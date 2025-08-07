حیدرآباد: صحت مند رہنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ آپ صحت مند ہونے پر ہی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ صحت مند رہنے کے لیے اچھا طرز زندگی، یوگا، ورزش اور متوازن غذا بہت ضروری ہے۔ تاہم کھانے پینے کی من مانی عادات، انفیکشن اور خراب طرز زندگی کی وجہ سے بہت سے لوگ کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب ان کی صحت بہتر نہیں ہوتی ہے، تو بہت سے لوگ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں اور مناسب ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ جب بیماری کا پتہ چل جاتا ہے تو ڈاکٹر متعلقہ دوا تجویز کرتا ہے۔
دوا لینے سے بیماریوں سے لڑنے میں مدد مل سکتی ہے۔ تاہم، بعض اوقات یہ دوا کچھ لوگوں میں ضمنی اثرات کا سبب بن سکتی ہے۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ پھلوں کے رس، دودھ اور چھاچھ کے ساتھ دوا لیتے ہیں۔ تاہم ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اس بات کا امکان ہے کہ آپ جو غذائیں دوا کے ساتھ یا اس کے بعد لیتے ہیں ان کے ساتھ رد عمل ظاہر کر سکتا ہے۔ یہ ضمنی اثرات کی طرف جاتا ہے. آپ جو کھانا کھاتے ہیں اس کا اثر دوا پر پڑ سکتا ہے۔ آئیے ہم ماہر غذائیت سری لتا سے جانتے ہیں کہ دوائی لیتے وقت یا بعد میں کون سی غذائیں نہیں کھانی چاہئیں۔
انگور کے رس کے ساتھ کوئی دوا نہ لیں۔
ماہر غذائیت سری لتا کے مطابق انگور کا رس کسی دوا کے ساتھ نہیں لینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تقریباً تمام قسم کی دوائیوں کے ساتھ منفی ردعمل ظاہر کر سکتا ہے۔ عمان میڈیکل جرنل کے مطابق، انگور کا رس جسم میں ادویات کے میٹابولائز ہونے کے طریقے کو بدل دیتا ہے۔ اس سے دوا کے کام کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ انگور کا رس سٹیٹنز اور کیلشیم چینل بلاکرز کے ساتھ زیادہ ردعمل ظاہر کرتا ہے۔ اس سے بلڈ پریشر متاثر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پیٹ میں درد، قے، پسینہ آنا، سردرد اور دل کی دھڑکن میں اضافہ جیسے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔
بروکولی، پالک اور کیلے کے ساتھ خون پتلا کرنے والی دوا نہ لیں۔
ماہر غذائیت سری لتا کے مطابق وارفرین ایک ایسی دوا ہے جو خون کے جمنے کو روکنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تاہم، یہ دوا لینے والے افراد کو بروکولی، پالک اور کیلے کا استعمال غلطی سے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ ان میں وٹامن K کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے وارفرین دوا کا اثر ان کے ساتھ لینا مناسب نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ وٹامن K خون جمنے میں مدد کرتا ہے۔ ایسی صورت حال میں وٹامن کے زیادہ مقدار میں لینے سے خون پتلا کرنے والی ادویات کے اثر کو کم کیا جا سکتا ہے۔
کرین بیری کے ساتھ وارفرین نہ لیں۔
۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بزرگوں میں INR کی سطح کو بڑھا سکتا ہے، جو خون بہنے کا سبب بن سکتا ہے۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ کرین بیری کے جوس میں موجود مرکبات انزائم (CYP2C9) کے ساتھ رد عمل ظاہر کر سکتے ہیں جو وارفرین کو توڑتا ہے۔ اس سے خون کے جمنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔
کھانے کے دوران یا بعد میں ان چیزوں کو کھانے سے پرہیز کریں۔
پنیر، سرخ شراب یا زیادہ پکا ہوا کیلا کھانے سے پرہیز کریں، یہاں تک کہ غلطی سے، دوا لیتے وقت یا اس کے بعد۔ ان کھانوں میں ٹائرامین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بلڈ پریشر میں خطرناک اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ اسے "پنیر ردعمل" کہا جاتا ہے۔ Monoamine oxidase inhibitors، جو ڈپریشن کے علاج کے لیے استعمال ہوتے ہیں، انزائم کو بلاک کرتے ہیں جو ٹائرامین کو توڑتا ہے۔ اس سے دوا بے اثر ہو جاتی ہے۔ یہ غذائیں بعض اینٹی بایوٹک کے ساتھ رد عمل ظاہر کر سکتی ہیں، جس سے پیٹ خراب، الٹی، پسینہ آنا، سر درد اور دل کی دھڑکن میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
تھیوفیلین دینے کے بعد کافی نہ پیئے۔
ماہر غذائیت سریلاتا کے مطابق کافی میں کیفین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ یہ تھیوفیلائن جیسے برونکڈیلیٹروں کے ساتھ رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ کافی اور تھیوفیلین دونوں میں زانتھائن ہوتا ہے۔ تھیوفیلین لینے کے دوران کافی پینے سے دوائی پر ردعمل کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ متلی، الٹی، سر درد اور چڑچڑاپن جیسے مضر اثرات کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ دونوں مرکزی اعصابی نظام کو بھی متحرک کرتے ہیں۔ باقاعدگی سے کافی پینے والے مریضوں میں تھیوفیلین کی سطح کی نگرانی کرنا ضروری ہے۔ ماہر کے مطابق دوا کوئی بھی ہو، کافی اور انگور کے رس سے پرہیز کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
(اعلان: یہاں دی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات کچھ مطالعات، طبی اور صحت سے متعلق آپ کی جانکاری کیلئے فراہم کر رہے ہیں۔ لیکن، بہتر ہوگا کہ آپ ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)