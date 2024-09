ETV Bharat / health

ذیابطیس کنٹرول کرنے کے لئے ان عادتوں کو لازمی اپنائیں - Diabetes Sugar Control

By ETV Bharat Urdu Team

ذیابیطس میں مبتلا افراد اپنے جسم کو ہائیڈریٹ رکھتے ہیں تاکہ بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول میں رکھا جاسکے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے گردوں کی کارکردگی بھی بہتر ہوتی ہے۔ اس لیے ماہرین دن میں کم از کم 8 گلاس پانی پینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مذکورہ تمام تجاویز پر عمل کرتے ہوئے وقتاً فوقتاً شوگر لیول چیک کرنے کو کہا جاتا ہے۔

وزن کم کریں:

زیادہ وزن والے افراد وزن کم کرکے جسم میں بلڈ شوگر کی سطح کو کنٹرول کرسکتے ہیں۔ تاہم ماہرین کے مطابق صحت مند وزن کو سنبھالنے کے لیے اچھی خوراک اور باقاعدہ ورزش کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔

روزانہ ورزش:

ذیابیطس کے شکار افراد کو روزانہ پیدل چلنا، دوڑنا اور سائیکل چلانا جیسی جسمانی سرگرمیاں کرنی چاہئیں۔ ایسا کرنے سے بلڈ شوگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس سے جسم تندرست رہے گا۔ سنہ 2018 میں "The Journal of the American Medical Association" (JAMA) میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق، محققین نے پایا کہ ٹائپ 2 ذیابیطس کے شکار افراد جنہوں نے 12 ہفتوں تک ہفتے میں 150 منٹ کی ورزش کی، ان کے خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول میں رکھا گیا۔ ڈاکٹر نندنا جستی جنرل فزیشن کا کہنا ہے کہ روزانہ ورزش کرنے سے شوگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے۔

تناؤ کو کم کریں:

ماہرین کا کہنا ہے کہ تناؤ کے شکار افراد میں بلڈ شوگر کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ لہذا، ذیابیطس کے شکار لوگوں کو روزانہ یوگا اور مراقبہ کی مشق کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ روزانہ تناؤ کو کم کیا جاسکے۔ اس کے علاوہ یہ بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ تناؤ کو کنٹرول میں رکھ کر شوگر لیول کو بغیر کسی دوا کے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔

نوٹ: یہاں دی گئی معلومات اور تجاویز صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں، بہتر ہو گا کہ آپ ان پر عمل کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ لیں۔