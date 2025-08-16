ذیابیطس کے مریض ان سبزیوں اور پھلوں کو اپنی خوراک میں ضرور شامل کریں، فہرست دیکھیں

ذیابیطس ایک لاعلاج مرض ہے۔ ایک بار جب کسی شخص کو یہ بیماری ہو جاتی ہے تو اسے زندگی بھر کھانے سے متعلق احتیاطی تدابیر اختیار کرنی پڑتی ہیں۔ ذیابیطس کے مریضوں کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ انہیں اپنی خوراک میں فائبر کی مقدار کو بڑھانا ہوگا اور شکر کو کم کرنا ہو گا۔ ایسے میں آج اس خبر کے ذریعے ہم جانیں گے کہ ذیابیطس کے مریضوں کی خوراک میں کس قسم کے پھل اور سبزیاں شامل کرنے چاہئیں۔
ذیابیطس کے مریض ان سبزیوں کو اپنی خوراک میں ضرور شامل کریں۔
اے ڈی اے کے مطابق، نشاستے سے پاک سبزیاں ذیابیطس والوں کے لیے بہترین آپشن ہیں کیونکہ ان میں کاربوہائیڈریٹ اور کیلوریز کم اور فائبر زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، سیاہ پتوں والی سبزیاں (پالک، کیلے، کولارڈس)، بروکولی، گوبھی، گاجر اور شملہ مرچ۔ یہ سبزیاں خون میں شکر کی سطح کو کنٹرول کرنے، وزن کو قابو میں رکھنے کیلئے ضروری غذائی اجزاء فراہم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔
ذیابیطس کے مریض یہ سبزیاں کھا سکتے ہیں۔
نشاستے سے پاک: پالک، کیلے، بروکولی، گوبھی، بند گوبھی، شملہ مرچ، کھیرا، ٹماٹر، زچینی اور مشروم کریلا، لیڈی فنگر وغیرہ۔
نشاستہ دار (اعتدال میں استعمال): گاجر، مٹر، مکئی، پھلیاں اور آلو
ٹماٹر: لائکوپین سے بھرپور اور دل کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔
گاجر: فائبر، وٹامنز اور اینٹی آکسیڈنٹس کا اچھا ذریعہ۔
مشروم: کاربوہائیڈریٹ اور چکنائی کی مقدار کم ہوتی ہے، جو اسے ایک اچھا اختیار بناتی ہے۔
ذیابیطس کے مریض ان پھلوں کو اپنی خوراک میں ضرور شامل کریں۔
اے ڈی اے کے مطابق، پھل فائبر، وٹامن، معدنیات، اور اینٹی آکسائڈنٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہیں. پھل کھانا ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے لیکن اعتدال پسندی اور صحیح پھلوں کا انتخاب ضروری ہے۔ پھلوں میں فائبر، وٹامنز اور اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں لیکن کچھ پھلوں میں شوگر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اس لیے ان کا استعمال محدود مقدار میں کرنا چاہیے۔
ذیابیطس کے مریض ان پھلوں کے استعمال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
سیب، خوبانی۔ ایوکاڈو، بلیک بیری۔ بلیو بیری، چیری، انگور، تربوز، کیوی، اورینج، پپیتا، آڑو۔ ذیابیطس کے مریضوں کو ناشپاتی، انناس، ٹینجرین اور خربوزے جیسے پھل کھانے چاہئیں۔ اسی طرح کیلا، آم، بیر، رسبری اور ٹینجرین کا استعمال محدود مقدار میں کرنا چاہیے۔ ان پھلوں کو کھانے سے پہلے ہمیشہ اپنے ڈاکٹر یا ماہر غذائیت سے مشورہ کریں۔
احتیاط ضروری ہے۔
ڈاکٹر اجے پاٹل کا کہنا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ مریض ذیابیطس کے انتظام کے بارے میں زیادہ محتاط رہے اور ڈاکٹر کی طرف سے بتائی گئی تمام احتیاطی تدابیر اور اہم باتوں کا خیال رکھے۔ اس کے علاوہ انہیں خوراک کی پابندیوں اور دیگر چیزوں کے حوالے سے وقتاً فوقتاً اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرتے رہنا چاہیے۔ درست، فعال اور تناؤ سے پاک معمولات اور طرز زندگی، صحت بخش خوراک اور معمولات میں تھوڑا سا نظم و ضبط اپنا کر ذیابیطس کے مریض نہ صرف ذیابیطس پر قابو پا سکتے ہیں بلکہ ذیابیطس سے پیدا ہونے والے دیگر کئی مسائل سے بھی بچ سکتے ہیں۔
VEGETABLES FOR DIABETES PATIENTS
FRUITS FOR DIABETES PATIENTS
डायबिटीज मरीज खाएं यह फल
डायबिटीज मरीज खाएं ये सब्जियां
FRUITS AND VEGETABLES FOR DIABETES