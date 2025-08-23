ٹماٹر کے بغیر کھانا پکانا مشکل ہے۔ یہ ایک ایسی سبزی ہے جو پیاز کی طرح زیادہ مقدار میں استعمال ہوتی ہے۔ ٹماٹر کسی بھی سالن یا گریوی میں ضروری ہیں۔ ٹماٹر کا ذائقہ سالن میں گھل مل جاتا ہے اور اسے ایک نیا ذائقہ دیتا ہے۔ گھر میں سبزی نہ ہونے کے باوجود اگر آپ کے پاس ٹماٹر ہیں تو آپ چٹنی بنا کر جلدی کھا سکتے ہیں۔ یہ بہت آسان ہے۔
ٹماٹر سوپ، دال، چٹنی سمیت ہر چیز کا ذائقہ بڑھاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس عام سبزی کے جتنے فوائد ہیں اتنے ہی نقصانات بھی ہیں۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ روزانہ ٹماٹر کھانے سے گردے میں پتھری ہو سکتی ہے۔ یہ کتنا سچ ہے؟ کیا روزانہ ٹماٹر کھانے سے گردے میں پتھری ہو سکتی ہے؟ آئیے اس کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔۔۔
اگر آپ کسی سبزی کا ذائقہ بڑھانا چاہتے ہیں، اسے تھوڑا گاڑھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹماٹر ڈالنا ہوگا۔ اس سبزی کو کئی طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹماٹر روزمرہ کے کھانے میں ضروری ہے۔ لیکن کچھ مطالعات میں کہا گیا ہے کہ روزانہ ٹماٹر کھانے سے بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کم ہوتا ہے۔ ساتھ ہی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کا باقاعدہ استعمال گردے میں پتھری کا سبب بن سکتا ہے۔ آئیے تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹماٹر کھانے سے گردے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے آئیے جانتے ہیں کہ ٹماٹر کے کیا فوائد ہیں؟
ٹماٹر کھانے کے فوائد
ٹماٹر میں بہت سے غذائی اجزاء ہوتے ہیں۔ وہ وٹامن سی اور پوٹاشیم سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ان میں لائکوپین نامی اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے۔ یہ سب جسم کے لیے اچھے ہیں۔ پوٹاشیم دل کو صحت مند رکھتا ہے۔ بی پی کو کم کرنا ہو یا ہارٹ اٹیک جیسے مسائل سے بچنے کے لیے، ان مسائل میں ٹماٹر فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ یہی نہیں اس میں موجود لائکوپین جسم میں کینسر کے خلیات کو بننے سے روکتا ہے۔ یہ سوزش کو بھی کم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹماٹر وٹامن کے، فولیٹ اور فائبر سے بھی بھرپور ہوتے ہیں۔ یہ غذائی اجزاء ہڈیوں کی صحت کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ خون کے سرخ خلیات کی تشکیل میں مدد کرتے ہیں اور ہضم کی طاقت کو بڑھاتے ہیں۔ لیکن فوائد کے ساتھ ساتھ ٹماٹر کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ یہ سبزی صحت کے کچھ مسائل بھی پیدا کر سکتی ہے، جانیں کیا؟
ٹماٹر کھانے کے نقصانات
ٹماٹر صحت کے لیے اچھے ہیں لیکن ساتھ ہی اس کے کچھ مضر اثرات بھی ہیں۔ ٹماٹر میں آکسیلیٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جسم میں کیلشیم کے ساتھ مل کر کرسٹل بناتے ہیں۔ یہ پتھروں کی طرح سخت ہو جاتے ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ گردوں میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو پہلے ہی گردے کے مسائل ہیں تو بہت زیادہ ٹماٹر کھانے سے یہ مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔
تاہم کچھ لوگوں کو کچے ٹماٹر کھانے کی عادت ہوتی ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر آپ کو گردے کی پریشانی ہے تو ٹماٹر کا استعمال آپ کے لیے خطرناک ثابت ہوسکتا ہے۔ دراصل، کچے ٹماٹر کے بیج پتھری کا سبب بن سکتے ہیں۔ تاہم جن لوگوں کو گردے کے مسائل نہیں ہیں انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ٹماٹر کھا سکتے ہیں لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کا استعمال مناسب مقدار میں کیا جائے۔ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ٹماٹر کے ساتھ دیگر غذائیں بھی کھائیں۔ اسے اکیلے اور زیادہ مقدار میں کھانے سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔
Hyperkalemia ایک مسئلہ ہو سکتا ہے:
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹماٹر پوٹاشیم سے بھرپور ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا غذائیت ہے جو دل کے لیے اچھا ہے۔ یہی نہیں اعصابی نظام کو صحت مند رکھنا بھی ضروری ہے۔ تاہم، گردے کے مسائل میں مبتلا افراد کے لیے اس کا استعمال کم کرنا بہتر ہے۔ این آئی ایچ کی ویب سائٹ کے مطابق جیسے جیسے پوٹاشیم کی مقدار بڑھتی ہے، خون میں اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور آہستہ آہستہ جسم میں پوٹاشیم کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ اس حالت کو ہائپرکلیمیا کہا جاتا ہے۔ گردوں کے مسائل والے لوگوں میں ہائپرکلیمیا زیادہ عام ہے۔ اس لیے اس مسئلے میں مبتلا افراد کے لیے بہتر ہے کہ وہ روزانہ ٹماٹر کا استعمال زیادہ سے زیادہ روک دیں۔
مطالعہ کیا کہتا ہے؟
ایک تحقیق 2019 میں شائع ہوئی تھی۔ جرنل آف نیفرولوجی اینڈ رینل ڈیزیز میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق 12 ہفتوں تک روزانہ 100 گرام سے زیادہ ٹماٹر کھانے والے افراد میں گردے میں پتھری پائی گئی۔ ان مریضوں کے پیشاب میں آکسالیٹ کی مقدار بڑھ گئی۔ اگرچہ یہ اضافہ عام تھا لیکن ماہرین اب بھی مشورہ دیتے ہیں کہ ٹماٹر کھاتے وقت احتیاط برتیں، خاص طور پر مقدار کے لحاظ سے۔
(ڈسکلیمر: یہاں دی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور ہدایات صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ تاہم، ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)