بادام نہ صرف آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں بلکہ آپ کی جلد اور بالوں کے لیے بھی فائدہ مند ہیں، تفصیل سے جانیں
بادام کا تیل جلد کو نمی بخشتا ہے، سوزش کو کم کرتا ہے، بڑھاپے کو روکتا ہے اور بالوں کو مضبوط اور نرم بناتا ہے...
Published : September 10, 2025 at 12:01 PM IST
حیدرآباد: ہم سب جانتے ہیں کہ بادام صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف بادام ہی نہیں، بادام کے تیل میں بھی بہت سی شاندار خصوصیات ہیں، جو جلد اور خوبصورتی کے لیے فائدہ مند سمجھی جاتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس میں موجود غذائی اجزاء اور وٹامن جلد سے متعلق مسائل کو دور کرنے میں کارآمد ہیں۔ آئیے جانتے ہیں بادام کے تیل کے فوائد...
بادام کے تیل میں وٹامن اے، ڈی، ای اور کے کے ساتھ ساتھ میگنیشیم، زنک اور اومیگا تھری فیٹی ایسڈز جیسے بہت سے غذائی اجزاء ہوتے ہیں، جو جلد کی پرورش کرتے ہیں، بالوں کو صحت مند بناتے ہیں اور جسم کی اندرونی صحت کو فروغ دیتے ہیں۔ یہ جلد کو نمی بخشتا ہے، سوزش کو کم کرتا ہے، عمر بڑھنے کی علامات سے لڑتا ہے اور بالوں کو مضبوط اور نرم بناتا ہے۔
بالوں کو مضبوط اور نرم بناتا ہے
آج کل ماحولیاتی آلودگی، گرد و غبار اور مٹی کی وجہ سے بالوں کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ خشکی اور دو موہے ہونے جیسے مسائل بہت سے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ ایسی حالت میں بادام، ارنڈ اور زیتون کا تیل برابر مقدار میں لے کر اس مکسچر سے مالش کرنے سے ان مسائل سے نجات مل سکتی ہے۔ ماہرین کے مشورے کے مطابق ہفتے میں کم از کم دو بار ایسا کرنے سے بال صحت مند اور گھنے ہو جائیں گے۔ یہ بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ نہانے سے پہلے بادام کے تیل سے جسم کی اچھی طرح مساج کریں، تاکہ اس میں موجود غذائی اجزاء جلد کو نمی فراہم کریں۔
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی ایک تحقیق کے مطابق بادام کا تیل مونو سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز سے بھرپور ہوتا ہے جو بالوں کو UV شعاعوں سے بچاتا ہے۔ یہ کٹیکل سیلز کے درمیان خلا کو بھر کر بالوں کی لچک کو بھی بڑھاتا ہے۔
سیاہ حلقے: پانی کم پینا اور کافی نیند نہ لینا آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقوں کا سبب بن سکتا ہے۔ اس مسئلے میں مبتلا افراد کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے بادام کے تیل کے چند قطرے آنکھوں کے نیچے لگائیں اور تھوڑی دیر تک ہلکے سے مساج کریں۔ ایسا کرنے سے آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے کم ہو جاتے ہیں۔
اینٹی ایجنگ: کچھ لوگوں کو کم عمری میں ہی چہرے پر جھریاں اور لکیریں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بادام کا تیل ایسے لوگوں کے لیے اچھا ہے۔ اس میں موجود غذائی اجزا اینٹی ایجنگ فیکٹرز کا کام کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسے باقاعدگی سے جلد پر لگانے سے عمر بڑھنے کے آثار کم ہو جاتے ہیں۔
یوروپ پی ایم سی کی ایک تحقیق سے پتا چلا ہے کہ بادام کے تیل میں جلد کو نرم کرنے اور سکلیروسنٹ کی خصوصیات ہوتی ہیں، جو جلد کو نرم اور جلد کی رنگت کو بہتر بناتی ہیں۔ تحقیق میں یہ بھی پتہ چلا کہ بادام کا تیل خشک جلد کے مسائل جیسے چنبل اور ایکزیما کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تحقیق میں یہ بھی کہا گیا کہ بادام کا تیل سرجری کے بعد کے نشانات کو کم کرتا ہے۔