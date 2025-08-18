روزانہ ایک سنترہ کھانے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے، جانیں ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں

اورنج کو سپر فوڈ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت سے غذائیت سے بھرپور پھل ہے۔ یہ جسم کو کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ سنترہ جلد کے لیے بھی اچھا مانا جاتا ہے۔ ان فوائد کے علاوہ ایک حالیہ تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ روزانہ نارنجی کا استعمال ڈپریشن کا خطرہ کم کرتا ہے اور موڈ بہتر کرتا ہے۔
درحقیقت ہارورڈ میڈیکل سکول اور میساچوسٹس جنرل ہسپتال کی جانب سے کی گئی ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ روزانہ ایک نارنجی کھانے سے ڈپریشن کا خطرہ 20 فیصد تک کم ہو جاتا ہے۔ یہ تحقیق ایک لاکھ سے زائد خواتین پر کی گئی۔ ہارورڈ میڈیکل اسکول اور میساچوسٹس جنرل ہسپتال کے انسٹرکٹر آف میڈیسن ڈاکٹر راج مہتا کی سربراہی میں کی گئی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ جو لوگ روزانہ کھٹے پھل کھاتے ہیں ان میں ڈپریشن کا خطرہ کافی حد تک کم ہوجاتا ہے۔ خبروں میں جانتے ہیں کہ سنترے کا استعمال کس طرح ڈپریشن کے خطرہ کو کم کر سکتا ہے اور اس پھل کے دیگر فوائد کیا ہیں۔
اس طرح سنترہ کھانے سے مزاج بہتر ہوتا ہے۔
اس تحقیق سے پتا چلا کہ ڈپریشن کے خطرے کو کم کرنے کی صلاحیت صرف کھٹے پھلوں میں ہیں، یہ خصوصیات دوسرے پھلوں جیسے سیب اور کیلے میں نہیں دیکھی گئی۔ سی بی ایس کی ایک رپورٹ کے مطابق، لیڈ مصنف ڈاکٹر راج مہتا نے کہا کہ روایتی اینٹی ڈپریسنٹ ادویات کے علاوہ، سنترے کا استعمال ڈپریشن کے علاج کا حصہ بن سکتا ہے۔ کھٹے پھل بھی Faecalibacterium presnitziae کی افزائش کو فروغ دیتے ہیں، جو کہ انسانی آنتوں میں پائے جانے والے بیکٹیریا کی ایک قسم ہے۔ اس سے نیورو ٹرانسمیٹر سیروٹونن اور ڈوپامائن کی دستیابی بڑھ جاتی ہے جو خوشی کے ہارمونز کو بڑھاتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر، یہ موڈ کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔
نارنگی وٹامن سی سے بھرپور ہوتی ہے۔ وٹامن سی نیوران کی مناسب نشوونما میں مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ، یہ خلیات کے درمیان مواصلات کو تیز کرنے کے لئے ایک حفاظتی پرت بناتا ہے۔ وٹامن سی دماغ میں کلیدی کیمیکلز کے اخراج کو کنٹرول کرتا ہے اور ان کی پیداوار کو فروغ دیتا ہے۔ یہ صحت مند خون کی نالیوں کو برقرار رکھنے، دماغ کے کام کو بہتر بنانے، اور ہماری عمر کے ساتھ ساتھ خون کی نالیوں کو صحت مند رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ سنترے میں چونکہ وٹامن سی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اس لیے انہیں کھانے سے وٹامن سی کی روزمرہ کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے اور موڈ کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔
یادداشت کو بہتر بنانے میں مددگار
کھٹے پھل flavonoids سے بھرپور ہوتے ہیں۔ یہ flavonoids ضروری بیکٹیریا کی افزائش میں مدد کرتے ہیں جو یادداشت کو بہتر بناتے ہیں۔ وہ آنتوں کے کام کو بہتر بنانے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ وہ جسم میں 'خوش' نیورو ٹرانسمیٹر سیروٹونن اور ڈوپامائن کی دستیابی کو بڑھاتے ہیں۔ فلیوونائڈز سے بھرپور اورنج جوس ڈپریشن اور دیگر دماغی بیماریوں کی علامات کو کم کرنے میں بھی فائدہ مند ہے۔
سنترہ کھانے کے دیگر فوائد
جلد کو نکھارتا ہے۔
سنترے وٹامن سی اور اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتے ہیں۔ یہ جسم میں کولیجن کی پیداوار کو بڑھاتے ہیں، جس سے عمر بڑھنے کے آثار کم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سنگترے کا استعمال ایکنی کا مسئلہ بھی دور کرتا ہے اور داغ دھبوں کو کم کرتا ہے۔ جس کی وجہ سے جلد صاف اور چمکدار نظر آتی ہے۔
قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔
نارنگی کھانے سے قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے۔ اس کا باقاعدہ استعمال موسمی فلو، بیکٹیریا اور انفیکشن سے لڑنے میں مدد کرتا ہے۔
دل کے لیے مفید ہے۔
سنترہ دل کی صحت کے لیے اچھا پھل مانا جاتا ہے۔ نارنجی میں موجود پوٹاشیم اور فائبر دل کی صحت کو فروغ دیتا ہے۔
ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں مددگار
روزانہ نارنجی کھانے سے ہڈیاں صحت مند رہتی ہیں۔ نارنجی میں وٹامن سی، کیلشیم اور فاسفورس جیسے غذائی اجزاء ہوتے ہیں جو ہڈیوں کو صحت مند اور مضبوط رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔
(تردید: یہاں دی گئی صحت سے متعلق تمام معلومات اور ہدایات صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ تاہم، ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)