حیدرآباد، تلنگانہ: حال ہی میں اتر پردیش میں 22 سالہ کبڈی کھلاڑی برجیش سولنکی ریبیز وائرس سے انتقال کر گئے۔ موت کی وجہ غفلت تھی۔ دراصل، کتے کو بچانے کے دوران، برجیش کو ایک کتے نے انگلی پر ہلکے سے کاٹا تھا۔ انہوں نے اس بات کو ہلکے سے لیا اور اینٹی ریبیز انجکشن نہیں لیا۔ نتیجے کے طور پر، چند دنوں کے بعد، وہ ریبیز میں مبتلا ہو گئے اور ان کا انتقال ہو گیا. آخر ریبیز کیا ہے اور یہ کیسے پھیلتا ہے؟ اس سے بچنے کے علاج کیا کیا ہیں؟ کیا بیماری قابل علاج ہے؟ ان سوالات کا جواب جاننے کے لیے ہم نے طبی ماہرین کی رائے لی۔
دراصل ریبیز ایک وائرل انفیکشن ہے۔ یہ ریبیز نامی وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ وائرس عام طور پر متاثرہ جانوروں کے تھوک کے ذریعے انسانوں میں پھیلتا ہے اور دماغ اور اعصابی نظام پر حملہ کرتا ہے۔ ریبیز وائرس سے متاثرہ جانور (جیسے کتا، بلی، بندر، چمگادڑ) کے کاٹنے یا خراش سے ہوتا ہے اگر اس کا لعاب دانتوں یا ناخنوں کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ ریبیز وائرس انسانی جسم کے مسلز میں کچھ دیر تک رہتا ہے، پھر وہاں سے ریڑھ کی ہڈی اور پھر اعصاب کے ذریعے دماغ تک پہنچتا ہے۔
زخم کو اچھی طرح دھو لیں
سوال یہ ہے کہ کتے، بلی یا کسی دوسرے جانور کے کاٹنے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کے لیے کوئی ابتدائی طبی امداد ہے، جو ہمیں فوری طور پر کرنی چاہیے، تاکہ اس بیماری سے بچا جا سکے۔ آئی جی ایم سی میں فارنسک میڈیسن کے شعبہ میں ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر راہل گپتا نے کہا کہ 'اگر کسی کتے، بلی، بندر یا کسی دوسرے جانور نے کاٹ لیا ہو، تو سب سے پہلے صابن لیں اور اس زخم کو نل کے نیچے یا بہتے ہوئے پانی سے مسلسل صابن سے دھوئیں'۔ یہ شخص کو 60 فیصد تک محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ زخم پر کبھی بھی پٹی نہ باندھیں۔ اس سے وائرس کی تعداد کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔'
آپ کو کتنے گھنٹوں کے اندر ڈاکٹر سے ملنا چاہیے؟
ریبیز سے متاثرہ یا غیر ریبیز سے متاثرہ جانوروں کے کاٹنے کا بنیادی علاج زخم کو پانی اور صابن سے دھونا ہے۔ اس کے بعد علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے لیکن اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ کتنے گھنٹوں میں ڈاکٹر کے پاس پہنچنا چاہیے۔ کیا 24 گھنٹے بعد بھی کوئی ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں ڈاکٹر راہل گپتا نے کہا کہ 'جس دن کسی جانور نے آپ کو کاٹا ہو، اسی دن اسپتال آنے اور طبی امداد لینے کی کوشش کریں۔ 24 گھنٹے کے اندر ڈاکٹر تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن کئی بار دور دراز کے دیہات کے لوگ 24 گھنٹے کے اندر اسپتال نہیں پہنچ پاتے۔ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ 24 گھنٹے بعد بھی ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں، لیکن جلد از جلد ڈاکٹر تک پہنچنے کی کوشش کریں۔'
کاٹنے کی صورت میں کتنے انجکشن لگائے جاتے ہیں؟
اکثر لوگوں سے سننے میں آتا ہے کہ کتے یا دوسرے جانور کے کاٹنے کے بعد پیٹ میں 14 انجکشن لگائے جاتے ہیں لیکن یہ محض ایک افسانہ ہے۔ پیٹ میں نہ تو کوئی انجکشن لگایا جاتا ہے اور نہ ہی کتے کے کاٹنے کی صورت میں 14 انجکشن لگائے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر راہل گپتا نے کہا کہ 'کتے کے کاٹنے یا جانور کے کاٹنے کے بعد امیونوگلوبلین اور ریبیز کی ویکسین دی جاتی ہے۔ امیونوگلوبلین ایک فعال علاج ہے اور ویکسینیشن ایک غیر فعال علاج ہے۔ فعال علاج کا مطلب ہے کہ جسم کے اس حصے میں امیونوگلوبلین انجکشن دیا جاتا ہے جہاں کتے نے کاٹا ہے، تاکہ وائرس وہاں ہلاک ہو جائے۔ غیر فعال علاج کا مطلب ہے ویکسینیشن، اس کے لیے چار انجکشن لگائے جاتے ہیں۔ یہ دونوں علاج اسپتال میں حکومت کی طرف سے مفت فراہم کیے جاتے ہیں۔ 14 انجکشن کا معاملہ محض ایک افسانہ ہے۔'
پانی سے لگنے لگتا ہے ڈر
