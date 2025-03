ETV Bharat / health

کیا خواتین خلابازوں کو خلا میں ماہواری آتی ہے؟ اگر ہاں تو خلاباز کیا کرتیں ہیں؟ - DO WOMEN GET PERIODS IN SPACE

کیا خواتین خلابازوں کو خلا میں ماہواری آتی ہے؟ اگر ہاں تو خلاباز کیا کرتیں ہیں؟ ( AP )

Mar 26, 2025

حیدر آباد : ہر ماہ ماہواری سے نمٹنا ایک تھکا دینے والا کام ہے۔ خواتین کو ماہواری کے دوران نہ صرف جسمانی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے بلکہ موڈ میں تبدیلی، ڈپریشن، پریشانی اور چڑچڑے پن کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی صورت حال میں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ خواتین خلا میں اپنی ماہواری کو کس طرح مینج کرتی ہیں؟ کیا ہوتا ہے جب انھیں خلا میں اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ چونکہ اب زیادہ سے زیادہ خواتین خلا کا سفر کر رہی ہیں، یہڈ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر کسی کو معلوم ہونا چاہیے۔ سوویت خلا باز ویلنٹینا تریشکووا 1963 میں خلا میں جانے والی پہلی خاتون تھیں۔ تب سے اب تک 60 سے زائد خواتین زمین سے خلا کا سفر کر چکی ہیں۔ حال ہی میں خلا میں پھنسے ہوئے ناسا کے خلاباز سنیتا ولیمز اور بوچ ولمور زمین پر واپس آئے ہیں۔ وہ محفوظ ہیں اور انہیں چند ہفتوں سے ڈاکٹروں کی نگرانی میں رکھا گیا ہے۔ کیونکہ خلا سے واپسی کے بعد انہیں کئی طرح کی بیماریوں کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ اس دوران آئیے اب اس بات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں کہ کیا خواتین کو خلا میں ماہواری آتی ہے اور اگر ایسا ہے تو وہ اس مشکل وقت سے کس طرح گزرتی ہیں؟ درحقیقت، خلائی تحقیق کے ابتدائی دنوں میں، اس بارے میں کافی غیر یقینی صورتحال تھی کہ مائیکرو گریوٹی میں حیض کیسے کام کرے گا۔ درحقیقت، خواتین خلابازوں کو ابتدائی طور پر خلائی مشنوں سے خارج کر دیا گیا تھا، جزوی طور پر اس لیے کہ سائنس دانوں کو یقین نہیں تھا کہ وہ مدار میں ماہواری کو کیسے سنبھالیں گی۔ اس کے بعد جون 1983 میں اس میں تبدیلی آئی جب سیلی رائیڈ خلا میں سفر کرنے والی پہلی امریکی خاتون بن گئیں۔ سیلی رائیڈ (Getty Images) جب سیلی رائڈ اپنے چھ روزہ مشن سے واپس آئیں تو صحافیوں نے اس سے جو پہلا سوال کیا ان میں سے ایک یہ تھا: آپ نے خلا میں ماہواری کو کس طرح مینج کیا؟ رائیڈ نے پھر کہا کہ اس نے سفر کے لیے ٹیمپون پیک کیے تھے، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ خلا میں ماہواری کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ npj Microgravity میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق، آج بہت سی خواتین خلاباز خلا میں رہتے ہوئے اپنے ماہواری کو دبانے کا انتخاب کرتی ہیں۔ ڈاکٹر ریتا بخشی، سینئر گائناکالوجسٹ، ریسا آئی وی ایف (Etv Bharat) کیا مائیکرو گریویٹی ادوار کو متاثر کرتی ہے؟

ماہر امراض نسواں ڈاکٹر ورشا جین نے اس بات کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ خلا میں پیریڈز بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے زمین پر ہوتے ہیں۔ ایسی کوئی طبی وجہ نہیں ہے کہ مائیکرو گریویٹی میں حیض کے مسائل کیوں پیدا ہوں۔ ڈاکٹر ریتا بخشی، سینئر گائناکالوجسٹ، ریسا آئی وی ایف کہتی ہیں کہ، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ صفر ثقل میں ماہواری کا خون نیچے کی بجائے اوپر کی طرف بہے گا، لیکن خلابازوں کے مطالعے اور تجربات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ خلا میں جسم اسی طرح کام کرتا ہے جیسا کہ زمین پر ہوتا ہے۔ مائیکرو گریوٹی ماحول ماہواری میں مداخلت نہیں کرتا ہے۔ خلاباز خلا میں اپنی ماہواری کو کیسے مینج کرتے ہیں؟ زیادہ تر خواتین خلاباز خلا میں اپنے ماہواری کو روکنے کے لیے اس پر قابو پانے کی گولیوں یا انٹرا یوٹرن ڈیوائسز (IUDs) کا استعمال کرنے کا انتخاب کرتی ہیں۔ اس سے انہیں محدود اور وسائل کی کمی کے ماحول میں ماہواری کی صفائی کے انتظام کی تکلیف سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ جو لوگ ماہواری کو روکنے کا انتخاب نہیں کرتے ہیں وہ حیض کی معیاری مصنوعات استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ ٹیمپون، سینیٹری پیڈ، مینسٹرول کپ جیسا کہ وہ زمین پر کرتے ہیں۔ ٹیمپون کو اکثر ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ وہ چھوٹے، استعمال میں آسان اور ڈسپوزیبل ہوتے ہیں۔ سینیٹری پیڈ، ٹیمپون، مینسٹرول کپ ٹیمپون ایک مقبول انتخاب ہیں کیونکہ وہ کمپیکٹ، لے جانے میں آسان اور آسانی سے ضائع کیے جا سکتے ہیں۔ نیشنل سینٹر فار بائیوٹیکنالوجی انفارمیشن (NCBI) کے ذریعہ شائع کردہ ایک مطالعہ کے مطابق، زیادہ تر خلاباز خلائی مشن کے دوران اپنے ماہواری کو روکنے کے لیے ہارمونل مانع حمل پر انحصار کرتے ہیں۔ خلا میں فضلہ کو ٹھکانے لگانے کا چیلنج خلائی جہاز کے وزن کی سخت حدیں ہیں جس کی وجہ سے غیر ضروری اشیاء کو لے جانا ناممکن ہے۔ خلائی اسٹیشن پر ہر وسائل، خاص طور پر پانی، احتیاط سے منظم اور ری سائیکل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، خلابازوں کے پیشاب کو پراسیس کرکے پینے کے پانی کے قابل بنایا جاتا ہے۔ تاہم، ماہواری کے خون میں ٹھوس فضلہ ہوتا ہے جسے آسانی سے ری سائیکل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک اور وجہ ہے کہ بہت سی خواتین خلاباز خلا میں رہتے ہوئے اپنی ماہواری کو دبانے کا انتخاب کرتی ہیں۔ خواتین خلابازوں کے لیے اپنے ماہواری کے بارے میں فکر کیے بغیر خلا میں آرام سے کام کرنا آسان بنانے کے لیے نئے حل تلاش کرنے کے لیے تحقیق جاری ہے۔ فی الحال، ایک بات یقینی ہے، حیض خلائی سفر میں رکاوٹ نہیں ہے، اور مناسب تیاری کے ساتھ، خواتین خلاباز اپنے مشن کو اپنے مرد ہم منصبوں کی طرح مؤثر طریقے سے انجام دے سکتی ہیں۔