکایا جائے تو ان سے الرجی یا دیگر مسائل پیدا ہوسکتے ہیں۔ اس مضمون میں سرخ چیونٹیوں کے استعمال کے فوائد کے بارے میں مزید جانیے۔
لال چیونٹی کی چٹنی کے غذائی فوائد کیا ہیں؟
اوڈیشہ یونیورسٹی آف ایگریکلچر اینڈ ٹکنالوجی کی طرف سے کی گئی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ سرخ ویور چیونٹیاں پروٹین، کیلشیم، زنک، وٹامن B-12 اور دیگر غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتی ہیں۔ ان کے استعمال سے قوت مدافعت بڑھ سکتی ہے، بینائی بہتر ہو سکتی ہے اور دماغ اور اعصابی نظام کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ تاہم، ان چیونٹیوں کی غذائیت اور دواؤں کی خصوصیات کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے مزید سائنسی تحقیق کی ضرورت ہے۔
سرخ چیونٹی کی چٹنی کے صحت کے فوائد کیا ہیں؟
غذائی اجزاء: سرخ چیونٹیوں میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، لپڈز، کولیسٹرول، امینو ایسڈز، وٹامنز اور منرلز ہوتے ہیں، جو انسانی جسم کو غذائی اجزاء فراہم کرتے ہیں۔
انفیکشن کا علاج - چیونٹیوں میں بائیو ایکٹیو میٹابولائٹس ہوتے ہیں جو آنتوں کے انفیکشن اور کالی کھانسی کے علاج میں مدد کر سکتے ہیں۔
اینٹی مائکروبیل سرگرمی - ماہرین کا کہنا ہے کہ سرخ چیونٹیاں انسانی پیتھوجینک بیکٹیریا اور کینڈیڈا پرجاتیوں کے خلاف جراثیم کش سرگرمی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔
دماغی صحت کو بہتر بناتا ہے۔
کہا جاتا ہے کہ یہ چٹنی دماغ اور اعصابی نظام کی نشوونما کو بڑھاتی ہے۔ یہ ڈپریشن اور یادداشت کی کمی کے علاج میں بھی مدد کرتا ہے۔
لال چیونٹیاں کھانے کے فوائد کے بارے میں ڈاکٹر سندیپ کا کہنا ہے کہ سرخ چیونٹی کھانے کے فوائد میں ان کا فارمک ایسڈ بھی شامل ہے جو قوت مدافعت بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ پروٹین چیونٹیاں زنک اور کیلشیم سے بھی بھرپور ہوتی ہیں۔ تاہم اگر انہیں صحیح طریقے سے نہیں پکایا جاتا ہے، تو وہ کھانے کی الرجی کا سبب بن سکتے ہیں۔ غلط کھانا پکانا بھی جسم میں یورک ایسڈ کی سطح کو بڑھا سکتا ہے۔
لال چیونٹی کی چٹنی کیسے بنتی ہے؟
سرخ چیونٹی کے گھونسلے احتیاط سے جمع کیے جاتے ہیں، پھر ملبہ اور گندگی کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ پھر انہیں صاف کرنے کے لیے پانی میں بھگو کر دھوپ میں خشک کیا جاتا ہے۔ ان چیونٹیوں اور انڈوں کو پھر لہسن، ادرک، دھنیا، الائچی، املی، ہری مرچ، نمک اور حسب ذائقہ تھوڑی سی چینی کے ساتھ پیس لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس مرکب کو شیشے کے برتن میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ یہ چٹنی ایک سال تک اپنے معیار کو برقرار رکھتی ہے، یعنی اسے ذخیرہ کرکے کھایا جاسکتا ہے۔ اس چٹنی کا ذائقہ کھٹا ہوتا ہے۔
مزید پڑھیں: اگر آپ کی عمر 30 سال ہے تو یہ ٹیسٹ ضرور کروائیں، آپ کو کئی خطرناک بیماریوں سے نجات مل جائے گی
مزید پڑھیں: اگربتی کا دھواں سگریٹ کے دھوئیں سے زیادہ خطرناک، ڈاکٹر نے کہا کہ آج سے اسے جلانا چھوڑدیں
بین الاقوامی سطح پر چیونٹیوں کو مختلف پکوانوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر سندیپ بتاتے ہیں کہ لاؤس میں چیونٹی کے انڈے (ویور چیونٹی کے لاروا اور پیوپے) سلاد اور سوپ میں استعمال ہوتے ہیں۔ تھائی لینڈ میں چیونٹی کے انڈے مقامی جڑی بوٹیوں اور سبزیوں کے ساتھ تلے جاتے ہیں۔ کولمبیا میں، ہارمیگس کلوناس چیونٹیوں کو نمک کے ساتھ فرائی یا بھون کر ناشتے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ میکسیکو میں چیونٹی کے انڈے کیویار، ڈپس اور پکوانوں میں مزیدار اضافہ ہے۔ درحقیقت، ہندوستان میں نہ صرف سرخ چیونٹیاں بلکہ کئی دوسرے کیڑے بھی پکوان کے طور پر کھائے جاتے ہیں، اور ان کے اپنے صحت کے فوائد ہیں۔
(ڈسکلیمر: اس ویب سائٹ پر آپ کو فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور طبی مشورے صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشوروں کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں، لیکن بہتر ہو گا کہ آپ ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)