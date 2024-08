ETV Bharat / health

سونے سے پہلے دودھ پینے کے حیرت انگیز فائدے، بس یہ چھوٹا سا کام کریں - Ghee mixed milk benefits

Published : Aug 27, 2024, 7:28 AM IST

By ETV Bharat Urdu Team

وٹامن ای - 0.3 ملی گرام

وٹامن کے k- 1.3 مائکروگرام

جوڑوں کے درد کو کم کرتا ہے: آیورویدک ماہرین کا کہنا ہے کہ جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد روزانہ سونے سے پہلے نیم گرم دودھ میں گھی ملا کر پینے سے آرام مل سکتا ہے۔ گھی اینٹی سوزش مرکبات جیسے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ (Omega-3 fatty acids) (CLA) سے بھرپور ہوتا ہے۔ وہ سوجن اور جوڑوں کے درد کو کم کرتے ہیں۔ جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد بھی دودھ میں گھی ملا کر پینے سے فائدہ ہو سکتا ہے۔

جلد کو چمکدار بناتا ہے: گھی میں حل پذیر وٹامن اے، ڈی، ای اور کے پائے جاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ہمیں صحت مند رکھتے ہیں اور جلد کو چمکدار بناتے ہیں۔ روزانہ گرم دودھ میں ایک چمچ گھی ملا کر پینے سے آپ کی جلد نکھر جائے گی۔

مزید پڑھیں: اگر دودھ پسند نہیں تو ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے ان چیزوں کو خوراک میں شامل کریں - what to eat for calcium

بہتر نیند کے لیے: گھی اور دودھ دونوں میں امینو ایسڈ ٹرپٹوفن ہوتا ہے۔ یہ اچھی نیند فراہم کرتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بے خوابی کے شکار افراد سونے سے پہلے نیم گرم دودھ میں گھی ملا کر پینے سے سکون محسوس کرتے ہیں اور اچھی نیند بھی آتی ہیں۔

ڈس کلیمر: یہاں دی گئی معلومات اور تجاویز صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ بہتر ہو گا کہ آپ ان پر عمل کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ لیں۔