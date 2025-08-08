ذیابیطس کے مریض یہ چار پھل اپنی خوراک میں ضرور شامل کریں، وجہ جانیں

حیدرآباد: پھل فائبر، وٹامنز، منرلز اور اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتے ہیں۔ لہذا، پھل ایک صحت مند ناشتا کے لئے ایک بہترین انتخاب ہے۔ تاہم، تمام پھل ایک جیسے فوائد فراہم نہیں کرتے ہیں۔ خاص طور پر، کچھ پھل خون میں شکر کی سطح کو بڑھا سکتے ہیں۔ ایسی صورت حال میں، جن لوگوں کو اپنے خون میں شوگر کی سطح یا میٹابولزم کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے، ان کے لیے بہتر ہے کہ کم گلیسیمک انڈیکس والے پھلوں کا انتخاب کریں اور ان کا استعمال کریں۔ آج کی اس خبر میں آپ شوگر کے مریضوں کے لیے موزوں کچھ کم شوگر اور کم گلائیسیمک انڈیکس پھلوں کے بارے میں جان سکتے ہیں۔
ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ ان پھلوں کا انتخاب کریں
کیوی: کیوی ذیابیطس کے مریضوں کے لیے ایک اچھا پھل ہے۔ اس کا گلیسیمک انڈیکس کم سے درمیانے درجے کا ہے۔ فائبر، وٹامن سی اور اینٹی آکسیڈنٹس جیسے غذائی اجزاء سے بھرپور کیوی خون میں شوگر کی سطح کو مستحکم رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ کیوی میں موجود فائبر چینی کے جذب کو سست کر دیتا ہے۔ اس لیے کیوی ذیابیطس کے علاج کے لیے ایک اچھا آپشن ہے۔ تاہم اس میں کاربوہائیڈریٹس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اس لیے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ روزانہ صرف ایک پھل کھانا کافی ہے۔
بیریاں: بلیو بیری، رسبری اور اسٹرابیری جیسی بیریوں کا گلائیسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے۔ وہ فائبر اور اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ایک کپ بیر میں 15-20 گرام کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں۔ 2024 کی ایک تحقیق جس کا عنوان تھا "آئیلیٹ آٹومیونٹی اور ٹائپ 1 ذیابیطس کے خطرے سے وابستہ کھانے کی اشیاء کا استعمال" پایا گیا کہ بیریاں ٹائپ 1 ذیابیطس کے خطرے کو بھی کم کرسکتی ہیں۔
اسٹرابیری، بلیو بیریز، رسبری اور دیگر بیریاں ٹائپ 1 ذیابیطس کے خلاف تحفظ فراہم کرسکتی ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ بیریاں خاص طور پر پولیفینول سے بھرپور ہوتی ہیں، جو کہ پودوں کے مرکبات ہیں جو ٹائپ 1 ذیابیطس کی نشوونما سے منسلک سوزش کو کم کر سکتے ہیں۔
سیب: سیب میں گلیسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے اور اس میں فائبر سے بھرپور ہوتا ہے۔ سیب میں موجود حل پذیر فائبر پیکٹین بلڈ شوگر کی سطح کو کم کرنے اور آنتوں کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وٹامن سی اور اینٹی آکسیڈنٹس سے بھی بھرپور ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ سیب کو چھیلنے کے بعد کھاتے ہیں۔ تاہم، سیب کا چھلکا سب سے زیادہ فائبر سے بھرپور حصہ ہے۔ فائبر حاصل کرنے کے لیے چھلکے کے ساتھ سیب کھانا بہتر ہے۔ یہ عمل شوگر کے جذب کو سست کر دیتا ہے۔ تاہم، انہیں کم مقدار میں کھانا بہتر ہے، کیونکہ ایک درمیانے سائز کے سیب میں تقریباً 25 گرام کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں۔
ایوکاڈو: ایوکاڈو ذیابیطس کے مریضوں کا پسندیدہ پھل ہے۔ اس میں کاربوہائیڈریٹ کم اور صحت مند چکنائی زیادہ ہوتی ہے۔ ایوکاڈو میں موجود مونو سیچوریٹیڈ چربی کو دل کی صحت کے لیے بہت اچھا سمجھا جاتا ہے۔ یہ پھل انسولین کی حساسیت کو بہتر بناتا ہے اور خون میں شکر کی سطح کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔
ایک حالیہ تحقیق سے پتا چلا ہے کہ رات کو ایوکاڈو کھانے سے اگلی صبح صحت مند ٹرائگلیسرائیڈ میٹابولزم کو فروغ مل سکتا ہے۔ ایوکاڈو کا منفرد غذائیت کا پروفائل، اس کا پورا فوڈ میٹرکس، صحت مند ٹرائگلیسرائیڈ میٹابولزم کو فروغ دے کر دل کی صحت کو مزید بہتر بنا سکتا ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں دی گئی صحت سے متعلق تمام معلومات اور ہدایات صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ تاہم، ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)