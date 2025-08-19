کیا آپ ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں؟ پھر صبح خالی پیٹ ان علاج کو آزمائیں

جسمانی سرگرمی اور ورزش نہ کرنا یا کم کرنا صحت کے بہت سے مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ ان دنوں ملک اور دنیا میں بلڈ پریشر اور ذیابیطس جیسے موذی امراض میں مبتلا افراد کی تعداد میں روز بہ روز اضافہ ہو رہا ہے۔ ان پر قابو پانے کے لیے عالمی سطح پر کوششیں کی جا رہی ہیں جیسے ادویات اور طبی ٹیسٹ۔ لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ لوگ اپنے برے طرز زندگی اور صبح کی عادات میں کچھ تبدیلیاں لا کر بھی ان مسائل کو کم کر سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صبح کے وقت کچھ عادات پر عمل کر کے دن بھر بلڈ شوگر، بلڈ پریشر اور دل کی صحت کو بہتر طور پر برقرار رکھا جا سکتا ہے۔
ماہرین کے مطابق صبح خالی پیٹ کی جانے والی چند آسان عادات خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے، خون کی روانی کو بہتر بنانے اور دل کی صحت کو صحت مند رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ یہ عادات نہ صرف بیماریوں پر قابو پانے میں مدد کرتی ہیں بلکہ آپ کو دن بھر توانائی بخش اور اچھا محسوس کرواتی ہیں۔ آئیے جانتے ہیں یہ عادات کیا ہیں...
صبح کی ان عادات کو اپنے معمولات میں شامل کریں
غذائیت سے بھرپور کھانا کھانے اور صبح کے وقت کافی پانی پینا میٹابولزم کو تیز کرتا ہے۔ وہ قدرتی طور پر جسم سے زہریلے مادوں کو باہر نکالنے میں مدد کرتے ہیں۔ ڈاکٹروں کا مشورہ ہے کہ ان عادات کو اپنانے کے ساتھ کونسلنگ اور صحت کے باقاعدہ ٹیسٹ کرنے سے طویل مدتی صحت بہتر ہو سکتی ہے۔
مراقبہ: صبح کا مراقبہ یا گہری سانس لینے کی مشقیں تناؤ کے ہارمونز کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں جو بلڈ پریشر کو بڑھاتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اعصابی نظام کو پرسکون کرتا ہے، قلبی افعال کو بہتر بناتا ہے اور انسولین کی حساسیت کو بڑھاتا ہے۔
چینی اور پیکڈ فوڈز سے پرہیز کریں: ناشتے میں زیادہ چینی اور پیکڈ فوڈز سے پرہیز کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے کیونکہ یہ بلڈ شوگر کی سطح کو بڑھاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ غذائیں انسولین کی مزاحمت کو بڑھاتی ہیں۔ بہت سے مطالعات سے معلوم ہوا ہے کہ اس وقت غذائیت سے بھرپور غذا کے ساتھ متوازن ناشتہ کرنے سے توانائی کی سطح مستحکم رہتی ہے اور دل کی صحت میں مدد ملتی ہے۔
صبح کی سیر یا ہلکی ورزش: جسمانی سرگرمیاں جیسے صبح کی سیر یا ہلکی ورزش خون کے بہاؤ کو بہتر کرتی ہے اور گلوکوز میٹابولزم کو بڑھاتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر اور ذیابیطس کے مریضوں کے لیے صبح کی ورزش کی سفارش کی جاتی ہے۔ این سی بی آئی کے جریدے میں شائع ہونے والی ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ باقاعدگی سے ورزش کرنے سے ٹرائیگلیسرائڈز، بلڈ پریشر اور انسولین کے خلاف مزاحمت کم ہوتی ہے۔
لیموں کے رس کے ساتھ گرم پانی: صبح خالی پیٹ نیم گرم پانی میں لیموں کا رس ملا کر پینے سے جسم سے زہریلے مادے باہر نکل جاتے ہیں۔ لیموں میں موجود وٹامن سی بلڈ پریشر کو کم کرنے اور بلڈ شوگر کی سطح کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عادت میٹابولزم کو تیز کرتی ہے اور مجموعی صحت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ این سی بی آئی جریدے میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ لیموں کے رس میں پائے جانے والے فلیوونائڈز بلڈ پریشر کو کم کرسکتے ہیں۔
بھگوئے ہوئے بادام: صبح خالی پیٹ بادام کو رات بھر بھگو کر کھانے سے میگنیشیم سمیت بہت سے ضروری غذائی اجزا ملتے ہیں جو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی ایک تحقیق کے مطابق ان میں موجود اچھی چکنائی اور فائبر بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں۔
آملہ کا جوس: آملہ کا جوس وٹامن سی اور اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات سے بھرپور ہوتا ہے اور اسے خالی پیٹ پینے سے بلڈ شوگر کی سطح کم ہوتی ہے۔ یہ انسولین کی حساسیت کو بھی بہتر بناتا ہے، اور آملہ کی سوزش کی خصوصیات بھی دل کی صحت کے لیے اچھی ہیں۔
دار چینی کا پانی: اس پانی کو خالی پیٹ پینے سے انسولین کے کام کو بہتر بنانے اور بلڈ شوگر کی سطح کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی سوزش کی خصوصیات مجموعی صحت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