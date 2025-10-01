بگڑتا ہوا طرز زندگی، شادی میں تاخیر اور بچے کی پیدائش میں تاخیر بھی بریسٹ کینسر کا سبب؟ جانیں کہ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں
خواتین عام طور پر اپنی صحت کے بارے میں زیادہ باشعور نظر نہیں آتیں۔ غفلت بریسٹ کینسر جیسی خطرناک بیماری کا باعث بن سکتی ہے۔
Published : October 1, 2025 at 10:33 AM IST
دہرادون: ہر سال اکتوبر کو بریسٹ کینسر بیداری کے مہینے کے طور پر منایا جاتا ہے تاکہ خواتین میں بریسٹ کینسر کے تیزی سے بڑھتے واقعات کے بارے میں بیداری پیدا کی جا سکے۔ اس کے باوجود چھاتی کے کینسر کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جو خواتین کے لیے ایک سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔
مختلف مہمات کے ذریعے خواتین کو چھاتی کے سرطان سے آگاہ کیا جا رہا ہے، لیکن تیزی سے بدلتے طرز زندگی، دیر سے شادی اور بچے کی پیدائش میں تاخیر بھی اس کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر خواتین پر زور دے رہے ہیں کہ وہ چھاتی کے کینسر سے بچنے کے لیے اپنے صحت مند طرز زندگی کو اپنائیں۔
چھاتی کا کینسر نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج بھی خواتین اس مرض سے لاعلم ہیں ،جس کے نتیجے میں ہر سال لاکھوں خواتین موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں۔ چھاتی کا کینسر 1990 کی دہائی میں ہندوستان میں چوتھا سب سے عام کینسر تھا، لیکن اب یہ ہندوستانی خواتین میں سب سے عام کینسر بن گیا ہے اور عالمی صحت کی ایک بڑی تشویش ہے۔
ناقص طرز زندگی کی وجہ سے کینسر کے کیسز بڑھ رہے ہیں:
موروثی موٹاپا، خراب طرز زندگی، الٹرا پروسیسڈ فوڈز کا زیادہ استعمال، تمباکو نوشی اور الکحل کا استعمال دیگر عوامل کے علاوہ چھاتی کے کینسر کا خطرہ بڑھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال اکتوبر کو چھاتی کے کینسر سے متعلق آگاہی کے مہینے کے طور پر منایا جاتا ہے۔
نیچر نامی جریدے میں شائع ہونے والی تحقیق میں یہ پیشن گوئی کی گئی ہے:
جریدے نیچر میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق اگلے 10 سالوں میں ہندوستانی خواتین میں چھاتی کے کینسر کے کیسز میں سالانہ 50,000 اضافہ متوقع ہے۔ خواتین میں چھاتی کے کینسر کے واقعات آبادی کی بنیاد پر ہیں، 25 سے 49 سال کی خواتین میں واقعات کی شرح 32.8 فیصد، 50 سے 69 سال کی خواتین میں 27.9 فیصد اور 70 سال سے زائد عمر کی خواتین میں 23.4 فیصد ہے۔
کینسر کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ:
2019 میں چھاتی کے کینسر کے مریضوں کی تعداد 200,218 تھی۔ جب کہ چھاتی کے کینسر کی وجہ سے 74,481 مریض انتقال کر گئے، 2023 میں مریضوں کی تعداد بڑھ کر 221,579 ہو گئی۔ اس مرض سے اموات کی تعداد بھی بڑھ کر 82,429 ہو گئی۔
دریں اثنا، ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات چیت میں، کینسر کے ماہر ڈاکٹر سوربھ تیواری نے کہا کہ بھارت میں چھاتی کے کینسر کے ساتھ ساتھ دیگر کینسر کے کیسز بھی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ آنے والے سالوں میں چھاتی کے کینسر کے کیسز بڑھیں گے جو لوگوں کے لیے ایک سنگین مسئلہ بن جائے گا۔ بریسٹ کینسر میں ناقص طرز زندگی اہم کردار ادا کرتی ہے۔
چھاتی کے کینسر کی بنیادی وجوہات کے بارے میں بات کریں تو پہلے لڑکیوں کو 13 سے 14 سال کی عمر میں ماہواری آنا شروع ہو جاتی تھی لیکن آج کل 10 سے 11 سال کی لڑکیوں کو ماہواری آنا شروع ہو گئی ہے۔ مزید برآں، شادی کے بعد وقت پر بچے پیدا کرنے میں ناکامی اور دودھ پلانے میں ناکامی بھی چھاتی کے کینسر کا باعث بنتے ہیں۔ مزید برآں، خواتین کا شراب نوشی اور تمباکو نوشی بھی چھاتی کے کینسر اور دیگر کینسر میں اہم کردار ادا کرتے ہے۔
