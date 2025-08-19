حیدرآباد: گردے ہمارے جسم کے اہم ترین اعضاء ہیں۔ وہ جسم سے فضلہ کو ہٹانے، سیالوں کو کنٹرول کرنے اور ضروری معدنیات کو متوازن کرنے جیسے اہم کام انجام دیتے ہیں۔ تاہم، ہم اکثر اُن ابتدائی علامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو گردوں پر دباؤ ہونے پر ظاہر ہوتی ہیں۔ ایسے میں ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ یہ لاپرواہی مستقبل میں صحت کے سنگین مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔
ڈاکٹر نے کہا کہ ان ابتدائی علامات کو پہچان کر طویل مدتی نقصان کو روکا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، آپ یہ بھی یقین کر سکتے ہیں کہ آپ کے گردے کس حالت میں ہیں۔ انہوں نے گردوں پر دباؤ کی 7 ابتدائی علامات کے بارے میں بتایا۔
یہ ہیں گردوں پر دباؤ کی ابتدائی علامات
پیشاب کی عادات میں تبدیلی
پیشاب معمول سے کم یا زیادہ آنا، جھاگ دار پیشاب، یا پیشاب کرنے میں دشواری محسوس کرنا گردے کے مسائل کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر یہ تبدیلیاں برقرار رہیں تو آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا کوئی سنگین مسئلہ تو نہیں ہے۔
تھکاوٹ اور کمزوری
گردے erythropoietin (EPO) نامی ہارمون پیدا کرتے ہیں، جو خون کے سرخ خلیات کی تشکیل میں مدد کرتا ہے۔ یہ ہارمون بون میرو کو خون کے سرخ خلیات بنانے کے لیے متحرک کرتا ہے، جو جسم میں آکسیجن لے جانے کے لیے ضروری ہیں۔ جب گردے صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ خون کے سرخ خلیے کم پیدا کرتے ہیں۔ یہ خون کی کمی، مسلسل تھکاوٹ اور سستی کا باعث بن سکتا ہے۔
ٹانگوں، بازوؤں اور پیروں میں سوجن
جب گردوں پر دباؤ پڑتا ہے تو جسم میں سیال جمع ہوجاتا ہے۔ یہ ٹانگوں، بازوؤں اور پیروں میں سوجن کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ حالت اس وقت ہوتی ہے جب گردے سیال اور نمک کے توازن کو برقرار رکھنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں۔
آنکھوں کے گرد سوجن
پیشاب میں پروٹین کی کمی گردے کے نقصان کی علامت ہے۔ اگر آپ اکثر آنکھوں کے گرد سوجن محسوس کرتے ہیں تو یہ پروٹین کی کمی کی علامت ہوسکتی ہے۔ اگر یہ علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر طبی معائنہ کرانا ضروری ہے۔
سانس لینے میں دشواری
اگر گردے دباؤ کا شکار ہیں اور پھیپھڑوں میں سیال جمع ہوگیا ہے یا آپ خون کی کمی کا شکار ہیں تو آرام کرتے ہوئے بھی آپ کو سانس لینے میں دشواری ہوسکتی ہے۔
خشک اور خارش والی جلد
صحت مند گردے خون سے فضلہ کو فلٹر کرتے ہیں اور معدنی سطح کو منظم کرتے ہیں۔ جب وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو فضلہ کی مصنوعات خشک، خارش اور جلن والی جلد کا سبب بن سکتی ہیں۔
کمر درد
کمر یا پہلو میں درد، خاص طور پر اگر یہ بار بار ہوتا ہے، اس کا تعلق گردے کے انفیکشن، پتھری یا دیگر مسائل سے ہو سکتا ہے جو گردوں پر زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں۔
گردوں پر دباؤ بڑھنے سے آنکھیں سوجی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پیریوربیٹل ایڈیما کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں آنکھوں کے ارد گرد کی جلد پھول جاتی ہے۔
ڈاکٹر سے ضرور ملنا چاہیے
آپ کے گردے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے خاموشی سے اور مسلسل کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی علامت نظر آتی ہے تو جلد از جلد ماہر امراض چشم سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ بروقت طبی مدد حاصل کرنا پیچیدگیوں کو بڑھنے سے روک سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، یہ گردے کے کام کی حفاظت کر سکتا ہے۔