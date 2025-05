ETV Bharat / health

مانسون میں اے سی کا موڈ خراب نہ کریں، ان باتوں کا خیال رکھیں، آپ کا کمرہ برف کی طرح ٹھنڈا رہے گا ( (GETTY IMAGES) )

حیدرآباد: گرمی کے موسم میں لوگ ایئر کنڈیشنر کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ خاص طور پر جو لوگ سارا دن دفتر میں اے سی میں کام کرتے ہیں وہ اے سی کے زیادہ عادی ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو اے سی کے بغیر بہت گرمی محسوس ہوتی ہے۔ بغیر اے سی کے باہر نکلنے پر انہیں پسینہ آنے لگتا ہے، گرمی لگتی ہے اور اے سی کے بغیر آرام نہیں ملتا۔ ایسے لوگوں کو گھر پہنچتے ہی اے سی کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ یہی نہیں، وہ برسات کے موسم میں اے سی کا استعمال بھی کرتے ہیں، کیونکہ برسات کے موسم میں نمی کی سطح بڑھ جاتی ہے اور کمرہ گرم ہو جاتا ہے۔ بارش کے موسم میں سورج کی گرمی سے تو راحت ملتی ہے لیکن نمی کی وجہ سے جسم چپکا رہتا ہے۔ جس کی وجہ سے اے سی کے بغیر ایک لمحہ بھی رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جس طرح گرمی کے موسم میں تیز دھوپ کی وجہ سے جلد جل جاتی ہے، اسی طرح بارش کے موسم میں نمی کی وجہ سے جلد چپکی رہتی ہے۔ ایسے میں اگر آپ بھی نمی کی وجہ سے چپکنے سے بچنے کے لیے اے سی چلاتے ہیں، تو آپ کو اس کے درجہ حرارت کا خیال رکھنا چاہیے، تاکہ بارش میں آپ کے اے سی کا موڈ خراب نہ ہو۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بارش میں اے سی کا درجہ حرارت نارمل رکھنا چاہیے۔ اگر آپ بارش کے دوران اے سی کا درجہ حرارت 25 سے 28 کے درمیان رکھیں گے تو کمرہ ٹھنڈا رہے گا اور نمی کی سطح کم رہے گی۔ ان تجاویز پر عمل کریں۔ اے سی کو ڈرائی موڈ میں چلائیں۔ اگر آپ نمی کی سطح کو کم کرنا چاہتے ہیں تو اے سی کو ڈرائی موڈ میں چلائیں۔ اس سے نہ صرف آپ کو گرمی سے نجات ملے گی بلکہ آپ کا بجلی کا بل بھی کم ہو جائے گا۔ یہی نہیں، اے سی کو ڈرائی موڈ میں چلانے سے گرمی نہیں پڑے گی اور اس کے کمپریسر پر کام کا بوجھ بھی نہیں پڑے گا۔ AC یونٹ کو پانی سے بچائیں۔

بارش کے دوران ایئر کنڈیشنر کو مسلسل چلانے سے گریز کریں۔ اگر آپ کا AC یونٹ بالکونی کے باہر یا چھت پر رکھا ہوا ہے تو اسے ڈھانپ کر رکھیں تاکہ پانی اس میں داخل نہ ہو۔ بعض اوقات اس میں داخل ہونے والا پانی اسے نقصان پہنچا سکتا ہے یا بجلی کا جھٹکا لگا سکتا ہے۔ یہی نہیں اس کی وائرنگ میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جب بجلی چلی جائے تو اے سی بند کر دیں۔ بارش کے دوران اکثر بجلی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس دوران بجلی بار بار منقطع ہوتی رہتی ہے۔ ایسی حالت میں اگر آپ اے سی کو براہ راست سوئچ بورڈ میں لگا کر استعمال کرتے ہیں تو اس کے خراب ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے آپ کو سٹیبلائزر استعمال کرنا چاہیے تاکہ بجلی کی سپلائی کنٹرول میں رہے اور وولٹیج میں کوئی اتار چڑھاؤ نہ ہو۔ مزید پڑھیں: شوگر لیول رات کو کیوں بڑھ جاتا ہے؟ جانئے سوتے وقت کیا علامات نظر آتی ہیں اور خود کو کیسے بچایا جائے؟ صفائی کرتے رہیں اس کے علاوہ بارش کے موسم میں اے سی کی سروس کرواتے رہیں، تاکہ کوئی بڑا مسئلہ ہو تو آپ کو اس کا علم ہو جائے اور اے سی خراب نہ ہو۔ بارش کے موسم میں اے سی فلٹر کو باقاعدگی سے صاف کرتے رہیں، تاکہ اس میں کوئی گندگی نہ رہے۔