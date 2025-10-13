پیروں میں سوجن اور درد کو نظر انداز نہ کریں، یہ کچھ سنگین بیماریوں کی علامات ہو سکتی ہیں
اگر آپ کے پاؤں میں مسلسل سوجن رہتی ہے تو آپ کو محتاط رہنا چاہیے۔ یہ مسائل سنگین مسائل بن سکتے ہیں۔ جانیں کیسے...
Published : October 13, 2025 at 10:33 AM IST
بہت سے لوگ اپنے پیروں کی صحت پر زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ وہ اسے نظر انداز کرتے ہیں، لیکن پاؤں کے مسائل تیزی سے سنگین اور ممکنہ طور پر خطرناک ہو سکتے ہیں۔ وہ جلد کے رنگ میں تبدیلی سے لے کر بے حسی تک مختلف قسم کے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ تبدیلیاں چلنے کے دوران بھی نمایاں ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کو ایسی کوئی پریشانی محسوس ہوتی ہے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا بہتر ہے۔
کسی بھی تاخیر سے سنگین پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ درحقیقت کئی مطالعات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ پیروں میں اس طرح کی تبدیلیاں ذیابیطس اور دل کی بیماری جیسی سنگین بیماریوں کی علامت ہوسکتی ہیں۔ ذیابیطس علامات کا سبب بن سکتا ہے جیسے زخم، چھالے، خشک اور پھٹی ہوئی جلد، بے حسی، جلن اور پیروں میں جھنجھلاہٹ۔ دل کی بیماری سے متعلق پیچیدگیاں پیروں میں سوجن یا درد کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔
پیروں کی جلد کی رنگت
درجہ حرارت میں تبدیلی کے ساتھ پاؤں کا رنگ بدل سکتا ہے، اور سوجن ایک تشویش کا باعث ہے، خاص طور پر جب شریانوں میں چربی کے ذخائر جمع ہوتے ہیں۔ شریانوں میں چربی کے ذخائر (ایتھروسکلروسیس) خون کے بہاؤ میں رکاوٹ بنتے ہیں، جو پیروں میں سوجن اور نیلی یا پیلی جلد کا سبب بن سکتے ہیں۔ اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو سنگین پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔
یہ اعصابی نقصان کی علامات بھی ہو سکتی ہیں۔
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق، اگر آپ کو اپنے پیروں میں بے حسی اور خارش جیسی علامات اکثر محسوس ہوتی ہیں تو یہ ذیابیطس کی علامت ہوسکتی ہے۔ یا اسی طرح کی علامات اعصابی نقصان کی وجہ سے ہوسکتی ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب خون میں شکر کی سطح کو مناسب طریقے سے کنٹرول نہیں کیا جاتا ہے۔ پاؤں میں بے حسی اعصابی دباؤ یا دیگر اعصابی مسائل کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ تاہم، اگر یہ علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے۔
اس سے پاؤں میں سوجن ہو سکتی ہے۔
پیروں میں شدید درد اور سوجن کے ساتھ بھاری پن کا احساس دل سے متعلق کسی مسئلے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسے ورم کہتے ہیں۔ یہ حالت خاص طور پر دل کی ناکامی کے معاملات میں ہوتی ہے۔ پاؤں میں سوجن دل کے پٹھوں کے مسائل کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سوجن پاؤں کی بڑھتی ہوئی حرکت کے ساتھ بڑھ جاتی ہے۔ زیادہ دیر تک کھڑے رہنے یا بیٹھے رہنے سے سوجن بڑھ جاتی ہے۔ اگر مناسب علاج نہ کیا جائے تو علامات سنگین ہو سکتی ہیں۔ علامات میں خشک جلد اور پیروں کی رنگت شامل ہے۔ اگر چوٹ کئی دنوں تک ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو یہ ذیابیطس کی علامت ہوسکتی ہے۔ بعض اوقات، یہ چھالے بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ اگر بروقت علاج کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔
سرد پاؤں کس بیماری کی علامت ہیں؟
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق بعض اوقات پاؤں بہت ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ رگیں پھول جاتی ہیں اور دردناک ہو جاتی ہیں۔ یہ رگیں کبھی کبھی سرخ یا نیلی نظر آتی ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خون کی کافی فراہمی نہیں ہے،جہاں رگوں کے والوز ٹھیک سے کام نہیں کرتے اور ٹانگوں میں خون جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے رگیں پھول جاتی ہیں اور تکلیف دہ ہو جاتی ہیں۔ یہ پیریفرل آرٹری ڈیزیز (PDA) کی علامت بھی ہو سکتی ہے، جس میں شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں اور ٹانگوں کو خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے۔
ویریکوز رگوں کی نشوونما ایک سنگین مسئلہ ہے۔
خون کی فراہمی عام طور پر دل سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد، دوسرے اعضاء سے خون واپس دل کی طرف بہتا ہے۔ یہ عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ جب بھی اس چکر میں خلل پڑتا ہے تو رگوں میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ٹانگوں میں رگوں کا سوجن ایک مثال ہے۔ یہ خراب خون کی فراہمی کی وجہ سے ایک مسئلہ ہے. یہ بھی توجہ کا متقاضی ہے۔
یہ بیماری پیروں میں فنگل انفیکشن کا باعث بنتی ہے۔
فنگس کی وجہ سے بار بار انفیکشن، سوجن اور زخم جیسی علامات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ علامات اکثر گٹھیا جیسی بیماریوں سے پہلے ہوتی ہیں۔ جتنی دیر آپ ان کو نظر انداز کریں گے مسائل اتنے ہی سنگین ہوتے جائیں گے۔ اگر آپ کو گٹھیا ہے تو آپ کو خاص طور پر چوکنا رہنا چاہیے۔ باقاعدگی سے ادویات کا ستعمال کرنا ہو گا. بصورت دیگر یہ مسئلہ مزید سنگین ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوا اب مناسب طریقے سے کام نہیں کرے گی۔
(ڈسکلیمر: اس ویب سائٹ پر آپ کو فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور طبی مشورے صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشوروں کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں، لیکن بہتر ہو گا کہ آپ ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)