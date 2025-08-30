کیا آپ جانتے ہیں کہ جسم میں شوگر بڑھنے پر کیا علامات ظاہر ہوتی ہیں اور اسے کیسے پہچانا جائے؟

حیدرآباد: خون میں شوگر کی سطح کو بڑھنے سے روکنا ضروری ہے۔ ایک بار شوگر لیول بڑھنے لگے تو آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بلڈ شوگر لیول بڑھنے پر جسم میں کئی طرح کی علامات بھی ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ ان علامات میں بہت زیادہ پیاس لگنا، سستی، شدید سردرد، شوگر لیول آہستہ آہستہ بڑھنے کی صورت میں خون کی شریانوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ اس سے جسم کے اہم اعضاء کا کام متاثر ہوتا ہے۔ بعض اوقات بینائی بھی کم ہوجاتی ہے۔ تاہم جب شوگر لیول بڑھ جاتا ہے تو جسم میں کچھ دوسری علامات بھی ظاہر ہو سکتی ہیں۔ وہ علامات کیا ہیں؟ وہ کیسے ہیں؟ اس کے ساتھ یہ جان لیں کہ یہ علامات ظاہر ہونے پر کیا کرنا چاہیے؟
خراب موڈ اور نیند کی کمی
امریکن ذیابیطس ایسوسی ایشن کے مطابق، خون میں شکر کی سطح میں اضافے کی وجہ سے مسلسل خراب موڈ بھی ہو سکتا ہے۔ خون میں شکر کی مقدار بڑھنے سے چڑچڑاپن بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انتہائی غصے میں آنے کا بھی امکان ہے۔ یہ علامات خاص طور پر ٹائپ 2 ذیابیطس والے لوگوں میں ظاہر ہونے کا امکان ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر متوازن غذا لینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ، جسمانی سرگرمی بھی اہم ہے.
مناسب نیند نہ لینے سے بلڈ شوگر لیول بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ورزش کرنی چاہیے۔ جاگنگ اور چہل قدمی جیسے کام کریں۔ اس سے موڈ کے جھولوں میں نمایاں کمی آئے گی۔ اس کے ساتھ تھوڑی دیر چہل قدمی کرنے سے شوگر کسی حد تک کنٹرول میں رہے گی۔
ضرورت سے زیادہ پیاس
جب خون میں شکر کی سطح بڑھ جاتی ہے تو آپ کو بہت پیاس لگتی ہے۔ اس حالت کو ہائپرگلیسیمیا کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خون میں شوگر کی سطح زیادہ ہوتی ہے، چاہے آپ کتنا ہی پانی پی لیں، یہ کافی نہیں ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب خون میں شکر کی سطح بڑھ جاتی ہے تو گردوں پر دباؤ پڑتا ہے۔ ایسی حالت میں گردوں کو خون میں گلوکوز کو فلٹر کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ اس کے ساتھ گردے اس عمل کو مکمل کرنے کے لیے پٹھوں سے زیادہ پانی نکالتے ہیں۔ جس کی وجہ سے لوگ پانی کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر، وہ بہت پیاس محسوس کرتے ہیں. اگر آپ کو خشک منہ اور بار بار پانی پینے کی ضرورت جیسی علامات محسوس ہوتی ہیں تو اپنے بلڈ شوگر لیول کو ضرور چیک کریں۔
بار بار پیشاب آنا
جب شوگر لیول بڑھ جائے تو آپ کو کثرت سے پیشاب کرنا پڑتا ہے۔ یہ علامت خاص طور پر رات کے وقت ہوتی ہے۔ پیشاب کرنے کے لیے کثرت سے جاگنا بھی نیند میں خلل ڈال سکتا ہے اور بے خوابی دیگر مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ گردہ رات کو زیادہ محنت کرتا ہے۔ یہ گلوکوز کو فلٹر کرکے جسم سے زیادہ پانی جذب کرتا ہے۔ اس لیے آپ کو کثرت سے پیشاب کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھار پیشاب کرنا ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ اکثر ہوتا ہے، تو آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد بھی بار بار بھوک لگتی ہے تو اسے بھی ہائی شوگر کی علامت سمجھنا چاہیے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب خون میں موجود شکر خلیات تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پاتی ہے۔ آپ کو زیادہ کھانے کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ اس سے موٹاپا بڑھتا ہے۔
بصارت کا دھندلا پن
اگر آپ کی بینائی دھندلی ہو رہی ہے تو یہ یقینی طور پر ذیابیطس کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ اپنی آنکھوں میں محسوس ہوتا ہے، خاص طور پر کھانے کے بعد، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا شوگر لیول بڑھ گیا ہے۔ گردے پٹھوں سے گلوکوز کی بڑی مقدار جذب کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے آنکھوں سے بھی جذب کر لیتے ہیں۔ اس سے آنکھیں خشک ہوجاتی ہیں۔ نتیجتاً بینائی متاثر ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ ایک عارضی مسئلہ ہے لیکن اگر اسے نظر انداز کیا جائے تو یہ مزید مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔
تھکاوٹ
جب شوگر لیول بڑھ جائے تو آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے بعد بھی تھکاوٹ محسوس کرنا شوگر لیول بڑھنے کی علامت ہے۔
پیٹ میں درد
جب خون میں شکر کی سطح بڑھ جاتی ہے تو پیٹ میں شدید درد ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، انفیکشن کا ایک اعلی خطرہ ہے. یہ انفیکشن مدافعتی نظام کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شوگر کے مرض میں مبتلا افراد زخمی ہونے کی صورت میں جلد صحت یاب نہیں ہوتے۔
(ڈسکلیمر: یہاں دی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور ہدایات صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ تاہم ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)