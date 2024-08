ETV Bharat / health

ان وٹامنز کی کمی سے چہرہ سیاہ ہو سکتا ہے، کوئی کریم لگانے کی ضرورت نہیں، منٹوں میں چمکدار جلد حاصل کریں - Get Rid Of Dark Spots On Face

حیدرآباد: ہر عورت اور مرد کا خواب ہوتا ہے کہ ان کی جلد کا رنگ صاف ہو اور وہ صاف نظر آئے۔ اس کے لیے وہ بہت کوششیں بھی کرتے ہیں۔ جلد کو سفید کرنے والی کئی قسم کی کریمیں اور میک اپ بھی لگائی جاتی ہیں۔ لیکن جدید دور میں بڑھتی ہوئی آلودگی، گردوغبار اور گندگی کی وجہ سے جلد کی رنگت متاثر ہوتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ چہرے کے سیاہ ہونے کے پیچھے جسم میں کچھ وٹامنز کی کمی بھی ہوسکتی ہے۔ جی ہاں، آپ صحیح سن رہے ہیں، اگر آپ کے جسم میں ان وٹامنز کی کمی ہو جائے تو آپ کی جلد پر کئی طرح کے دھبے اور سیاہ دھبے نمودار ہونے لگتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کی جلد کی چمک بھی کم ہونے لگتی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کن وٹامنز کی کمی کی وجہ سے جلد سیاہ پڑنے لگتی ہے۔ وٹامن B12 کی کمی کی وجہ سے ہائپر پگمنٹیشن وٹامن بی 12 کی کمی کی وجہ سے جلد خراب ہونے لگتی ہے۔ جس کی وجہ سے چہرے پر سفید دھبے نظر آنے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ جلد کی ناہمواری کا مسئلہ بھی ظاہر ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ کو بھی یہ مسئلہ درپیش ہے تو ایسی صورت میں آپ اپنے کھانے میں دودھ، دہی، مکھن جیسی چیزیں شامل کر سکتے ہیں۔ ان تمام غذاؤں سے وٹامن بی 12 کی کمی کو کافی حد تک دور کیا جا سکتا ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے جلد سے متعلق مسائل

جسم میں وٹامن ڈی کی کمی کے باعث جلد کی چمک ختم ہونے لگتی ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے آپ کی جلد سرخ، خشک اور خارش ہوسکتی ہے۔ وٹامن ڈی کی کم مقدار کا استعمال بار بار مہاسوں کا سبب بن سکتا ہے۔ وٹامن ڈی کی اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات مہاسوں کو روکنے میں بھی مدد کرتی ہیں۔ اس کی وجہ سے ہارمونز میں تبدیلی بھی مہاسوں کا سبب بن سکتی ہے۔ مزید پڑھیں: کیا آپ تیزی سے وزن کم کرنے کے لیے خالی پیٹ ورزش کر رہے ہیں؟ تو جانیے اس کے فائدے اور نقصانات، پھر پسینہ بہائیں

سورج کی روشنی وٹامن ڈی کا بہترین ذریعہ ہے۔ سورج کی روشنی کے سامنے آنے پر آپ کا جسم وٹامن ڈی پیدا کرتا ہے۔ سورج کی روشنی کے علاوہ، وٹامن ڈی کے بہت سے غذائی ذرائع ہیں۔ جیسے اورنج جوس، دلیا، سیریلز، سویا دودھ، گائے کا دودھ، سالمن مچھلی، مشروم اور انڈے کی زردی وغیرہ۔ وٹامن K کی کمی کی وجہ سے جلد سیاہ ہوجاتی ہے۔ جسم میں وٹامن K کی کمی کی وجہ سے آپ کی جلد کا رنگ سیاہ ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے آنکھوں کے اردگرد حلقےسیاہ ہونے لگےی ہیں ۔ اس کی تلافی کے لیے اپنی خوراک میں مچھلی، انڈے، فلیکس سیڈز، چیا سیڈز جیسی غذائیں شامل کریں۔