گانٹھ کے بغیر بھی ہو سکتا ہے بریسٹ کینسر، ڈاکٹر سے جانیں کیسے کر سکتے ہیں اس کی پہچان

ہم سب جانتے ہیں کہ چھاتی کا کینسر، جسے بریسٹ کینسر بھی کہا جاتا ہے، گانٹھ کے بغیر بھی ہوسکتا ہے۔ جانیے اس کی علامات...
Published : September 6, 2025 at 4:53 PM IST
حیدرآباد، تلنگانہ: عالمی سطح پر اس وقت طبی میدان میں کافی ترقی ہوچکی ہے، لیکن عام لوگوں میں کینسر کا خوف اب بھی نظر آتا ہے۔ کینسر جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کی سب سے عام اقسام کی بات کی جائے تو بریسٹ کینسر سرفہرست ہے۔ ویسے تو اس مرض کا بروقت پتہ چل جائے تو مختلف علاج و معالج کی مدد سے اس کا علاج ممکن ہے لیکن اگر صحیح وقت پر اور صحیح علاج نہ کیا جائے تو مریض کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ حکومت کی جانب سے بریسٹ کینسر اور اس کے علاج کے حوالے سے مسلسل آگاہی چلائی جاتی ہے۔
جب زیادہ تر لوگ چھاتی کے کینسر کے بارے میں سوچتے ہیں، تو پہلی اور واضح علامت جو ان کے ذہن میں آتی ہے وہ ایک گانٹھ ہے۔ اگرچہ گانٹھ ایک عام علامت ہے، لیکن یہ چھاتی کے کینسر کی واحد علامت نہیں ہے۔ درحقیقت، کچھ خواتین کو گانٹھ کے بغیر بھی چھاتی کا کینسر ہو سکتا ہے۔ ایسے معاملات میں، ابتدائی علامات ٹھیک ٹھیک ہوسکتی ہیں، لہٰذا تشخیص میں تاخیر اور نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اس خبر میں جانیں کہ چھاتی کا کینسر عام گانٹھ کے بغیر بھی کیسے ہو سکتا ہے، کن علامات پر توجہ دینی چاہیے اور کب طبی مدد لینی چاہیے۔
چھاتی کی جلد لال، موٹی یا نارنجی کے چھلکے کی طرح ہو سکتی ہے
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ ایک خصوصی بات چیت میں، ڈاکٹر نتیش روہتگی، سینئر ڈائریکٹر میڈیکل آنکولوجی، فورٹس میموریل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ، گروگرام نے کہا کہ چھاتی کا کینسر گانٹھ کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ گانٹھ اس کی واحد علامت ہے، لیکن یہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا ہے۔ بعض صورتوں میں، چھاتی کا کینسر مختلف طریقوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، چھاتی کی جلد لال، موٹی یا نارنجی کے چھلکے کی طرح گدے دار دکھائی دے سکتی ہے۔ بعض اوقات نپل کی شکل بدل سکتی ہے یا اندر کی طرف مڑ سکتی ہے، یا مادہ غیر معمولی طور پر خارج ہو سکتا ہے۔ چھاتی یا بغل کے کسی بھی حصے میں مسلسل درد یا سوجن بھی ہو سکتی ہے۔
باقاعدہ چیک اپ اور میموگرام ضروری
ڈاکٹر نتیش روہتگی کہتے ہیں کہ ان تبدیلیوں کو بعض اوقات معمولی مسئلہ سمجھا جاتا ہے، اس لیے باقاعدہ چیک اپ اور میموگرام ضروری ہیں۔ یہ چھاتی کے کینسر کا جلد پتہ لگاسکتے ہیں، چاہے کوئی گانٹھ محسوس نہ ہو۔ ابتدائی پتہ لگانے سے علاج آسان اور کامیاب ہوجاتا ہے۔
خواتین کو ان باریک علامات پر توجہ دینی چاہیے
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (ڈبلیو ایچ او) اور ڈاکٹر نتیش روہتگی کے مطابق چھاتی کے کینسر میں مبتلا زیادہ تر افراد کینسر کے ابتدائی مراحل میں کوئی علامات محسوس نہیں کرتے، اس لیے اس کا جلد پتہ لگانا ضروری ہے۔ چھاتی کا کینسر ہمیشہ ایک واضح گانٹھ سے شروع نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے خواتین کو اپنے سینوں میں چھوٹی اور باریک تبدیلیوں پر توجہ دینی چاہیے۔
