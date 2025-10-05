رات میں یہ علامات محسوس کریں تو ہوشیار ہوجائیں! یہ لیور ڈیمج کی علامات ہو سکتے ہیں
Liver کا کوئی بھی مسئلہ پورے جسم میں متعدد علامات کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے ان علامات کوکبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔۔۔
Published : October 5, 2025 at 1:57 PM IST
جگر (لیور) ہمارے جسم کا ایک اہم عضو ہے۔ یہ جسم سے زہریلے مادوں اور فضلہ کی مصنوعات کو فلٹر کرتا ہے۔ یہ بائل پروٹین بھی تیار کرتا ہے جو کھانے کو ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے اور خون کے سرخ خلیات بنانے میں مدد کرتا ہے۔ اس لیے اچھی صحت کے لیے اپنے جگر کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔
غیر صحت مند کھانے کی عادات اور ناقص طرز زندگی جگر کو کافی نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی خوراک اور طرز زندگی کو بہتر بنائیں۔ جگر کی بیماریاں، خاص طور پر فیٹی لیور، حالیہ برسوں میں تیزی سے بڑھ رہے ہیں، جس کی بنیادی وجہ زیادہ وزن میں اضافہ ہے، ذیابیطس، طرز زندگی کی خراب عادتیں، فاسٹ فوڈ اور بہت زیادہ شراب نوشی ہے۔ جگر میں چربی جمع ہونے، انفیکشن اور سروسس کی وجہ سے ہونے والی یہ بیماریاں خطرناک ہو سکتی ہیں۔
لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جگر کا کوئی بھی مسئلہ پورے جسم میں بے شمار علامات کا باعث بن سکتا ہے؟ اس لیے ان علامات کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ان میں سے کچھ علامات عام طور پر رات کو ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان علامات کو جلد پہچان لیں تو آپ لیور ڈیمج کو روک سکتے ہیں۔ تو آئیے اس آرٹیکل میں ان علامات کے بارے میں جانتے ہیں جو رات کے وقت ظاہر ہو سکتی ہیں جب آپ کو جگر کا مسئلہ ہو۔۔
جگر کا مسئلہ ہونے پر رات میں یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں:
1- رات کو جلد کی خارش
رات کو جلد پر خارش ہونا بھی جگر کے نقصان کی علامت ہے۔ جب جگر ٹھیک سے کام کر رہا ہوتا ہے، تو یہ صفرا کو متاثر کرتا ہے، جس سے جلد پر خارش ہوتی ہے، خاص طور پر رات کے وقت۔
2- پاؤں اور ٹخنوں میں سوجن
اگر آپ کے پاؤں اور ٹخنوں میں رات کو سوجن اور درد ہو تو آپ کو جگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔
3- متلی اور الٹی
اگر آپ رات کو متلی اور الٹی کا تجربہ کرتے ہیں، تو یہ جگر کے نقصان کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگرچہ یہ عام وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اگر آپ کو روزانہ یہ مسئلہ محسوس ہوتا ہے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
4- پیشاب کا رنگ گہرا پیلا ہو جاتا ہے
اگر جگر کا مسئلہ ہو تو جسم میں بلیروبن کی سطح بڑھ جاتی ہے جس سے پیشاب کا رنگ مزید پیلا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے پیشاب کے رنگ میں تبدیلی محسوس کرتے ہیں، خاص طور پر رات کے وقت، فوری طور پر ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔
5- کثرت سے جاگنا
اگر آپ رات کو کثرت سے جاگتے ہیں تو یہ جگر کے نقصان کی علامت ہو سکتی ہے۔ جگر کے مسائل نیند کے مسائل کا سبب بن سکتے ہیں۔ تاہم، خراب نیند کی اور بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ بار بار جاگ رہے ہیں تو آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔
ویب سائٹ MedlinePlus.gov کے مطابق، لیور ڈیمج کی کئی دوسری علامات ہیں جن کا آپ ہر وقت تجربہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ۔۔
انتہائی تھکاوٹ: آپ کو نہ صرف کام کے دوران، بلکہ اس وقت بھی جب آپ کا لیور ڈیمج ہوتا ہے، آپ کو انتہائی تھکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سرجیکل معدے کے ماہر ڈاکٹر ٹی کے لکشمی کانت کے مطابق اگر آپ کو اس قسم کی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں اور مناسب علاج کریں۔
یرقان: اگر آپ کی آنکھیں اور جلد پیلی پڑ جاتی ہے تو یہ جگر کے مسئلے کی علامت ہے۔ یرقان جگر کے مسئلے کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ لہذا، اگر آپ کو ایسی علامات نظر آئیں تو فوری طور پر ہوشیار رہنا بہتر ہے۔
بھوک نہ لگنا: ڈاکٹر ٹی لکشمی کانت کے مطابق جگر کے مسائل کی ایک اور علامت بھوک کا نہ لگنا ہے۔ اگر آپ کو کئی دنوں سے بھوک نہیں لگ رہی ہے تو بلا تاخیر مناسب مشورہ لیں۔
