کیا آپ وزن کم کرنے کے لیے چپاتی کھاتے ہیں؟ اگر ہاں تو آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے - RICE VS CHAPATI WHICH IS HEALTHIER

کیا آپ وزن کم کرنے کے لیے چپاتی کھاتے ہیں؟ پھر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ ( (GETTY IMAGES) )

Published : July 23, 2025 at 2:03 PM IST

حیدرآباد: آج کے غیر صحت مند طرز زندگی اور کھانے پینے کی عادات کی وجہ سے زیادہ وزن میں مبتلا افراد کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ لوگ وزن کم کرنے کے لیے جم میں سخت محنت کرتے ہیں۔ جب کہ کچھ لوگ اپنی خوراک پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ چپاتی یا روٹی وزن کم کرنے کی کوشش میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ چاول کے متبادل کے طور پر روٹی کا استعمال کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ گندم کے آٹے سے بنی چپاتی کھاتے ہیں۔ ایسے میں کیا روزانہ چپاتی کھانا درست ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس کے کیا فوائد ہیں... غذائی اجزاء: چپاتی غذائی اجزاء کا ذخیرہ ہے۔ ان میں وٹامن B1، B2، B3، B6، B9 اور E کے ساتھ ساتھ آئرن، کاپر، مینگنیج، سلکان، میگنیشیم، فاسفورس، پوٹاشیم، آیوڈین، زنک اور کیلشیم جیسے معدنیات بھی پائے جاتے ہیں۔ وہ کم مقدار میں جسم کو درکار روزانہ غذائی اجزاء کو پورا کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں موجود آئرن خون کی کمی کو روکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میگنیشیم اور فاسفورس ہڈیوں کی صحت کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ خون میں شکر کی سطح: گندم میں چاول کے مقابلے میں کم گلیسیمک انڈیکس ہوتا ہے۔ چپاتیاں بلڈ شوگر کی سطح کو آہستہ آہستہ بڑھاتی ہیں، جو انہیں ذیابیطس کے مریضوں یا ان لوگوں کے لیے مفید ہےجو اپنے بلڈ شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ این سی بی آئی جریدے میں شائع ہونے والی 2020 کی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ چپاتیاں کھانے سے بلڈ شوگر اور کولیسٹرول کی سطح کم ہوتی ہے۔ جلد کی صحت: چپاتی میں موجود وٹامن بی، زنک اور دیگر معدنیات جلد کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ دل کی صحت: کئی مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ چپاتی کھانا دل کی صحت کے لیے اچھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں چربی کی مقدار کم ہوتی ہے۔ این سی بی آئی جریدے میں شائع ہونے والی 2016 کی ایک تحقیق میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔

چپاتی بناتے وقت ان باتوں کا خیال رکھیں تیل سے پرہیز: بہت زیادہ تیل یا گھی سے روٹیاں بنانے سے جسم میں چربی زیادہ جمع ہوتی ہے۔ درحقیقت، ڈاکٹر آٹا گوندھتے یا روٹیاں بناتے وقت تیل کا استعمال نہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ سائیڈ ڈشز اضافی کھانے سے ہوشیار رہیں: بازار سے خریدے گئے آٹے میں میدہ ہونے کے امکانات ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ گھر میں گندم کا آٹا پیس کر استعمال کریں۔ اس کے علاوہ دال اور آلو کے سالن کے بجائے چپاتی کے ساتھ سائیڈ ڈش کے طور پر ہر قسم کی سبزیوں سے بنا قورمہ بنانا بہتر ہے۔ سبزیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جسم کو تمام غذائی اجزاء فراہم کرتی ہیں۔ یہی نہیں روٹی کے لیے آٹا گوندھتے وقت کسی بھی سبزی جیسے گاجر، چقندر یا پالک کو پیس کر روٹی کے طور پر کھائیں۔ آٹا: گندم کے آٹے کے ساتھ، آپ سویا بین کا آٹا، باجرے کا آٹا یا بازار میں دستیاب ملٹی گرین آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تاہم، یہ ذہن میں رکھیں کہ میدہ زیرہ فیصد ہونا چاہیے۔ ڈس کلیمر: یہاں دی گئی تمام صحت کی معلومات اور ہدایات صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے کی بنیاد پر فراہم کرتے ہیں۔ تاہم، ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹرسے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)