ETV Bharat / health

گرمیوں میں یہ چیز آٹے میں ملا کر کھائیں، معدہ رہے گا ٹھنڈا، قبض اور تیزابیت کا مسئلہ سے بھی نجات، ماہرین کا دعویٰ - HOW TO KEEP STOMACH COOL IN SUMMER

گرمیوں میں یہ چیز آٹے میں ملا کر کھائیں، معدہ رہے گا ٹھنڈا ( Getty Images )

By ETV Bharat Health Team Published : April 9, 2025 at 6:06 PM IST 6 Min Read

حیدرآباد: گرمیوں میں جسم کو اندر سے ٹھنڈا رکھنا اور نظام ہاضمہ کو صحت مند رکھنا بہت ضروری ہے۔ چلچلاتی دھوپ، فضا میں گرمی کی لہر اور بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے ہم گرمیوں میں صحت مند رہنے کے لیے ٹھنڈک والی چیزوں کو اپنی خوراک میں شامل کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اپنی کھانے پینے کی عادات کے بارے میں تھوڑی سی بھی لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پیٹ سے متعلق مسائل جیسے قبض، گیس، تیزابیت اور پانی کی کمی ہو سکتی ہے۔ ایسی صورتحال میں یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی خوراک میں ایسی چیزیں شامل کریں جو جسم کو ٹھنڈا اور ہاضمہ بہتر بنائے۔ ہمارے ملک میں گندم کے آٹے سے بنی چپاتی کے بغیر کھانا مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ گندم کے آٹے میں ایک چیز شامل کریں تو یہ نہ صرف آپ کے جسم کو ٹھنڈا رکھتا ہے بلکہ آپ کو بہت سے فائدے بھی دیتا ہے۔ آج اس خبر میں ہم ڈاکٹر پی وی راؤ سے جانیں گے کہ جسم کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے گندم کے آٹے میں کیا ملانا چاہیے۔۔۔ گندم کے آٹے میں 'جو' شامل کریں: بلڈ شوگر کے سینئر ماہر ڈاکٹر پی وی راؤ کا کہنا ہے کہ بدلتے ہوئے طرز زندگی اور کھانے کی غلط عادات کی وجہ سے لوگ کم عمری میں ہی قبض اور تیزابیت کے مسئلے کا شکار ہو رہے ہیں۔ روٹی تقریباً ہر روز ہر ہندوستانی گھر میں بنتی ہے۔ بہت سے لوگ روٹی کھائے بغیر سیر نہیں ہوتے۔ ایسے میں اگر 'جو' کے آٹے کو گندم کے آٹے میں ملا کر گوندا جائے تو روٹی کا ذائقہ اور فوائد دونوں بڑھ جاتے ہیں۔ درحقیقت 'جو' ایک ایسا ہی اناج ہے جو گرمیوں میں جسم اور پیٹ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے بہت موثر سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی خوراک میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کر لیں تو آپ بغیر کسی دوا کے بہت سے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ اپنے معمول کے گندم کے آٹے میں 'جو' کے آٹے کو ملا کر روٹیاں بنائیں اور کھائیں، اس کے حیرت انگیز فوائد آپ خود محسوس کریں گے۔ 'جو' کے آٹے کو گندم کے آٹے میں کیوں ملایا جائے؟ 'جو' کا ذائقہ قدرے میٹھا ہوتا ہے اور اس کا اثر ٹھنڈک ہوتا ہے۔ جب اسے گندم کے آٹے میں ملا کر روٹی بنائی جاتی ہے تو یہ نہ صرف ذائقہ میں اضافہ کرتا ہے بلکہ صحت کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ خاص طور پر گرمیوں میں اس کا استعمال جسم کو ٹھنڈا رکھتا ہے اور نظام ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے۔ 'جو' کو گندم کے آٹے میں ملا کر کھانے کے فائدے: 1- پیٹ کو ٹھنڈا رکھتا ہے: 'جو' میں ٹھنڈک کا اثر ہوتا ہے، 'جو' گرمیوں میں کھانے سے جسم کے درجہ حرارت کو متوازن رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کا استعمال آپ کو ہیٹ اسٹروک سے بچاتا ہے اور پانی کی کمی کا خطرہ کم کرتا ہے۔ 2- قبض سے نجات: 'جو' میں فائبر سے بھرپور ہوتا ہے، 'جو' آنتوں کی صفائی میں مدد دیتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جنہیں اکثر قبض کا مسئلہ رہتا ہے۔

3- پیٹ پھولنے اور گیس کے مسائل سے نجات: 'جو' کا استعمال پیٹ میں گیس بننے سے روکتا ہے اور بھوک کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ یہ قدرتی ڈیٹوکس کے طور پر کام کرتا ہے. اس لیے گرمیوں میں اس کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ 4- وزن کم کرنے میں مددگار: چونکہ یہ فائبر سے بھرپور ہوتا ہے اس لیے اس کے استعمال سے پیٹ زیادہ دیر تک بھرا رہتا ہے۔ اس سے زیادہ کھانے کو کنٹرول کرنے اور وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ 5- شوگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے: 'جو' کا استعمال بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے، اس لیے شوگر کے مریض اس سے بنی روٹی آسانی سے کھا سکتے ہیں۔ اس میں موجود بیٹا گلوکن خون کے بہاؤ میں شوگر کے جذب کو سست کر دیتا ہے۔ یہ خون میں شکر کی سطح کو بڑھنے سے روکنے میں مدد کرتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے ذیابیطس کے خطرے کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ 6- کولیسٹرول کو کم کرنے میں بھی مددگار: 'جو' میں موجود گھلنشیل فائبر عناصر، خاص طور پر اس کے بیٹا گلوکین، کولیسٹرول کو کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ہائی کولیسٹرول دل کی بیماری اور فالج کا خطرہ بڑھاتا ہے، لہذا صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہائی کولیسٹرول کو روکنا یا اس کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ 'جو' کیا ہے؟ جو ایک مکمل اناج ہے جو عام طور پر بریڈ، سٹو، سلاد اور سائیڈ ڈشز میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ فائبر اور معدنیات سے بھرپور ہے، جو دل، میٹابولزم اور ہاضمے کی صحت کو سہارا دیتا ہے۔ جو گلوٹین کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے یہ سیلیک بیماری یا گلوٹین کی حساسیت والے لوگوں کے لیے موزوں نہیں ہے۔ پھر بھی، بہت سے لوگوں کے لیے، یہ ایک غذائیت سے بھرپور اناج ہے جسے متوازن غذا میں شامل کیا جانا چاہیے۔ (اڈسکلیمر: اس رپورٹ میں آپ کو دی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی عام معلومات کے لیے ہیں۔ اس طریقہ یا طریقہ کار کو اپنانے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔) یہ بھی پڑھیں: کیا جوار کی روٹی کھانے سے بلڈ شوگر کم ہوتی ہے؟ اس میں کتنی سچائی ہے؟ جانئے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں