موبائل چارج کرنے کے بعد چارجر کو پلگ ان میں نہ رکھیں، یہ خطرناک ہوسکتا ہے - DO NOT KEEP THE CHARGER PLUGGED IN

موبائل چارج کرنے کے بعد چارجر کو پلگ ان میں نہ رکھیں، یہ خطرناک ہوسکتا ہے ( (GETTY IMAGES) )

موبائل فون یا کسی دوسرے آلے کو مکمل طور پر چارج کرنے کے بعد بہت سے لوگ چارجر کو آؤٹ لیٹ میں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ایسا کرنا نقصان دہ نہیں ہے۔تاہم اس سے بہت سے خطرات ہوتے ہیں جنہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، بجلی کے غیر ضروری استعمال سے لے کر زیادہ گرمی اور آگ کے ممکنہ خطرات تک۔چارجر کو پلگ ان چھوڑنے کے نتائج بہت زیادہ سنگین ہیں۔ اس خبر کے ذریعے جانیے اس عادت سے متعلق کئی سنگین خطرات کے بارے میں آگ کا خطرہ آج کی ٹیکنالوجی پر مرکوز دنیا میں، پلگ ان فون چارجرز گھروں میں ایک عام منظر بن گئے ہیں، اکثر اس وقت بھی جب ڈیوائس فعال طور پر چارج نہ ہو رہا ہو تب بھی اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ یہ عادت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ان عادات کی وجہ سے لوگوں کو آگ لگنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کا فون منسلک نہ ہونے پر بھی چارجر تھوڑی مقدار میں پاور کھینچتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ، توانائی کا یہ مسلسل بہاؤ چارجر کو زیادہ گرم کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ سستے یا پرانے چارجرز میں، زیادہ گرم ہونے سے چنگاریاں، پگھلنے، یا یہاں تک کہ آگ لگ سکتی ہے۔ بجلی کا ضیاع ایک پلگ ان چارجر بجلی استعمال کرتا ہے یہاں تک کہ جب یہ آلہ چارج نہ کر رہا ہو۔ اگرچہ استعمال ہونے والی بجلی کی مقدار کم ہے، لیکن اس سے توانائی کا ضیاع بھی ہوتا ہے۔

بجلی کے جھٹکے اگر اچانک بجلی کا جھٹکا لگتا ہے (جیسے کہ بجلی گرنے کے دوران)، ایک پلگ ان چارجر کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور، بعض صورتوں میں، خطرناک بھی ہو سکتا ہے اگر اس پر توجہ نہ دی جائے تو۔ شارٹ سرکٹ کا خطرہ ایک چارجر جو پلگ ان رہتا ہے اندرونی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ شارٹ سرکٹ کا سبب بن سکتا ہے، جس سے آپ کے گھر میں آگ لگنے یا برقی نقصان کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ لہذا جب آپ چارجر استعمال نہیں کر رہے ہوں تو چارجر نکال کر رکھ دیں۔