کیا بھنڈی کھانے سے بلڈ شوگر کم ہوتی ہے؟ ماہرین سے جانتے ہیں کہ یہ سبزی ذیابیطس کے مریضوں کے لیے کتنی فائدہ مند ہے

بھنڈی اکثر لوگوں کے پسندیدہ پکوانوں میں سے ایک ہے۔ بھنڈی جو کہ ہری سبزیوں میں اپنا الگ مقام رکھتی ہے اسے لیڈی فنگر بھی کہا جاتا ہے۔ بھنڈی ان سبزیوں میں سے ایک ہے جو یا تو بہت پسند کی جاتی ہے یا پھر کچھ لوگوں کو بالکل پسند نہیں۔ بہت سے لوگ اس سبزی کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ وہ اسے اپنی پسند کے مطابق کسی بھی طریقے سے اپنی خوراک کا حصہ بناتے ہیں، جیسے سالن، سوپ، فرائی، چٹنی۔ تاہم کھانا پکانے کے علاوہ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھنڈی کو باقاعدگی سے کھانے سے صحت کے لیے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ آئیے اس خبر میں جانتے ہیں کہ وہ کیا فوائد ہیں؟
وزن کنٹرول: ماہرین کا کہنا ہے کہ لیڈی فنگر بھنڈی میں فائبر کی مقدار زیادہ اور کیلوریز کم ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ طویل عرصے تک پیٹ بھرا محسوس کرتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ضرورت سے زیادہ کھانے کی خواہش کو کنٹرول کرتی ہے، جس سے وزن کم ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ لیڈی فنگر میں موجود فائبر قبض کو روکتا ہے اور آنتوں کی صحت کو فروغ دے کر نظام ہاضمہ کو صحت مند رکھنے میں مدد کرتا ہے۔
کیفین کے متبادل کے طور پر: کیا آپ جانتے ہیں کہ بھنڈی کے بیجوں کو بھون کر کافی کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ روایت کافی کی کمی کے دور میں شروع ہوئی، خاص طور پر جنگ کے وقت۔ چونکہ اس وقت کیفین نہیں تھی، بھنی ہوئی بھنڈی کے بیج کافی کی طرح ذائقہ دار ہوتے ہیں، اس لیے بھنڈی کے بیج ان لوگوں کے لیے ایک متبادل ہو سکتے ہیں جو اپنی کیفین کی مقدار کو کم کرنا چاہتے ہیں۔
شوگر کنٹرول: آج کل ہر عمر کے لوگ ذیابیطس کا شکار ہیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ بھنڈی ذیابیطس کے مریضوں کے لیے اچھی ہے۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق بھنڈی میں موجود ایتھانولک عناصر اور میوکیلیج بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔
صحت مند ہڈیاں: ماہرین کا کہنا ہے کہ بھنڈی وٹامن سی، کے، میگنیشیم اور فولیٹ جیسے اہم غذائی اجزا سے بھرپور ہوتی ہے۔ اس میں موجود وٹامن سی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اور وٹامن کے ہڈیوں کو مضبوط رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس اور پولیفینول سوزش اور آکسیڈیٹیو تناؤ سے لڑنے میں مدد کرتے ہیں۔
امراض قلب: ماہرین کا کہنا ہے کہ بھنڈی کو باقاعدگی سے کھانے سے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ کلیولینڈ کلینک کا کہنا ہے کہ اس میں موجود فائبر خراب کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بھنڈی میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس دل کی بیماری اور کینسر جیسی دائمی بیماریوں کا خطرہ کم کرتے ہیں۔
جسم کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے: گرمیوں کے مہینوں میں گرمی اور نمی کی وجہ سے جسم پسینے کے ذریعے بہت زیادہ پانی کھو دیتا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ بھنڈی میں پانی کی زیادہ مقدار جسم کو ہائیڈریٹ رکھتی ہے اور اس میں موجود میگنیشیم جیسے غذائی اجزاء پسینے سے ضائع ہونے والی الیکٹرولائٹ لیول کو بھر دیتے ہیں۔
(ڈسکلیمر: یہاں دی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور ہدایات صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ تاہم، ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)