چھاتی پر جلد کا گانٹھ یا گاڑھا ہونا۔ چھاتی کے آس پاس کے علاقے میں غیر معمولی محسوس کرنا۔
نپل کے سائز میں تبدیلی، یا چپٹا ہونا یا اندر کی طرف مڑنا۔
چھاتی کی جلد کے رنگ میں تبدیلی۔ اچھی جلد والے لوگوں میں، چھاتی کی جلد گلابی یا سرخ ہو سکتی ہے۔
بھوری یا کالی جلد والے لوگوں میں چھاتی کی جلد سینے یا دوسری جلد سے زیادہ گہری نظر آتی ہے، یا سرخ یا جامنی رنگ کی ظاہر ہو سکتی ہے۔
چھاتی کے سائز کے ساتھ اس کی شکل یا ساخت میں تبدیلی۔
چھاتی کے اوپر کی جلد میں تبدیلی۔ ڈمپل یا نارنجی کے چھلکے جیسی ظاہری شکل۔
چھاتی کی جلد کا پھٹنا
مغربی ممالک میں بریسٹ کینسر کے کیسز بڑھ رہے ہیں اور ہم تیزی سے مغربی کلچر کو اپنا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مستقبل میں خواتین میں چھاتی کے کینسر کے کیسز کی تعداد میں اضافہ متوقع ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہاں کینسر کے کیسز بڑی عمر کے لوگوں میں زیادہ پائے جاتے تھے، وہ اب نوجوانوں کو بھی متاثر کر رہے ہیں۔
چھاتی کے کینسر کے کیسز 30 سے 40 سال کی عمر کی خواتین میں سب سے زیادہ ہیں:
جب کہ چھاتی کا کینسر پہلے 60 سال سے زیادہ عمر کی خواتین میں دیکھا جاتا تھا، لیکن اب یہ 50 سال سے کم عمر کی خواتین میں عام ہے۔ مزید برآں جب بات مخصوص عمر کے گروپوں کی ہو، تو چھاتی کے کینسر کے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد 30 سے 40 سال کی عمر کی خواتین میں پائی جاتی ہے۔
کیا ہر گانٹھ کینسر ہے؟
ڈاکٹر سوربھ تیواری نے وضاحت کی کہ چھاتی کے 70 سے 80 فیصد گانٹھ بے نظیر ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ گانٹھ کینسر نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک عام گانٹھ ہے، لیکن 15 سے 20 فیصد گانٹھ کینسر کی ہو سکتی ہے۔ اس کا تعین کرنے کے لیے آپ کو ڈاکٹر سے مشورہ کرنے اور کچھ ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہی اس بات کا تعین کیا جا سکتا ہے کہ گانٹھ عام ہے یا کینسر والی۔
کسی بھی کینسر کے چار مراحل ہوتے ہیں:
انہوں نے وضاحت کی کہ کسی بھی کینسر میں چار مراحل ہوتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں، گانٹھ محدود اور ایک ہی جگہ ہوتی ہے۔ دوسرے اور تیسرے مرحلے میں گانٹھ بڑی ہو جاتی ہے۔ پھر چوتھے مرحلے میں چھاتی میں گانٹھ سے کینسر دوسرے جگہوں میں پھیل جاتی ہے۔
کیا چوتھے مرحلے میں کینسر کا علاج ممکن ہے؟
ڈاکٹر سوربھ تیواری کا کہنا ہے کہ ایک عام خیال ہے کہ چوتھے مرحلے میں کینسر لاعلاج ہے۔ تاہم کینسر کے علاج پر وسیع تحقیق کی گئی ہے، اور فی الحال ہر مرحلے میں کینسر کا علاج ممکن ہے.
کینسر کیوں ہوتا ہے؟
کینسر انسانی جسم میں خلیوں کے ایک گروپ کی بے قابو نشوونما سے ہوتا ہے۔ جب یہ خلیے بافتوں کو متاثر کرتے ہیں تو کینسر جسم کے دوسرے حصوں میں پھیل جاتا ہے۔ کینسر کسی کو بھی، مرد یا عورت، کسی بھی عمر میں متاثر کر سکتا ہے۔ اگر کینسر کا جلد پتہ یا علاج نہ کیا جائے تو موت کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔
کینسر کی بہت سی قسمیں ہیں:
کینسر کی بہت سی قسمیں ہیں، جن میں چھاتی کا کینسر، سروائیکل کینسر، پروسٹیٹ کینسر، رحم کا کینسر، گردے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، پیٹ کا کینسر، جلد کا کینسر، تھائیرائیڈ کینسر، منہ اور گلے کا کینسر وغیرہ شامل ہیں۔
کینسر کے علاج میں سرجری، کیموتھراپی، ریڈیو تھراپی، امیونو تھراپی اور ہارمون تھراپی شامل ہیں۔ کینسر کی علامات میں وزن میں کمی، گانٹھ، جلد کے رنگ میں تبدیلی، یا خون بہنا شامل ہو سکتے ہیں۔