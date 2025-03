ETV Bharat / health

کافی یا چائے، کون سا بہتر ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو دن میں کتنا کپ پینا چاہیے؟ - WHICH IS BETTER COFFEE OR TEA

کافی یا چائے، کون سا بہتر ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو دن میں کتنے کپ پینے چاہئیں؟ ( (GETTY IMAGES) )

By ETV Bharat Urdu Team Published : Mar 24, 2025, 10:10 AM IST

دل کی صحت میں بہتری: متعدد مطالعات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ اعتدال پسند مقدار میں کافی پیتے ہیں ان کے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ یہ سوزش کو کم کرتا ہے اور خون کی شریانوں کے کام کو بہتر بناتا ہے۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ صبح کے وقت کافی پینے سے دل کے امراض کا خطرہ 31 فیصد تک کم ہوجاتا ہے۔ تناؤ کو کم کرتا ہے: ماہرین کا کہنا ہے کہ چائے اینٹی آکسیڈنٹس سے بھی بھرپور ہوتی ہے۔ جرنل آف دی امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ سبز چائے میں خاص طور پر پولی فینول ہوتے ہیں جو بلڈ پریشر کو کم کر سکتے ہیں۔ ہاضمہ بہتر کرتا ہے: ماہرین کا کہنا ہے کہ خاص طور پر سبز چائے پینے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں چربی جلانے کی خصوصیات ہیں۔ دل کی صحت کو بہتر بناتا ہے: ماہرین کا کہنا ہے کہ چائے پینے سے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ کالی اور سبز چائے ہائی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ اگر آپ کافی یا چائے پیتے ہیں

کچھ لوگ صبح اٹھتے ہی ضرورت سے زیادہ مقدار میں چائے یا کافی پیتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر مدھولیکا اروتا نے خبردار کیا ہے کہ جو لوگ روزانہ 6-7 کپ چائے یا کافی پینے کی عادت رکھتے ہیں انہیں شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بدہضمی، پیٹ پھولنا، گیس اور نیند کی کمی جیسے مسائل ہوتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جسم کو زیادہ کیلوریز فراہم کرتا ہے جس سے کولیسٹرول بڑھتا ہے اور وزن بڑھتا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس سے ہائی بلڈ پریشر اور ذیابیطس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ روزانہ اس کے 2-3 کپ استعمال کرنا صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ مزید پڑھیں: ذیابیطس کے مریض یہ تین دالیں ضرور کھائیں، شوگر لیول کنٹرول میں رہے گا، ماہرین کا دعویٰ دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ بالآخر، جب بات آتی ہے کہ دونوں میں سے کون بہتر ہے، تو اسے ذاتی عادات اور صحت کے فوائد کو مدنظر رکھتے ہوئے استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ دونوں پیتے ہیں تو آپ کو صبح کافی اور دوپہر میں چائے پینی چاہیے۔ رات کو سونے سے پہلے ہربل چائے جیسے سبز چائے پینے کا مشورہ بھی دیا جاتا ہے۔ تاہم، آپ جو بھی لیں، اسے محدود مقدار میں پینے کا مشورہ دیا جاتا ہے نہ کہ زیادہ۔