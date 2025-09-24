ETV Bharat / entertainment

اے آر رحمان کو راحت: ویرا راجہ ویرا میوزک کے کاپی رائٹ کی خلاف ورزی کیس میں سنگل بنچ کا حکم کالعدم

درخواست میں کہا گیا کہ ان کے والد ناصر فیاض الدین ڈگر اور چچا ظہیرالدین ڈگر کی موسیقی پر کاپی رائٹ ان کے پاس ہے۔

Veera raja Veera music copyright case music composer a r rahman gets relief by delhi high court Urdu News
دہلی ہائی کورٹ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 24, 2025 at 5:22 PM IST

3 Min Read
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ کی ایک ڈویژن بنچ نے معروف موسیقار اے آر رحمان کو راحت دی ہے۔ جسٹس سی ہری شنکر کی سربراہی والی بنچ نے اے آر رحمان اور پروڈکشن کمپنی مدراس ٹاکیز پر 2023 کی فلم "پونیانسیلوان 2" کے گانے "ویرا راجہ ویرا" کے میوزک کی کاپی رائٹ کی خلاف ورزی پر 2₹ کروڑ کا عبوری جرمانہ عائد کرنے والے سنگل بنچ کے حکم کو مسترد کر دیا ہے۔

25 اپریل کو ہائی کورٹ کے سنگل بنچ نے اے آر رحمان اور پروڈکشن کمپنی مدراس ٹاکیز پر فلم "پونیانسیلوان 2" کے گانے "ویرا راجہ ویرا" کے میوزک کی کاپی رائٹ کی خلاف ورزی پر 2 کروڑ روپے کا عبوری جرمانہ عائد کیا تھا۔ یہ حکم جسٹس پرتیبھا سنگھ کی سربراہی میں سنگل بنچ نے جاری کیا۔

'گیت کو آن لائن ورژن میں کریڈٹ کیا گیا تھا'

سنگل بنچ نے کہا کہ گیت ویرا راجہ ویرا کی راگ اور تال نہ صرف شیو ستوتی گانے سے مشابہت رکھتا تھا بلکہ کچھ ترمیمات کے ساتھ شیو ستوتی بھی دکھائی دیتا تھا۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ اے آر رحمان اور مدراس ٹاکیز نے ابتدائی طور پر اس گانے کے لیے ڈگر برادران کو کریڈٹ نہیں دیا تھا، لیکن بعد میں فلم کے آن لائن ورژن میں اس کا کریڈٹ دیا۔

درخواست کس نے دائر کی

سنگل بنچ کے سامنے پٹیشن دھروپد موسیقار استاد واصف الدین ڈگر نے دائر کی تھی۔ ڈگر نے فلم پونیانسیلوان 2 میں اے آر رحمان کی موسیقی کو بغیر کریڈٹ کے استعمال کرکے کاپی رائٹ کی خلاف ورزی کا الزام لگایا۔ پٹیشن میں ویرا راجہ ویرا گانے کے کاپی رائٹ کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا ہے۔

کیا ہے پورا معاملہ

سنگل بنچ کے سامنے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ ان کے والد ناصر فیاض الدین ڈگر اور چچا ظہیر الدین ڈگر کی موسیقی کے کاپی رائٹ ان کے پاس ہیں۔ گانے کے اس انداز کو ڈگر وانی کہا جاتا ہے اور یہ دھروپد گانے کی بنیاد بناتا ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ درخواست گزار کے والد کے ابتدائی گانوں میں سے ایک شیوا ستوتی تھا، جسے 1970 کی دہائی میں گایا گیا تھا۔

