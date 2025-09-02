بچوں کو کس عمر میں ڈائپر پہنانا چھوڑ دینا چاہیے؟ رقم اور صحت دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔

والدین کو بچوں کے پیشاب یا رفع حاجت کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہیں یہ فکر بھی نہیں ہے کہ ان کے بچے ان کے کپڑے خراب کر دیں گے۔ تاہم، بچوں کو بار بار ڈائپر پہنانے سے کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر ڈائپر ریش جیسے مسائل عام ہیں۔ ایک ہی وقت میں، کچھ والدین اپنے بڑے بچوں (4 سے 5 سال) کو اپنی سہولت کے لیے ڈائپر پہنا دیتے ہیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ کس عمر میں بچوں کو ڈائپر پہننے سے روکنا چاہیے؟
انڈین اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس کے مطابق، ہندوستان اور دنیا کے کئی حصوں میں، بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی بیت الخلا کی تربیت دی جاتی ہے۔ اگر بچوں کو وقت پر پیشاب کرنا سکھایا جائے تو انہیں ڈائپر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ڈائپر نہ پہننا بچوں کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ یہ انہیں فنگل انفیکشن اور پیشاب کی نالی کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے ڈائپر پر خرچ ہونے والی رقم کی بھی بچت ہوتی ہے۔
کس عمر میں بچوں کو پیشاب اور رفع حاجت کے بارے میں سکھایا جانا چاہیے؟
ڈاکٹر کشال اگروال، کے وی آر ہسپتال، کاشی پور کے شعبہ نوزائیت اور اطفال کے شعبے کے سربراہ، تجویز کرتے ہیں کہ زیادہ تر بچوں کو 18 سے 24 ماہ کی عمر کے درمیان پیشاب اور شوچ کے بارے میں سکھایا جانا چاہیے۔ اس عمر میں بچے بہتر طور پر سمجھنے لگتے ہیں۔ اس عمر میں بچے رات کو زیادہ دیر تک خشک اور دن میں گیلے رہتے ہیں۔ جب بچوں کو بیت الخلا کی تربیت دی جاتی ہے تو انہیں ڈائپر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ہر رات سونے سے پہلے بیت الخلا جانے اور صبح اٹھنے کے بعد پیشاب کرنے اور رفع حاجت کرنے کی ترغیب دیں۔
وہ غلطی جو بہت سے والدین کرتے ہیں۔
بہت سے والدین اپنے بچوں کو تین سے چار سال کی عمر تک ڈائپر پہناتے رہتے ہیں۔ بچے ایک ہی ڈائپر میں پیشاب کرتے ہیں اور شوچ کرتے ہیں۔ زیادہ دیر تک ڈائپر پہننے سے بچوں میں فنگل انفیکشن اور پیشاب کی نالی کے انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ہدایات کے مطابق والدین کے لیے اس کے کچھ فائدے ہو سکتے ہیں لیکن یہ بچے کی صحت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کو بتاتے چلیں کہ تین سال کی عمر تک ڈائپر پہننا مکمل طور پر بند کر دینا چاہیے۔
آپ کو کس عمر میں ڈائیپر کا استعمال بند کر دینا چاہیے؟
ماہر اطفال ڈاکٹر کماریس داس گپتا نے کہا کہ بچوں کو شروع سے ہی بیت الخلا کی تربیت دینا بہتر ہے۔ جب ضروری ہو صرف ڈائپر پہنیں۔ جب بچہ ڈیڑھ سے دو سال کا ہو جائے تو اسے ڈائپر پہننا بند کر دیں۔ یہ اس کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔
ڈائیپر کی صورت میں والدین کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟
ماہرین صرف نوزائیدہ بچوں کو ڈائپر پہنانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نوزائیدہ بچے کثرت سے پیشاب کرتے ہیں اور شوچ کرتے ہیں۔ اگر ڈائپر میں پاخانہ ہو تو فوراً ڈائپر تبدیل کریں۔ روئی کو گیلا کریں اور اسے آگے سے پیچھے تک اچھی طرح صاف کریں۔
بچوں کو 24 گھنٹے تک ڈائپر پہننے پر مجبور نہ کریں۔
بچوں کو پیشاب کرنے اور رفع حاجت کرنے کی عادت سکھائیں۔ اگر وہ غلطی سے پیشاب کرتے ہیں یا پاخانہ کرتے ہیں تو غصہ نہ کریں۔ انہیں سکھائیں کہ یہ کہاں کرنا ہے۔
حفظان صحت پر توجہ دیں لیکن ڈائپر پر زیادہ انحصار نہ کریں۔
اچھے ڈائپر خریدنا بھی بہت ضروری ہے۔ ڈایپر جو رساو کو روکتے ہیں بچوں کے لیے اچھے ہیں۔
(ڈسکلیمر: اس ویب سائٹ پر آپ کو فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات، طبی مشورے صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشوروں کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں، لیکن بہتر ہو گا کہ آپ ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)