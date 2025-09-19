کیا آپ جانتے ہیں کہ برین اسٹروک سے پہلے کیا علامات ظاہر ہوتے ہیں؟ جاننا بہت ضروری ہے
حیدرآباد: بدلتی طرز زندگی، تناؤ اور ناقص خوراک کی وجہ سے فالج کے کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ فالج ایک سنگین طبی حالت ہے جو اس وقت ہوتی ہے جب دماغ کو خون کی فراہمی منقطع ہوجاتی ہے۔ یہ دماغ کے بافتوں کو آکسیجن اور غذائی اجزاء سے محروم کر دیتا ہے، جس سے دماغی خلیات کی موت ہو جاتی ہے۔ یہ حالت مہلک ہو سکتی ہے اور اگر فوری طور پر علاج نہ کیا جائے تو یہ مستقل معذوری کا باعث بن سکتی ہے۔
فالج ایک بہت خطرناک حالت ہے۔ یہ دماغی خلیات کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر فوری طور پر علاج نہ کیا جائے تو یہ فالج، گویائی کی خرابی، یا موت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق بہت سے لوگ فالج کی ابتدائی علامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تاہم، اسٹروک ہونے سے پہلے، ہمارے جسم کئی باریک اشارے دیتے ہیں، جن کو اگر جلد پہچان لیا جائے، تو زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔
برین اسٹروک کی ابتدائی علامات کیا ہیں؟
یو ایس سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریوینشن کے مطابق فالج اچانک ہوتے ہیں لیکن کچھ علامات جلد ظاہر ہوتی ہیں۔ ان ابتدائی علامات کو جلد دور کرنا زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ کچھ اہم علامات میں شامل ہیں:
۔منہ کے ایک طرف اچانک ٹیڑھاپن کا احساس
۔ایک یا دونوں ہاتھوں میں کمزوری یا ٹیڑھاپن
۔بولنے یا سمجھنے میں دشواری
۔مسلسل یا شدید سر درد
۔بینائی کا اچانک نقصان یا دھندلا پن
۔چلتے وقت توازن کھونا یا چکر آنا
اگر جلد علاج کر لیا جائے تو دماغی فالج سے بچا جا سکتا ہے۔ تاہم اگر علامات ظاہر ہوں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر منٹ کی تاخیر دماغ کے لاکھوں خلیوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔
روک تھام کرنے کا طریقہ
دماغی فالج سے بچنے کے لیے ہائی بلڈ پریشر، شوگر اور کولیسٹرول کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ صحت مند غذا کو برقرار رکھنا، روزانہ ورزش کرنا، اور تمباکو نوشی اور الکحل سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے۔
فاسٹ فارمولے کا استعمال کرتے ہوئے اسٹروک کی شناخت کیسے کریں۔
ایف۔فیس: کیا اس شخص کا چہرہ ایک طرف جھک گیا ہے؟
اے۔آرم: کیا شخص دونوں بازو اٹھانے سے قاصر ہے؟
ایس۔ اپیچ: کیا ان کی تقریر دھندلی ہے؟
ٹی۔ ٹائم: اگر یہ علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر ایمبولینس کو کال کریں۔
آپ کیا کرتے ہیں؟
۔اپنا بلڈ پریشر اور شوگر باقاعدگی سے چیک کروائیں۔
۔متوازن غذا کھائیں اور ورزش کریں۔
۔تمباکو نوشی اور شراب سے پرہیز کریں۔
۔کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کریں؛ یوگا اور مراقبہ مدد کر سکتے ہیں۔
اہم نوٹ:
برین اسٹروک کسی کو بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ تاہم، خواتین میں خطرے کے کچھ بڑھتے ہوئے عوامل ہوتے ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے بروقت شناخت اور علاج بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ان علامات میں سے کسی کا تجربہ کرتے ہیں، تو وقت ضائع نہ کریں اور فوری طور پر طبی مدد حاصل کریں۔
