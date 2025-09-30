ETV Bharat / entertainment

'تاج اسٹوری' کے نئے پوسٹر پر تنازعہ: کیا تاج محل کے اندر شیو مندر ہے؟ پریش راول کا رد عمل آ گیا

'دی تاج اسٹوری' کے نئے موشن پوسٹر کے تنازع کے بعد بالی ووڈ اداکار پریش راول اور میکرز نے بیان جاری کیا ہے۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 30, 2025 at 5:20 PM IST

حیدرآباد: تجربہ کار بالی ووڈ اداکار پریش راول نے حال ہی میں اپنی آنے والی فلم "دی تاج اسٹوری" کا ایک شاندار پوسٹر جاری کیا۔ تشار امریش گوئل کی تحریر اور ہدایت کاری میں بننے والی یہ فلم اب اپنے تازہ ترین پوسٹر کے ساتھ سرخیوں میں ہے۔

فلم کا تازہ ترین پوسٹر، جس میں پریش راول، ذاکر حسین، امروتا خانولکر، سنیہا واگھ، اور نمت داس شامل ہیں، نے تنازعہ کو جنم دیا ہے۔ بڑھتے ہوئے تنازعہ کے درمیان ’دی تاج اسٹوری‘ کے بنانے والوں اور مرکزی اداکار پریش راول نے ایک بیان جاری کیا ہے۔

29 ستمبر کی رات پریش راول نے اپنے X (سابقہ ​​ٹویٹر) ہینڈل پر "دی تاج اسٹوری" کے بنانے والوں کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان شیئر کیا۔ بیان میں ایک دستبرداری بھی شامل تھی، جس میں کہا گیا تھا، "اعلان: 'تاج اسٹوری' کے بنانے والے واضح کرتے ہیں کہ یہ فلم کسی مذہبی مسئلے پر بات نہیں کرتی، اور نہ ہی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ تاج محل کے اندر ایک شیو مندر ہے۔ یہ مکمل طور پر تاریخی حقائق پر مبنی ہے۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ فلم دیکھیں اور اپنی رائے قائم کریں۔ شکریہ۔

دی تاج اسٹوری کے بنانے والوں کا یہ بیان فلم کے نئےپر موشن پوسٹر کے بعد آیا ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ پاریش راول تاج محل کی چوٹی کو تھامے ہوئے ہیں، جس کے اندر بھگوان شیو کا مجسمہ دکھائی دے رہا ہے۔

پوسٹر نے تنازعہ کو جنم دیا ہے کیونکہ فلم تاج محل کے ارد گرد کی تاریخی داستانوں پر سوال اٹھاتی ہے، خاص طور پر یہ متنازعہ دعویٰ کہ یہ اصل میں تیجو محلایا نام کا ایک ہندو مندر تھا۔

پیر کے روز پریش راول نے اپنے آفیشل انسٹاگرام اکاؤنٹ پر دی تاج اسٹوری کے نئے موشن پوسٹر کی نقاب کشائی کی اور لکھا کیا ہوگا اگر آپ کو جو کچھ بھی سکھایا گیا ہے وہ جھوٹ ہے؟ سچ صرف چھپا نہیں ہے، اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ 31 اکتوبر کو اپنے قریب کے سینما گھروں میں دی تاج اسٹوری کے ساتھ حقائق سے پردہ اٹھائیں۔

مزید پڑھیں: 'دی بیڈز آف بالی ووڈ'کے سیزن 2 پر کام شروع ہوگیا، اس اداکار نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ ناظرین اس سے لطف اندوز ہوں گے

"تاج اسٹوری" کا ٹیزر اگست میں ریلیز کیا گیا تھا، جس میں پاریش راول کو کمرہ عدالت کے ایک دلچسپ منظر میں دکھایا گیا تھا۔ یہ منظر فلم کو صرف ایک تاریخی ڈرامہ کے طور پر ظاہر کرتا ہے۔

فلم کی تحریر اور ہدایت کاری تشار امریش گوئل نے کی ہے، اور تخلیقی طور پر وکاس رادھیشیام نے پروڈیوس کیا ہے۔ روہت شرما کا کمپوز کردہ ساؤنڈ ٹریک 31 اکتوبر 2025 کو سینما گھروں میں ریلیز ہونے والا ہے۔

