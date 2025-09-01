حیدرآباد، تلنگانہ: ہم سب کو بچپن سے سکھایا اور بتایا جاتا ہے کہ انسان کے جسم میں ایک دل ہوتا ہے لیکن اگر کوئی آپ کو کہے کہ انسانی جسم میں دو دل ہوتے ہیں تو کیا آپ اس پر یقین کر پائیں گے؟ آئیے آج کی اس خبر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ انسانی جسم میں دوسرا دل کسے کہتے ہیں اور اسے ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟
سائنس ڈائریکٹ کے مطابق ہمارے جسم میں موجود بچھڑے کے پٹھوں کو دوسرا دل کہا جاتا ہے جو ٹانگوں کے نچلے حصے میں ہوتے ہیں۔ یہ gastrocnemius اور soleus عضلات سے مل کر بنتے ہیں۔ ان کا بنیادی کام ٹانگوں سے خون کو واپس دل تک پہنچانا ہے۔ ان مسلز کو صحت مند رکھنا بہت ضروری ہے۔
ڈی آکسیجن شدہ خون کو پمپ کرتے ہیں پٹھے
جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے، بچھڑے کے پٹھے جسم کے دوسرے دل کی طرح کام کرتے ہیں اور کشش ثقل کے خلاف رگوں (رگوں) کے ذریعے ڈی آکسیجن شدہ خون کو دل میں واپس پمپ کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ جب آپ چلتے ہیں یا ورزش کرتے ہیں تو بچھڑے کے پٹھے سکڑ جاتے ہیں، ٹانگوں کی گہری رگوں پر دباؤ کم کرتے ہیں اور خون کو دل کی طرف پمپ کرتے ہیں۔ یہ عمل رگوں میں خون کو جمع ہونے سے روکتا ہے اور دل پر بوجھ کم کرتا ہے۔ اس لیے انہیں مضبوط اور صحت مند رکھنا ضروری ہے۔
دائمی ہارٹ فیلیور کی تحقیق
نومبر 2014 میں جرنل آف بائیو مکینکس میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں پتا چلا کہ دائمی ہارٹ فیلیور میں مبتلا مردوں اور عورتوں کے بچھڑے کے پٹھے مکمل طور پر فعال دل والے صحت مند لوگوں کے مقابلے میں چھوٹے ہوتے ہیں۔ لہٰذا، اگر آپ اپنے بچھڑے کے پٹھوں کو مضبوط اور اچھی طرح سے پرورش پا سکتے ہیں، تو آپ اپنے تھکے ہوئے اعضاء سے وینس کی واپسی کو بہتر بنا کر اپنے دل کی مدد کر سکتے ہیں۔
جہاں خون کی گردش انتہائی اہم ہو جاتی ہے
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سائنسی مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ بچھڑے کے مضبوط پٹھے وینس کی واپسی کو بہتر بناتے ہیں، خون کے جمنے کو روکتے ہیں، اور دائمی وینس کی کمی (CVI) اور ڈیپ وین تھرومبوسس (DVT) کے خطرے کو کم کرتے ہیں۔ بچھڑے کی طاقت کو برقرار رکھنا نہ صرف چلنے پھرنے یا دوڑنے کے لیے ضروری ہے، بلکہ مجموعی قوت برداشت اور لمبی عمر کو برقرار رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کا طرز زندگی سست ہے، طویل عرصے تک حرکت نہیں کرتے یا چوٹ اور سرجری سے صحت یاب ہو رہے ہیں، جہاں خون کی گردش انتہائی اہم ہو جاتی ہے۔
آپ ان مشقوں سے اپنے بچھڑے کے پٹھوں کو صحت مند رکھ سکتے ہیں۔
- چہل قدمی بہترین مشقوں میں سے ایک ہے
- ایڑی اٹھانا
- پھیپھڑے
- انگلیوں پر چلنا
- پاؤں پمپنگ
بچھڑے کے پٹھوں کو کھینچنا (مسلز اسٹریچنگ)
بچھڑے کے پٹھوں کو کھینچنا بھی ضروری ہے۔ ایسا کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ زمین پر بیٹھیں اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کو ایکسرسائز بینڈ یا تولیے سے اپنی طرف کھینچیں۔
(ڈسکلیمر: یہاں دی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور ہدایات صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور ڈاکٹروں اور ماہرین صحت کے مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ تاہم، ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)