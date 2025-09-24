پاکستانی ڈیٹنگ شو' لازوال عشق' پر ہنگامہ کیوں برپا ہے؟ اس پروگرام میں ایسا کیا ہے کہ عوام میں ہے ناراضگی
یہ ایک رئیلٹی شو ہے جہاں پاکستانی مرد اور خواتین سچے عشق کو تلاش کریںگے۔ پاکستانی عوام اسے انتہائی بہیودہ پراجیکٹ قرار دے رہے ہیں۔
اسلام آباد: پاکستان میں برطانوی رئیلٹی شو "لو آئی لینڈ" پر مبنی ایک ڈیٹنگ شو شروع ہونے جا رہا ہے، جس میں شو کے شرکا پاکستانی مرد و خواتین ہیں۔ اس پروگرام نے مسلم اکثریتی ملک میں غصے کو جنم دیا ہے۔ حالانکہ ابھی تک اس پروگرام کی کوئی قسط نشر نہیں کی گئی ہیں، اور سیریز صرف یوٹیوب پر قابل رسائی ہے۔
ملک کے براڈکاسٹنگ ریگولیٹر نے ہفتے کے روز کہا کہ وہ عوامی شکایات پر کارروائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس اسٹریمنگ پلیٹ فارم پر کوئی اختیار نہیں ہے۔
یہ رئیلٹی شو بین الاقوامی فرنچائز سے مشابہت رکھتا ہے، اس میں چار پاکستانی مرد اور خواتین کو ایک لگژری ولا میں اکٹھا رکھا گیا ہے جہاں ان کی ہر بات چیت کو فلمایا جاتا ہے۔ پاکستان میں، غیر ازدواجی تعلقات غیر قانونی ہیں، اور ڈیٹنگ کے بارے میں مذہبی پابندیاں ہیں۔
پروگرام کے ٹریلر میں میزبان عائشہ عمر خود بتا رہی ہیں کہ ’سچے عشق کی تلاش کرتے یہ لوگ اپنا سارا وقت اس شاندار ولا میں گزاریں گے، جہاں ہر لمحہ کو کیمرہ ریکارڈ کرے گا۔
پچھلے ہفتے، عائشہ عمر نے ولا میں مقابلہ کرنے والوں کا خیرمقدم کرنے سے پہلے باسپورس کے ساتھ اپنی سیر کا ایک ٹیزر شیئر کیا۔ لیکن پرومو کو فوری طور پر آن لائن تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔
مخالفین نے اس فارمیٹ کو "غیر اسلامی" کا لیبل لگایا اور اس پر مغربی ثقافت کی نقل کرنے کا الزام لگایا۔
اردو زبان کے شو کے بارے میں عوامی شکایات کے سیلاب نے پاکستانی ریگولیٹرز کو یہ کہتے ہوئے وضاحت جاری کرنے پر مجبور کیا کہ وہ کچھ کرنے سے قاصر ہیں۔
پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے ترجمان محمد طاہر نے ہفتے کے روز کہا کہ یہ پروگرام نہ تو مین اسٹریم میڈیا پر نشر کیا جا رہا ہے اور نہ ہی اتھارٹی کی طرف سے لائسنس یافتہ کسی ٹیلی ویژن چینل پر نشر کیا جاے گا۔
طاہر نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا، "یہ ہمارے دائرہ کار میں نہیں آتا ہے۔ "ہم یوٹیوب کو ریگولیٹ نہیں کرتے ہیں، اور یہ مواد کسی ٹیلی ویژن چینل کا نہیں ہے۔ عام لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یوٹیوب ہمارے ریگولیٹری دائرہ کار سے باہر ہے۔"
میزبان عائشہ عمر نے گزشتہ ہفتے پاکستان میں قائم فیشن ٹائمز میگزین کو بتایا کہ یہ منصوبہ "پاکستانی اور اردو بولنے والے ناظرین کے لیے اپنی نوعیت کا پہلا ہے۔"
انھوں نے کہا کہ اس شو میں "محبت، بندھن اور مقابلہ" پیش کیا جائے گا، جس میں سامعین "ہر چنگاری، ہر لڑائی، اور ہر دلی تعلق" کو دیکھیں گے۔ 100 اقساط کے دوران، آٹھ مدمقابل چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہیں اور اتحاد بناتے ہیں جب تک کہ ایک جوڑا فاتح کے طور پر سامنے نہیں آتا۔
شو کا یہ فارمیٹ جانا پہچانا ہے اور اس طرز پر کئی ملکوں میں ایسے ہی شو بنائے گئے ہیں، جو مسلم اکثریتی ملک پاکستان میں بھی مقبول رہے ہیں۔
اس سے پہلے ترکی میں اس رئیلٹی شو کو ’عشق ادوسی‘ کے نام سے تیار کیا گیا تھا۔ اب ’لازوال عشق‘ اسی طرز پر دنیا بھر میں اردو سمجھنے والے ناظرین کے لیے بنایا گیا ہے۔
شو سے کوئی بھی فوری طور پر تبصرہ کے لیے دستیاب نہیں تھا۔ لازوال عشق 29 ستمبر کو یوٹیوب پر ڈیبیو کرنے والی ہے۔
