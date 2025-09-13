صبح خالی پیٹ چائے نہ پئیں، وجہ جان کرآپ حیران رہ جائیں گے
صبح اٹھتے ہی چائے پینا کچھ لوگوں کی عادت ہوسکتی ہے لیکن آئیے جانتے ہیں کہ اس سے صحت کے کیا مسائل ہو سکتے ہیں۔۔۔
Published : September 13, 2025 at 10:55 AM IST
حیدرآباد: بہت سے لوگوں کو صبح اٹھتے ہی خالی پیٹ چائے پینے کی عادت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہی وہ کوئی اور کام کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خالی پیٹ چائے پینے سے ہماری صحت پر کوئی برا اثر پڑتا ہے؟ تو جواب ہے ہاں! صبح خالی پیٹ چائے پینا نظام ہاضمہ کو کمزور کرتا ہے، تیزابیت کو بڑھاتا ہے اور جسم میں غذائی اجزاء کے جذب کو متاثر کرتا ہے۔ خبر میں تفصیل سے جانیئے کہ ایسا کرنے سے صحت کے دیگر کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں۔
نظام ہاضمہ پر برا اثر
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق خالی پیٹ چائے پینے سے پہلے تیزابیت اور گیسٹرک جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ چائے میں موجود کیفین معدے میں تیزابیت کو بڑھاتا ہے جو کہ ہاضمے کے مسائل کا باعث بنتا ہے۔ خالی پیٹ چائے پینے سے بھوک کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جسم کو ضروری غذائیت نہیں ملتی اور غذائی اجزاء کی کمی ہو سکتی ہے۔
غذائی اجزاء کے جذب میں کمی
چائے میں موجود کیفین آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ زیادہ دیر تک خالی پیٹ چائے پیتے ہیں ان میں آئرن اور خون کی کمی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بہت زیادہ چائے پینے سے جسم میں تناؤ کے ہارمونز بڑھ جاتے ہیں۔ خالی پیٹ چائے پینے سے یہ اثر اور بھی بڑھ جاتا ہے، جو موڈ میں تبدیلی، چڑچڑاپن اور بے خوابی کا باعث بن سکتا ہے۔
پانی کی کمی کا خطرہ
چائے میں پائی جانے والی کیفین ڈائیورٹک اثر پیدا کرتی ہے۔ یہ جسم سے پانی کو خارج کرتا ہے۔ خالی پیٹ چائے پینے سے جسم میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے جس سے جلد کے مسائل، تھکاوٹ اور کمزوری ہو سکتی ہے۔
دانتوں اور ہڈیوں کو متاثر کرتا ہے
چائے میں موجود تیزاب، خاص طور پر جب چینی کے ساتھ ملایا جائے تو منہ میں تیزاب کی سطح کو بڑھا سکتا ہے، جو دانتوں کے تامچینی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ زیادہ مقدار میں اور خالی پیٹ چائے پینا دانتوں کے پیلے ہونے اور طویل عرصے میں ہڈیوں کو کمزور کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔
چائے پینے کا بہترین وقت کیا ہے؟
صبح خالی پیٹ چائے پینا کچھ لوگوں کی عادت ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ بالآخر صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ چائے پینے کا بہترین وقت ناشتے کے بعد یا دن کے وسط میں ہے۔ لہذا، اگر آپ اپنے دن کی شروعات چائے سے کرتے ہیں، تو بہتر ہوگا کہ اس عادت کو ابھی بدل لیں۔ اگر صبح چائے پینی ہے تو ہربل چائے پینا بہتر ہے۔
خالی پیٹ چائے پینا کتنا خطرناک ہے؟
برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق خالی پیٹ گرم چائے نظام انہضام کے خلیات کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ چائے میں کیفین پایا جاتا ہے جو معدے میں ایک خاص قسم کا تیزاب پیدا کرتا ہے جو کہ ہاضمے میں مدد دیتا ہے تاہم صبح خالی پیٹ کیفین کی ضرورت سے زیادہ مقدار اگر معدے میں جائے تو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہیلتھ لائن کے مطابق روزانہ 10 کپ سے زیادہ چائے پینے والے 10 افراد پر ایک تحقیق کی گئی۔ ان 10 افراد میں آئرن لیول گر گیا، نیند میں خلل آیا، سر درد شروع ہوا اور بلڈ پریشر بڑھ گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ شام یا صبح کی چائے ہمیشہ کے لیے ترک کر دیں۔ اس تحقیق کا مطلب ہے کہ جس طرح شراب اور سگریٹ پر قابو پانے کی ضرورت ہے، اسی طرح چائے پینے کی عادت کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور صبح خالی پیٹ چائے پینے کے بجائے کچھ کھانے کے بعد ہی چائے پینا بہتر ہے۔
(ڈس کلیمر: یہ عام معلومات صرف پڑھنے کے مقصد کے لیے فراہم کی گئی ہیں۔ ای ٹی وی بھارت اس معلومات کی سائنسی اعتبار سے کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے براہ کرم کسی ماہر سے رجوع کریں۔)