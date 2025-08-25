کھجور ایک میٹھا اور غذائیت سے بھرپور پھل ہے۔ زمانہ قدیم سے کھجور کا استعمال جسم کو توانائی فراہم کرنے اور بیماریوں سے بچانے کے لیے کیا جاتا رہا ہے۔ یہ نہ صرف توانائی کا بہترین ذریعہ ہی نہیں بلکہ اس میں معدنیات، وٹامنز اور فائبر بھی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ آج دنیا بھر میں لوگ اس کے صحت کے فوائد کو سمجھ رہے ہیں اور اسے اپنی روزمرہ کی خوراک میں شامل کر رہے ہیں۔
کھجور کھانے سے جسم کی قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھجور میں پائے جانے والے اینٹی آکسیڈنٹس جسم کو فری ریڈیکلز سے بچاتے ہیں جس سے مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ دہلی کی ماہر غذائیت ڈاکٹر دیویا شرما کا کہنا ہے کہ اگر آپ ہفتے میں دن میں دو بار کھجور کھاتے ہیں تو اس کا آپ کی صحت پر بہت اچھا اثر پڑے گا۔
اس کے ساتھ غذائی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ کھجور کے بیج کھجور کے مقابلے میں دوگنا فائدہ مند ہیں۔ کھجور کے پھل کی طرح اس کے بیجوں کو بھی غذائیت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ آیورویدک ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ کھجور کے ساتھ ساتھ کھجور کے بیج بھی صحت کے لیے بہت اچھے ہیں۔ کیا کھجور کے بیج، جسے ہم کچرا سمجھ کر پھینک دیتے ہیں، کیا اس کے اتنے فائدے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں ماہرین کیا کہتے ہیں...
نیشنل لائبریری آف میڈیسن میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق کھجور کے بیجوں میں اولیک ایسڈ، فائبر اور پولی فینول پائے جاتے ہیں۔ یہ دل کی صحت کے لیے ضروری ہیں۔ کھجور کے بیجوں میں پوٹاشیم، میگنیشیم اور فاسفورس ہوتا ہے۔ یہ دل کی صحت کے لیے اچھے ہیں۔ یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں۔
کھجور کے بیج کھانے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس میں موجود فائبر کی وجہ سے یہ پیٹ کو زیادہ دیر تک بھرا رکھتا ہے اور بھوک کو کم کرتا ہے۔ کھجور کے بیج رگوں میں جمع کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں۔ اس سے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ یہ ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیلیئر، اریتھمیا وغیرہ کو روکتا ہے۔
کھجوریں کیلشیم اور فاسفورس کا ایک اچھا ذریعہ ہیں۔ وہ ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ گردوں کے لیے بھی اچھے ہیں کیونکہ یہ جسم سے زہریلے مادوں کو باہر نکالنے میں مدد کرتے ہیں۔
کھجور کے بیج فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اس سے پیٹ صاف کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہاضمہ صحت مند رہتا ہے۔ وزن بھی کم ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ ورزش کرتے ہیں وہ کھجور کے بیج ضرور کھائیں۔ وہ پٹھوں میں سوزش کو کم کرتے ہیں۔ وہ آکسیڈیٹیو تناؤ کی وجہ سے ہونے والے نقصان کو روکتے ہیں۔
کھجور کے بیجوں کا استعمال کیسے کریں
کچھ بیج جمع کریں اور انہیں اچھی طرح صاف کریں۔ پھر انہیں دھوپ میں خشک کریں اور درمیانی آنچ پر پین میں بھونیں۔ جب وہ کُرکُرے ہوجائیں تو نکال کر گرائنڈر میں پیس لیں۔ یہ پاؤڈر روزانہ ایک چائے کا چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے۔ ورنہ اس پاؤڈر کو پانی یا شہد میں ملا کر دن میں ایک بار کھا سکتے ہیں۔
(ڈسکلیمر: یہاں دی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور ہدایات صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ تاہم، ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)