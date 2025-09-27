اگربتی کا دھواں سگریٹ کے دھوئیں سے زیادہ خطرناک، ڈاکٹر نے کہا کہ آج سے اسے جلانا چھوڑدیں
زیادہ تر گھروں میں رسومات کے دوران اگربتی جلائی جاتی ہے۔تاہم اگربتی سے نکلنے والا دھواں صحت کے بہت سےمسائل کا سبب بن سکتا ہے۔
Published : September 27, 2025 at 2:08 PM IST
دنیا کے بہت سے حصوں، خاص طور پر ہندوستان، جاپان اور چین میں، عبادت کے دوران بخور جلانا ایک روایت ہے جو ماحول کو پاکیزہ اور خوشبو بخشتی ہے۔ یہ خدا سے عقیدت ظاہر کرنے، مثبت توانائی کو بڑھانے، منفی توانائی سے بچنے، اور مراقبہ اور ارتکاز میں مدد کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہندوستانی عبادت اگربتی کے بغیر ادھوری ہے۔ تاہم، نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق یہ وضاحت کی گئی ہے کہ اگربتی کا دھواں صحت کے مسائل جیسے آنکھ، ناک، کان، گلے، جلد، سانس کے مسائل، دل اور خون کی شریانوں کے مسائل، اعصابی امراض اور کینسر کا سبب بن سکتا ہے۔
ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی 65 سالہ خاتون خانہ 30 سال سے زائد عرصے تک اگربتیوں کے روزانہ استعمال کی وجہ سے زیادہ دھوئیں کی زد میں رہتی ہے تو اسے چکر آنا، تھکاوٹ، شدید کمزوری، نچلے پیروں میں سوجن، اعضاء میں درد اور کام کے دوران سانس کی تکلیف جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مسلسل سانس لینے کے سگریٹ پینے سے زیادہ سنگین اثرات ہوتے ہیں۔ اس میں کون سے کیمیکل ہیں؟ آئیے معلوم کرتے ہیں...
دمہ، تپ دق، نیند کی کمی، اور COPD میں ماہر پلمونولوجسٹ ڈاکٹر سونیا گوئل نے اپنے انسٹاگرام پر اگربتی کے دھوئیں میں روزانہ سانس لینے کے مضر اثرات پر تبادلہ خیال کیا۔ 3 اگست کو انسٹاگرام پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں، انہوں نے اگربتی کے دھوئیں سے منسلک مختلف خطرات کی وضاحت کی۔
دھوئیں کی وجہ سے مسائل
جب آپ دھوئے سے آلود ماحول میں سانس لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی آنکھیں جلنے لگتی ہیں۔ آپ کی ناک اور گلا بھی جلنے لگتا ہے۔
الرجی والے کچھ لوگوں کو سانس لینے میں دشواری اور ہڈیوں کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔
سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔
کچھ لوگوں کو شدید کھانسی ہوتی ہے۔
بخور کی ڈنڈی میں کیمیکل:
بخور کی چھڑیاں 2.5 پی ایم ذرات، کاربن مونو آکسائیڈ اور نقصان دہ گیسیں خارج کرتی ہیں۔ یہ ذرات آپ کے گھر کی ہوا کو آلودہ کرتے ہیں۔ ان ذرات کو زیادہ مقدار میں سانس لینے سے صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگربتی جلانے میں سانس لینے کا اثر آلودگی میں سانس لینے کے برابر ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بخور کا دھواں غیر فعال تمباکو نوشی جیسا ہی اثر رکھتا ہے۔
کون متاثر ہوگا؟ بخور کا دھواں بچوں سے لے کر بوڑھوں تک بہت سے لوگوں پر منفی اثر ڈالتا ہے۔ اگربتی جلانے سے سانس لینے میں دشواری، کھانسی اور الرجی ہو سکتی ہے۔ لہذا، گھر میں بہت زیادہ اگربتیوں کو جلانے سے گریز کرنا بہتر ہے۔
اگربتی کے دھوئیں سے پیدا ہونے والے مسائل:
اگربتیوں کو جلانے اور ان کی خوشبو کو بند کمرے میں روزانہ سانس لینے سے برونکائٹس، دمہ اور سی او پی ڈی جیسی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ اگر ضرورت سے زیادہ دھواں ہو جائے، تو یہ پھیپھڑوں کے کینسر کا سبب بھی بن سکتا ہے۔
ان میں موجود کیمیکل سنگین نقصان کا باعث بن سکتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا احساس کیے بغیر۔ کینسر اور دیگر بیماریوں سے بچنے کے لیے ہم سگریٹ نوشی اور تمباکو سے پرہیز کرتے ہیں۔ تاہم، یاد رکھیں کہ یہ مسائل اگربتی کے ذریعے بھی ہم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔
کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں؟
اگر آپ عبادت کے دوران اگربتی جلانے کا انتخاب کرتے ہیں تو انہیں وقفے وقفے سے جلائیں۔ نیز، یقینی بنائیں کہ کھڑکیاں کھلی ہیں۔ گھر سے دھواں باہر نکالنے کے لیے پنکھا چلاتے رہیں۔ خوشگوار خوشبو اور روحانی تجربے کے لیے، تیل پھیلانے والے اور کیمیکل سے پاک بخور کا استعمال کرنا بہتر ہے۔ قدرتی بخور جلانا بھی افضل ہے۔
(ڈسکلیمر: اس ویب سائٹ پر آپ کو فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور طبی مشورے صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشوروں کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں، لیکن بہتر ہو گا کہ آپ ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)