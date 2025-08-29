حیدرآباد: تناؤ سے نبرد آزما لوگوں کے لیے ہنسی کسی نعمت سے کم نہیں۔ یہ تنہائی اور صحت کے مسائل سے نبرد آزما لوگوں کے لیے ایک علاج ہے۔ ہنسی جسمانی، ذہنی، جذباتی اور سماجی صحت کو بہتر بناتی ہے۔ یہ دماغ کے دکھ اور درد کو دور کرتی ہے اور عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ ہنسی اس قدر ضروری ہے کہ ہر عمر کے لوگ لافنگ کلبوں میں قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں آئیے اب جانتے ہیں کہ ہنسی کی کتنی اقسام ہیں اور اس کے کیا فوائد ہیں؟
اگر زندگی ایک ڈرامہ ہے تو 'ہنسی' اس کا بیک گراؤنڈ میوزک ہے! کردار سے کوئی فرق نہیں پڑتا، موقع کوئی بھی ہو، 'مسکراہٹ' سب کو ایک جیسا محسوس کرتی ہے۔ یہ چہرے کو خوبصورت بناتی ہے۔ یہ تناؤ کو دور کرتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہنسنے سے ڈوپامائن اور اینڈورفن ہارمونز خارج ہوتے ہیں جس سے دماغ خوش ہوتا ہے۔ میو کلینک کی ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ ہنسی آکسیجن والی ہوا کی مقدار کو بڑھاتی ہے اور دل، پھیپھڑوں اور عضلات کو متحرک کرتی ہے۔
کہا جاتا ہے کہ ہنسنے سے جسم کو سکون ملتا ہے، ارتکاز، تخلیقی صلاحیت اور اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہلکی سی مسکراہٹ بھی چہرے کے 43 مسلز کو متحرک کر دیتی ہے جس سے چہرے میں دوران خون بڑھ جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے جلد قدرتی طور پر چمکتی ہے اور جسم میں خون کے سفید خلیات کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ کئی تحقیقوں سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ ہنسنا قوت مدافعت بڑھانے کے ساتھ ساتھ ہارٹ اٹیک اور فالج کے امکانات کو بھی کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سینٹ آگسٹین یونیورسٹی فار ہیلتھ سائنسز کی ایک تحقیق کے مطابق ہنسی اینڈورفن نامی ہارمون خارج کرتی ہے جو اسٹریس ہارمونز کے منفی اثرات کا مقابلہ کرتی ہے جس سے بلڈ پریشر کم ہوتا ہے۔
ہنسی کی کتنی اقسام ہیں؟
کہا جاتا ہے کہ قہقہوں کی 40 اقسام ہیں جن میں ہلکی ہلکی ہلکی مسکراہٹ سے لے کر اونچی آواز میں ہنسی ہے جو چہرے کے پٹھوں اور اعصاب میں ہلچل پیدا کرتی ہے۔ بہت سے محققین اور ماہرین کا خیال ہے کہ کسی بھی قسم کی ہنسی صحت کے لیے اچھی ہے۔
ہنسی کے دیگر فوائد
یہ اینٹی باڈیز کی پیداوار کو بڑھا کر فلو اور سردی جیسی کئی بیماریوں سے بچانے میں مدد کرتی ہے۔
تنہا رہنے سے طویل مدتی بیماریوں یا جسمانی مسائل کی وجہ سے پیدا ہونے والے ڈپریشن میں کمی آتی ہے۔
ہنسی دماغ کی یادداشت اور سیکھنے کے حصوں کو متحرک کرتی ہے، آپ کو ذہنی طور پر متحرک رکھتی ہے۔
یہ مشکل وقت کے دوران ایک اچھا موڈ پیدا کرتی ہے اور جذباتی اطمینان فراہم کرتی ہے۔
مزید پڑھیں: کھجور کے بیجوں کو یہ سوچ کر نہ پھینکیں کہ وہ بیکار ہیں، یہ آپ کی بہت سی بیماریوں کا علاج میں کارگر
جب آپ آرام سے ہنستے ہیں تو آپ کے پھیپھڑے پھیلتے ہیں، جس سے دوران خون بہتر ہوتا ہے۔
مسکرانے سے چہرے کے مسلز کی ورزش ہوتی ہے جس سے چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