ریبیز کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ اس بارے میں ڈاکٹر راہل گپتا نے کہا کہ ریبیز کی سب سے بڑی علامت پانی کا خوف ہے۔ یہ وائرس ہمارے اعصاب کے ذریعے پھیلتا ہے۔ وائرس ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے دماغ تک پہنچتا ہے۔ یہ بہت خطرناک وائرس ہے۔
ریبیز کی علامات
- کاٹنے والی جگہ پر جلن، خارش یا درد
- بخار، تھکاوٹ
- بے چینی یا سر درد
- گلے میں جکڑن یا آواز میں تبدیلی
- پانی کا خوف (ہائیڈرو فوبیا)
- الجھن، جارحیت، فالج
اومیش بھارتی نے سب سے سستا علاج ڈھونڈ لیا
ڈاکٹر بھارتی کی تحقیق کے بعد، جن کا تعلق ہماچل سے ہے اور ریاستی صحت اور خاندانی بہبود کے تربیتی مرکز، پریمہل کی پرنسپل ہیں، ریبیز سے بچاؤ کا سب سے سستا طریقہ تلاش کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر بھارتی کو اس دریافت کے لیے پدم شری سے بھی نوازا گیا۔ اس سے قبل یہ احتیاطی اقدام بہت مہنگا تھا۔ ایک انجکشن 35 سے 50 ہزار روپے میں ملتا تھا۔ اب، ڈاکٹر اومیش بھارتی کے انٹرا ڈرمل انجکشن کے عمل کی وجہ سے، اس کی قیمت صرف 100 روپے سے بھی کم رہ گئی ہے۔ یہ ہماچل میں مفت ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو ان کے پروٹوکول کو منظور کرنا پڑا۔ ملک اور بیرون ملک ان کے نام پر کئی نامور اعزازات درج ہیں۔ ڈاکٹر اومیش بھارتی نے اپنی تحقیق سے ثابت کیا تھا کہ اگر ریبیز ہیموگلوبن نامی سیرم کسی زخم پر براہ راست لگایا جائے تو یہ جلد کام کرتا ہے اور استعمال ہونے والی دوا کی مقدار بھی کم ہوتی ہے۔ یہ تکنیک 2017 سے ہماچل میں علاج کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔
پالتو جانوروں کے کاٹنے کی صورت میں انجکشن لگانا چاہیے
آج کل لوگوں میں کتے اور بلیوں کو گھروں میں رکھنے کا شوق مسلسل بڑھ رہا ہے۔ ایسے میں کئی بار گھر میں کھیلتے ہوئے پالتو جانور بھی کاٹ لیتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سوچ کر ہلکے سے لیتے ہیں کہ ان کے کتے، بلی یا دوسرے جانور کو ویکسین کر دی گئی ہے، اس لیے انہیں اینٹی ریبیز انجکشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن کیا پالتو جانوروں کے کاٹنے یا خراش کی صورت میں اینٹی ریبیز انجکشن لگانا چاہیے؟ چاہے اسے ٹیکہ لگایا گیا ہو۔ اس بارے میں ڈاکٹر اومیش بھارتی کا کہنا تھا کہ 'ریبیز پاگل کتے کے کاٹنے یا نوچنے سے ہوتا ہے۔ ریبیز کے 96 فیصد کیسز کتے کے کاٹنے سے ہوتے ہیں، لیکن پالتو کتے کی وجہ سے بھی ریبیز ہو سکتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کے کتے یا پالتو جانور کو اینٹی ریبیز انجکشن لگا دیا گیا ہے اور وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے لیکن اگر آپ کا پالتو جانور آپ کو کاٹ لے تو آپ کو اسپتال جا کر انجکشن ضرور لگوانا چاہیے، چاہے آپ کے پالتو جانور کو پہلے ہی انجکشن لگ چکا ہو۔ اگر ایک چھوٹا کتے کا بچہ بھی آپ کو کاٹ لے تو آپ کو فوری طور پر اسپتال جانا چاہیے اور زخم کو صابن سے اچھی طرح دھو کر اینٹی سیپٹک لگائیں۔ 24 گھنٹے بعد انجکشن لگانے سے بھی ریبیز سے بچا جا سکتا ہے۔'
کیا ہم پہلے سے انجکشن لے سکتے ہیں؟
جب لوگ کسی پالتو جانور کو گھر لاتے ہیں تو سب سے پہلے اسے ویکسین لگواتے ہیں تاکہ ریبیز کے خطرے سے بچا جا سکے، لیکن کیا وہ لوگ جو پالتو جانور رکھتے ہیں وہ اینٹی ریبیز انجکشن بھی پہلے سے لگا سکتے ہیں؟ اس پر ڈاکٹر اومیش بھارتی نے کہا کہ 'کتے یا بلی کو گھر لانے سے پہلے اینٹی ریبیز ویکسین لگائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جانور کے کاٹنے کی صورت میں ہمیں صرف بوسٹر کی ضرورت ہوگی اور زخم پر تکلیف دہ انجکشن لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔'
کیا ویکسین ضمانت ہے؟
کیا اینٹی ریبیز انجکشن لگانے کے بعد ریبیز کے خطرے سے مکمل طور پر بچا جا سکتا ہے؟ جواب ہاں میں ہے۔ اس بارے میں ڈاکٹر راہول گپتا کا کہنا تھا کہ 'اگر زخم کے فوراً بعد ویکسین اور امیونو گلوبیولن کا صحیح طریقے سے انتظام کیا جائے تو سو فیصد جان بچائی جا سکتی ہے لیکن اگر تاخیر کی جائے تو یہ وائرس اعصاب کے ذریعے دماغ تک پہنچ سکتا ہے۔'