کیا آپ بال گرنے سے پریشان ہیں؟ آج سے اس کنگھی کو پھینک دیجئے

کنگھی کا بالوں کے گرنے سے براہ راست تعلق ہے۔ غلط کنگھی کا انتخاب اور استعمال بالوں کے گرنے میں اضافہ کر سکتا ہے۔
Published : September 6, 2025 at 9:01 PM IST
بالوں کا گرنا آج کل ایک عام مسئلہ ہے۔ بچوں سے لے کر بڑوں تک بہت سے لوگ اس سے نبرد آزما ہیں۔ اگرچہ خوراک، دھول، آلودگی، دیکھ بھال کی کمی جیسے کئی عوامل اس کے ذمہ دار ہیں لیکن روزانہ استعمال ہونے والی مصنوعات بھی بالوں کے گرنے کی بڑی وجہ بن سکتی ہیں۔
بال گرنے کی ایک بڑی وجہ ہماری کنگھی ہے۔
جی ہاں! پلاسٹک کی کنگھی سے پیدا ہونے والا سٹیٹک چارج بالوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں بالوں کا گرنا بڑھ جاتا ہے۔ بالوں کے ماہر پرتھی شرما کا کہنا ہے کہ پلاسٹک کی کنگھی کے بجائے لکڑی کی کنگھی کا استعمال بالوں کے گرنے کو کم کر سکتا ہے۔ کئی مطالعات اور ماہرین لکڑی کی کنگھی کے استعمال کے بہت سے مثبت پہلو بھی بتاتے ہیں۔ آئیے اس خبر میں پرتھی شرما سے جانتے ہیں کہ لکڑی کی کنگھی کے استعمال سے بالوں کی دیکھ بھال میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔
پلاسٹک میں جامد بجلی مادوں کے درمیان الیکٹران کی منتقلی سے پیدا ہوتی ہے۔ جب دو مختلف مادے آپس میں آتے ہیں، تو الیکٹران ایک سے دوسرے میں منتقل ہو سکتے ہیں، جس سے چارج کا عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، جب آپ اپنے بالوں میں پلاسٹک کی کنگھی چلاتے ہیں، تو الیکٹران آپ کے بالوں سے کنگھی کی طرف جاتے ہیں۔ اس عمل سے آپ کے بال مثبت طور پر چارج ہوتے ہیں اور کنگھی منفی چارج ہوتی ہے اور پلاسٹک کی کنگھی آپ کے بالوں میں جامد بجلی پیدا کرتی ہے، جو بالوں کو خشک اور الجھے ہوئے بالوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ دوسری طرف، لکڑی ایک قدرتی انسولیٹر ہے. لہذا، یہ جامد چارج پیدا نہیں کرتی. اس سے آپ کے بال ہموار اور چمکدار ہوجاتے ہیں۔ اس کے ساتھ لکڑی کی کنگھی بالوں کو ٹوٹنے سے بھی بچاتی ہے۔
خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے:
لکڑی کے کنگھی کے ہموار دانت کھوپڑی پر ہلکا دباؤ ڈالتے ہیں۔ لکڑی کی کنگھی مالش کے آلے کی طرح کام کرتی ہے۔ نتیجے کے طور پر، یہ کھوپڑی میں خون کے بہاؤ کو بہتر بناتی ہے. بہتر خون کا بہاؤ بالوں کی جڑوں تک غذائی اجزاء اور آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ یہ بالوں کی نشوونما کو فروغ دیتا ہے اور انہیں مضبوط بناتا ہے۔
قدرتی تیل کی آسانی سے تقسیم:
ہماری کھوپڑی قدرتی طور پر سیبم نامی تیل کو خارج کرتی ہے۔ یہ بالوں کو نمی فراہم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ لکڑی کی کنگھی اس تیل کو بالوں کی جڑوں سے سروں تک یکساں طور پر تقسیم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس طرح، پورے بال نمی، چمکدار اور صحت مند رہتے ہیں. اس کے برعکس، پلاسٹک کی کنگھی اس کام کو مؤثر طریقے سے کرنے کے قابل نہیں ہے۔
بالوں کے گرنے کو کم کرتا ہے اور نقصان کو روکتا ہے:
لکڑی کے کنگھے پلاسٹک کے کنگھیوں کی طرح تیز نہیں ہوتے لیکن ان کے سرے ہموار ہوتے ہیں تاکہ وہ بالوں کو کھینچ یا کاٹ نہ سکیں۔ اس سے بالوں کا ٹوٹنا کم ہو جاتا ہے۔ بال سنواتے وقت، بانس کی کنگھی بالوں پر کم دباؤ ڈالتی ہے، جس سے بالوں کا گرنا کم ہوتا ہے۔
ماحول دوست اور ہائیپو ایلرجک: لکڑی کے کنگھے ماحول دوست ہیں کیونکہ وہ قدرتی مواد سے بنتے ہیں۔ پلاسٹک کی کنگھی میں موجود کچھ کیمیکل کچھ لوگوں میں کھوپڑی میں جلن یا الرجی کا سبب بن سکتے ہیں۔ لکڑی کے کنگھے عام طور پر ہائیپو ایلرجینک ہوتے ہیں، اس لیے ڈاکٹر انہیں حساس کھوپڑی والے لوگوں کے لیے محفوظ سمجھتے ہیں۔
کیا لکڑی کی کنگھی استعمال کرنے سے بال گرنے میں کمی آتی ہے؟
جی ہاں، لکڑی کی کنگھی استعمال کرنے سے بال گرنے میں کمی آتی ہے۔ اوپر بتائی گئی وجوہات کی وجہ سے بال صحت مند رہتے ہیں۔ لکڑی کے کنگھے کھوپڑی میں خون کے بہاؤ کو بہتر بناتے ہیں، بالوں کی جڑوں کو غذائی اجزاء فراہم کرتے ہیں اور انہیں مضبوط بناتے ہیں۔ چونکہ کوئی جامد چارج نہیں ہے، بالوں کو آرام سے کنگھی کی جاتی ہے، بغیر الجھنے کے، جس سے بالوں کے ٹوٹنے اور گرنے میں کمی آتی ہے۔ قدرتی تیل بالوں کی جڑوں سے سروں تک پھیلتے ہیں، بالوں کو صحت مند اور خشک رکھتے ہیں۔ یہ بالوں کو گرنے سے بھی روکتا ہے۔
برقرار رکھنے کے لئے کس طرح؟
ہفتہ وار صفائی: کنگھی سے بالوں اور گندگی کو دور کرنے کے لیے پرانے ٹوتھ برش کا استعمال کریں۔
صفائی میں دشواری: ہلکے صابن یا شیمپو کا استعمال کرتے ہوئے تھوڑا سا گرم پانی سے دھوئے۔ تاہم کنگھی کو زیادہ دیر تک پانی میں نہ بھگویں۔
نمی سے بچاؤ: کنگھی کو دھونے کے بعد اسے کپڑے سے اچھی طرح صاف کر کے خشک جگہ پر محفوظ کر لیں۔ اگر اسے نم جگہ پر رکھا جائے تو اس میں فنگس پیدا ہو سکتی ہے اور کنگھی خراب ہو سکتی ہے۔
قدرتی تیل لگانا: کنگھی کو خشک ہونے سے بچانے کے لیے ہر چند مہینوں میں ایک بار کپڑے پر ناریل کا تیل یا زیتون کا تیل لگائیں اور کنگھی پر ہلکے سے رگڑیں۔