ان میں سے کچھ انتباہی علامات درج ذیل ہیں۔
- چھاتی کے سائز یا ساخت میں تبدیلی
- نپل میں درد یا غیر معمولی خارج ہونا
- چھاتی میں خارش، دھبے یا مسلسل بھاری پن
- چھاتی کے کسی حصے میں یا بازو کے نیچے سوجن
ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ یہ علامات شروع میں بے ضرر لگتی ہیں لیکن انہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ان تبدیلیوں پر توجہ دینا اور باقاعدگی سے چیک اپ کروانا کینسر کا جلد پتہ لگانے اور جلد علاج شروع کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔
غیر گانٹھ (گانٹھ کے بغیر) چھاتی کے کینسر کا زیادہ خطرہ کس کو ہے؟
غیر گانٹھ والے چھاتی کے کینسر کی صورت میں تمام خواتین کو یکساں خطرہ نہیں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کے مطابق جن خواتین میں چھاتی یا رحم کے کینسر کی خاندانی تاریخ ہے ان میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس بیماری میں مبتلا خواتین کو بھی زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ بی آر سی اے 1 یا بی آر سی اے 2 جینز میں ہونے والی تبدیلیاں بھی اس طرح کے کینسر ہونے کا خطرہ بڑھا دیتی ہیں۔
یہ لوگ زیادہ خطرے میں ہیں
- وہ لوگ جو اکثر شراب پیتے ہیں۔
- موٹاپا یا خراب طرز زندگی والی خواتین
- 50 سال سے زیادہ عمر کی خواتین، خاص طور پر رجونورتی کے بعد۔
- وہ خواتین جنہوں نے اپنی جوانی میں سینے پر ریڈی ایشن تھراپی کروائی ہے۔
- وہ خواتین جن کی چھاتی کے ٹشو گھنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے گانٹھوں کا پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔
- ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کینسر کا جلد پتہ لگانے کے لیے باقاعدہ چیک اپ اور میموگرام بہت ضروری ہے۔
آپ کو ڈاکٹر سے کب رجوع کرنا چاہیے؟
ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ جیسے ہی آپ اپنی چھاتی میں کوئی غیر معمولی تبدیلی محسوس کریں، آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ یہ دیکھنے کا انتظار نہ کریں کہ آیا یہ دور ہو جائے گا یا نہیں۔
کچھ علامات اس طرح ظاہر ہوتی ہیں
- مسلسل سوجن یا درد
- نپل میں درد یا غیر معمولی مادہ خارج ہونا
- چھاتی کے سائز یا شکل میں نمایاں تبدیلیاں ہونا
- کینسر سینٹر ڈاٹ کام کے مطابق چھاتی کی جلد سرخ، موٹی یا نارنجی چھلکے جیسی ہو جاتی ہے
کامیاب علاج کے امکانات
ڈاکٹر نتیش روہتگی صاف کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی گانٹھ محسوس نہ ہو تب بھی یہ علامات سنگین ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جلد جانا اس کی وجہ جلد تلاش کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اگر یہ کینسر ہے تو جلد پتہ لگانے سے کامیاب علاج کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔
(ڈس کلیمر: اس رپورٹ میں آپ کو دی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف عام معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ور افراد کے مشورے کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں۔ آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہیے۔ اگر آپ یہ طریقہ یا طریقہ کار اپنانا چاہتے ہیں، تو بہتر ہو گا کہ کسی مستند طبی پیشہ ور سے مشورہ کریں۔)