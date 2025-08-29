حیدرآباد: لوگوں کو جسم میں آئرن کی کمی کی وجہ سے خون کی کمی ہوتی ہے۔ وہیں عوام میں مشہور ہے کہ چقندر کھانے سے جسم میں خون بڑھتا ہے۔ جانیں کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟
جسم میں خون کی کمی ہو تو سب سے پہلے جو چیز لوگوں کے ذہن میں آتی ہے وہ ہے چقندر۔ بزرگ بھی خون کی کمی کی صورت میں اسے خوراک میں شامل کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ چقندر جسے آئرن سے بھرپور غذا کہا جاتا ہے، نہ صرف کم وقت میں ہیموگلوبن کا فیصد بڑھاتا ہے بلکہ جسم کو بہت سے غذائی اجزاء بھی فراہم کرتا ہے۔ اس چمکدار سرخ چقندر کے فوائد کو ذہن میں رکھتے ہوئے بہت سے لوگ اسے اپنی خوراک میں شامل کرتے ہیں۔ چقندر کو باقاعدگی سے کھانے کے صحت کے لیے کیا فوائد ہیں؟ آئیے اب تفصیل سے جانتے ہیں، ساتھ ہی یہ بھی جانتے ہیں کہ کیا چقندر کھانے سے خون کی کمی کم ہوتی ہے؟
چقندر کو صحت اور خوبصورتی کی کنجی کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اسے نہ صرف سلاد میں کھاتے ہیں بلکہ اس کا جوس، سوپ اور اسموتھی بھی بنا کر پیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آئس کریم، چاکلیٹ، کیک، کینڈی، چپس، نوڈلز اور اس کے ذائقے والی بہت سی چیزیں بھی مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ تاہم کئی مطالعات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہمارے ملک میں تقریباً 60 فیصد لڑکیاں، خواتین اور بچے خون کی کمی کا شکار ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ اس مسئلے کو آسانی سے کم کرنا چاہتے ہیں تو چقندر جسے صحت کا خزانہ سمجھا جاتا ہے، اس کے لیے یقینی دوا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ ادویات کے بغیر اور صرف کھا کر ہی صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بجٹ میں دستیاب اس چقندر کو سال بھر کھا سکتے ہیں۔
چقندر کے اور بھی بہت سے صحت کے فائدے درج ذیل ہیں...
چقندر میں جسم کے لیے بہت سے ضروری غذائی اجزا ہوتے ہیں۔ میٹھا ذائقہ اور دلکش رنگ رکھنے والا چقندر روزانہ کھانے سے وٹامنز اور منرلز وافر مقدار میں حاصل ہوتے ہیں، جس سے آپ دن بھر فٹ رہتے ہیں اور بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔
انٹرنیشنل جرنل آف نرسنگ ایجوکیشن اینڈ ریسرچ نے ایک تحقیق شائع کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ چقندر کے جوس میں آئرن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جو خون کے سرخ خلیوں میں ہیموگلوبن کو باندھ کر جسم کو آکسیجن فراہم کرتا ہے، جس سے بچوں، نوعمروں اور حاملہ خواتین میں خون کی کمی کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے۔
چقندر نائٹریٹ سے بھرپور ہوتا ہے جو خون کی نالیوں میں خون کے لوتھڑے بننے سے روکتا ہے۔ اس کے علاوہ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ چقندر کا جوس بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔
کہا جاتا ہے کہ اس میں موجود ہائی فائبر ہاضمے کو بہتر بنانے اور قبض کو روکنے میں مددگار ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چقندر کو باقاعدگی سے کھانے سے آنکھیں صحت مند رہتی ہیں۔
چقندر وٹامن سی اور اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتا ہے جو کہ مدافعتی نظام کو بڑھانے اور جسم کو فوری توانائی فراہم کرنے میں مدد کرتا ہے۔
چقندر دماغ میں دوران خون کو بڑھا کر دماغی صحت کے لیے اچھا سمجھا جاتا ہے۔ یہ ڈیمینشیا اور الزائمر جیسی بیماریوں کے خطرے کو کم کرتا ہے جو عمر کے ساتھ ہوتے ہیں، ساتھ ہی فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور یادداشت کو بھی بہتر بناتا ہے۔
کئی مطالعات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ چقندر کینسر سے بچاؤ کی طاقت بھی رکھتا ہے۔
حاملہ خواتین کو دی جانے والی متوازن خوراک میں چقندر کو شامل کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ جگر کی نجاست کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جنین کی نشوونما کے لیے ضروری ہے اور یہ چقندر ماں کے دودھ کی پیداوار میں بھی اضافہ کرتا ہے۔
چقندر ان لوگوں کے لیے ایک اچھا کھانا سمجھا جاتا ہے جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس میں کیلوریز کم اور فائبر زیادہ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کو زیادہ دیر تک بھوک نہیں لگنے دیتا۔ کہا جاتا ہے کہ اس چقندر میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ بیٹالین جسم میں سوزش کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ چقندر میں موجود کیلشیم ہڈیوں کو صحت مند اور مضبوط رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ چقندر نہ صرف صحت بلکہ خوبصورتی کے لیے بھی بہت سے فوائد فراہم کرتا ہے۔ یہ خشک جلد اور مہاسوں کو روکتا ہے، داغ دھبوں کو کم کرتا ہے، اور جلد کی رنگت کو بہتر بنانے اور بالوں کی نشوونما کے لیے ایک بہترین آپشن ہے۔ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ لائکوپین عمر کے دھبے نظر آنے سے روکتا ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں دی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور ہدایات صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ تاہم، ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)